Sau 5 tiếng đồng hồ thực hiện, quá trình hậu phẫu thuật tiến triển tốt, hồi phục nhanh, được xem là một kì tích tại bệnh viện tỉnh Đắk Lắk.

Thông tin từ Báo Nhân Dân chiều 17/3, Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên, tỉnh Đắk Lắk cho biết, các bác sĩ của bệnh viện tiến hành phẫu thuật thành công 1 bệnh nhân mắc bướu giáp thòng, một dạng khối u của tuyến giáp phát triển lớn vào trong lồng ngực, có kích thước lớn. Bệnh nhân là chị P.T.T 33 tuổi, trú tại xã Cư Ea Lang, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk. Kết quả chụp MRI thể hiện bướu có kích thước rất lớn 10.7.5cm. Đây là bướu giáp thòng, tràn xuống ngực rất hiếm gặp.

Khai thác tiền sử bệnh, cách đây 5 năm, bệnh nhân T. đã được phẫu thuật 1 lần để cắt bỏ 1 phần khối u. Do bướu tuyến giáp thòng nên rất khó lấy hết 1 lần. Sau đó, vì điều kiện gia đình khó khăn, bệnh nhân không đi tái khám, cho đến khi bệnh tình trở nặng. Sau khi có kết luận về tình trạng của bệnh nhân, xác định đây là ca bệnh khó, khối u có kích thước lớn, thòng xuống ngực gây chèn ép khí quản, cần mổ sớm. Bệnh nhân là chị P.T.T 33 tuổi, trú tại xã Cư Ea Lang, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk. Ảnh: Người Đưa Tin Những trường hợp hiếm gặp này thường được thực hiện ở các trung tâm chuyên sâu tuyến trên nên Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên tư vấn chuyển bệnh nhân xuống các bệnh viện ở Thành phố Hồ Chí Minh phẫu thuật. Tuy nhiên, do gia đình bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn, mong muốn được các bác sĩ ở Bệnh viện đa khoa Vùng Tây Nguyên thực hiện ca phẫu thuật.

Trước nguyện vọng của bệnh nhân và gia đình, phía bệnh viện tổ chức hội chẩn liên chuyên khoa như: khoa ung bướu, khoa gây mê hồi sức, ngoại tổng quát… để thực hiện ca phẫu thuật. Cũng theo Báo Tiền Phong, ngày 10/3, kíp mổ gồm 5 bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật, mở ngực, tách bóc toàn bộ khối u. Ca phẫu thuật kéo dài khoảng 5 giờ đồng hồ, và phải truyền 4 đơn vị máu. Sau 6 ngày phẫu thuật, vết mổ của bệnh nhân Thái đã khô, không có vấn đề gì bất thường, giao tiếp bình thường. Đối với trường hợp u tuyến giáp thòng như bệnh nhân Thái là một trong những bệnh lý khó nhất của u tuyến giáp. Ảnh: Nhân Dân Bác sĩ CKII Nguyễn Đăng Giáp- Phó giám đốc, phụ trách khoa Ung bướu Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên (người trực tiếp tham gia kíp mổ cùng với bác sĩ CK Đào Anh Dũng -Trưởng khoa Ngoại tổng quát) cho hay, xác định trường hợp bệnh lý khó và ít gặp, quá trình phẫu thuật có nhiều nguy cơ nên bệnh viện đã chuẩn bị thật kỹ, phối hợp tốt giữa các liên chuyên khoa. Bác sĩ Giáp nhấn mạnh, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên đã triển khai hầu hết các kỹ thuật điều trị về bệnh lý tuyến giáp như: Phẫu thuật mổ hở, mổ nội soi, đốt bằng sóng cao tần, điều trị bướu lành, bướu ác tính... Như trường hợp của bệnh nhân Thái bị u tuyến giáp thòng- đây là một trong những bệnh lý khó nhất của u tuyến giáp và đã được mổ thành công tại bệnh viện.

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