Đắk Lắk: Tâm huyết cứu chữa người phụ nữ mắc bướu giáp thòng hiếm gặp, rất lớn: Ca bệnh hồi phục ngày càng tốt

Tin y tế 17/03/2023 17:37

Sau 5 tiếng đồng hồ thực hiện, quá trình hậu phẫu thuật tiến triển tốt, hồi phục nhanh, được xem là một kì tích tại bệnh viện tỉnh Đắk Lắk.

Thông tin từ Báo Nhân Dân chiều 17/3, Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên, tỉnh Đắk Lắk cho biết, các bác sĩ của bệnh viện tiến hành phẫu thuật thành công 1 bệnh nhân mắc bướu giáp thòng, một dạng khối u của tuyến giáp phát triển lớn vào trong lồng ngực, có kích thước lớn. Bệnh nhân là chị P.T.T 33 tuổi, trú tại xã Cư Ea Lang, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk.

Kết quả chụp MRI thể hiện bướu có kích thước rất lớn 10.7.5cm. Đây là bướu giáp thòng, tràn xuống ngực rất hiếm gặp.

Khai thác tiền sử bệnh, cách đây 5 năm, bệnh nhân T. đã được phẫu thuật 1 lần để cắt bỏ 1 phần khối u. Do bướu tuyến giáp thòng nên rất khó lấy hết 1 lần. Sau đó, vì điều kiện gia đình khó khăn, bệnh nhân không đi tái khám, cho đến khi bệnh tình trở nặng. Sau khi có kết luận về tình trạng của bệnh nhân, xác định đây là ca bệnh khó, khối u có kích thước lớn, thòng xuống ngực gây chèn ép khí quản, cần mổ sớm.

Đắk Lắk: Tâm huyết cứu chữa người phụ nữ mắc bướu giáp thòng hiếm gặp, rất lớn: Ca bệnh hồi phục ngày càng tốt - Ảnh 1
Bệnh nhân là chị P.T.T 33 tuổi, trú tại xã Cư Ea Lang, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk. Ảnh: Người Đưa Tin

Những trường hợp hiếm gặp này thường được thực hiện ở các trung tâm chuyên sâu tuyến trên nên Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên tư vấn chuyển bệnh nhân xuống các bệnh viện ở Thành phố Hồ Chí Minh phẫu thuật. Tuy nhiên, do gia đình bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn, mong muốn được các bác sĩ ở Bệnh viện đa khoa Vùng Tây Nguyên thực hiện ca phẫu thuật.

Trước nguyện vọng của bệnh nhân và gia đình, phía bệnh viện tổ chức hội chẩn liên chuyên khoa như: khoa ung bướu, khoa gây mê hồi sức, ngoại tổng quát… để thực hiện ca phẫu thuật.

Cũng theo Báo Tiền Phong, ngày 10/3, kíp mổ gồm 5 bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật, mở ngực, tách bóc toàn bộ khối u. Ca phẫu thuật kéo dài khoảng 5 giờ đồng hồ, và phải truyền 4 đơn vị máu. Sau 6 ngày phẫu thuật, vết mổ của bệnh nhân Thái đã khô, không có vấn đề gì bất thường, giao tiếp bình thường.

Đắk Lắk: Tâm huyết cứu chữa người phụ nữ mắc bướu giáp thòng hiếm gặp, rất lớn: Ca bệnh hồi phục ngày càng tốt - Ảnh 2

Đối với trường hợp u tuyến giáp thòng như bệnh nhân Thái là một trong những bệnh lý khó nhất của u tuyến giáp. Ảnh: Nhân Dân

Bác sĩ CKII Nguyễn Đăng Giáp- Phó giám đốc, phụ trách khoa Ung bướu Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên (người trực tiếp tham gia kíp mổ cùng với bác sĩ CK Đào Anh Dũng -Trưởng khoa Ngoại tổng quát) cho hay, xác định trường hợp bệnh lý khó và ít gặp, quá trình phẫu thuật có nhiều nguy cơ nên bệnh viện đã chuẩn bị thật kỹ, phối hợp tốt giữa các liên chuyên khoa.

Bác sĩ Giáp nhấn mạnh, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên đã triển khai hầu hết các kỹ thuật điều trị về bệnh lý tuyến giáp như: Phẫu thuật mổ hở, mổ nội soi, đốt bằng sóng cao tần, điều trị bướu lành, bướu ác tính... Như trường hợp của bệnh nhân Thái bị u tuyến giáp thòng- đây là một trong những bệnh lý khó nhất của u tuyến giáp và đã được mổ thành công tại bệnh viện.

Kết quả điều tra vụ nhiều trẻ ngậm, thổi đồ chơi dẫn đến đau đầu, đau bụng, nghi ngộ độc

Kết quả điều tra vụ nhiều trẻ ngậm, thổi đồ chơi dẫn đến đau đầu, đau bụng, nghi ngộ độc

Những món đồ chơi này được nhiều em học sinh ngậm lúc giờ ra chơi, giải lao ở trường dẫn đến đau bụng, đau đầu, buồn nôn, chóng mặt, phải dõi sức khỏe.

Xem thêm
Từ khóa:   bướu giáp thòng Đắk Lắk phẫu thuật

TIN MỚI NHẤT

Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Tâm linh - Tử vi 54 phút trước
Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 59 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 54 phút trước
Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Sao quốc tế 4 giờ 30 phút trước
2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Xã hội 4 giờ 41 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 44 phút trước
Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Sao quốc tế 4 giờ 52 phút trước
Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Sao quốc tế 4 giờ 56 phút trước
Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 44 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 10 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Bác sĩ chạy đua cứu sản phụ bị xoắn tử cung 180 độ

Bác sĩ chạy đua cứu sản phụ bị xoắn tử cung 180 độ

Cứu người đàn ông điện giật, ngã từ độ cao gần 4m, chấn thương cột sống nặng

Cứu người đàn ông điện giật, ngã từ độ cao gần 4m, chấn thương cột sống nặng

Một năm đùi phình to không đau, người đàn ông phát hiện căn bệnh hiếm

Một năm đùi phình to không đau, người đàn ông phát hiện căn bệnh hiếm

Thường xuyên ôm ấp, ngủ cùng mèo, bé gái 4 tuổi tử vong vì bệnh dại

Thường xuyên ôm ấp, ngủ cùng mèo, bé gái 4 tuổi tử vong vì bệnh dại

Bé trai 6 tuổi viêm phổi kéo dài, phát hiện dị vật bất ngờ mắc trong phế quản

Bé trai 6 tuổi viêm phổi kéo dài, phát hiện dị vật bất ngờ mắc trong phế quản

Nữ bệnh nhân mắc động kinh mang khối u ổ bụng nặng 1,5kg

Nữ bệnh nhân mắc động kinh mang khối u ổ bụng nặng 1,5kg