Sơn La: Đỉa suối sống trong khí quản cụ bà gần 2 tháng, chui vào đường hô hấp, kí sinh to dần mới biết

Tin y tế 19/03/2023 15:14

Bệnh nhân gặp tình trạng nặng khi dấu hiệu ngạt mũi, ho khạc ra máu, kí sinh to dần như con đỉa.

Thông tin từ Báo Bảo vệ Pháp Luật cho hay, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La vừa gắp nội soi thành công dị vật sống là đỉa suối (tắc te) trong khí quản bệnh nhân nữ là cụ bà Lò Thị Ong, dân tộc Thái, 74 tuổi tại Sốp Cộp, Sơn La.

Theo người bệnh cho biết, khoảng 2 tháng gần đây đi làm nương bệnh nhân có uống nước suối, đến ngày 10/3/2023 xuất hiện ngạt mũi, ho khạc ra máu. Khi thấy hiện tượng trên, cụ bà đã đi khám và phát hiện dị vật sống là con đỉa suối (hay còn gọi tắc te). Ngay sau đó bệnh nhân được các bác sĩ gắp thành công bằng kĩ thuật nội soi phế quản ống mềm. Bác sĩ cho biết, sau gắp dị vật, bệnh nhân đã ổn định.

Sơn La: Đỉa suối sống trong khí quản cụ bà gần 2 tháng, chui vào đường hô hấp, kí sinh to dần mới biết - Ảnh 1
Hình ảnh đỉa suối sau khi được các bác sĩ gắp ra. Hình ảnh: Bảo vệ Pháp Luật

Theo Báo Sức khỏe và đời sống, được biết đỉa suối là động vật kí sinh thường sống trong môi trường nước tại các khe suối, khi tắm, uống nước suối rất dễ bị chúng chui vào mũi, khi chui vào đường hô hấp,chúng sống kí sinh bằng cách hút máu và to dần lên như con đỉa.

BS CKI Nguyễn Thị Sơn Hà, Trưởng khoa Nội I, BVĐK tỉnh Sơn La khuyến cáo: Khi đi rừng, nương người dân tuyệt đối không nên uống nước tại các khe suối, sông, hồ.

Khi có các dấu hiệu bất thường hoặc nghi ngờ có vật thể lạ trong mũi, miệng, tai... cần đến cơ sở y tế sớm để khám và điều trị kịp thời.

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