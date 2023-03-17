Đồ chơi này mua tại quầy kinh doanh tạp hóa gần trường. 10 học sinh này đã mở ra ăn và ngậm thổi đồ chơi. Đến giờ ra chơi (khoảng 9 giờ cùng ngày) một số em có biểu hiện buồn nôn, đau đầu nhưng không báo cho giáo viên lớp học. Đến khi ăn trưa xong, 10 học sinh có biểu hiện đau bụng, buồn nôn, nôn, khó thở, đau đầu và được phụ huynh đón về theo dõi. Đến 16 giờ cùng ngày, 10 học sinh ổn định sức khoẻ.

Theo thông tin từ Báo Dân Việt cho hay, khoảng 7 giờ cùng ngày (10/3), 10 học sinh lớp 4A có biểu hiện nêu trên được bạn tặng đồ chơi trên nhãn có ghi tên Weird Dj show (các em gọi là kẹo kèn, trong ống có 1 gói dạng viên nhỏ kích thước bằng hạt đậu xanh, có nhiều màu sắc và 1 ống hình trụ màu đen lắc hoặc thổi có tiếng kêu).

Các học sinh trên cho biết, khi ngậm, thổi đồ chơi này có mùi lạ. Mở rộng điều tra một số em ở trong lớp và các lớp khác (không có triệu chứng) có ăn, sử dụng loại đồ chơi này nhưng chỉ lắc bằng tay, không ngậm, thổi thì không có các biểu hiện nêu trên.

Từ cơ sở điều tra, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Quảng Trị kết luận, triệu chứng đau bụng, buồn nôn, nôn, đau đầu xảy ra ở 10 học sinh lớp 4A nghi ngờ do thổi, ngậm đồ chơi có tên Weird Dj show.

Kiểm tra sản phẩm có tên Weird Dj show (còn 1 thỏi chưa sử dụng, được thu giữ do nhà trường cung cấp) thấy rằng, đây là loại sản phẩm đồ chơi, nhãn sản phẩm có chữ nước ngoài, không có nhãn phụ, không có nguồn gốc, được bày bán tại quầy kinh doanh tạp hóa phía ngoài cổng phụ của trường.

Chủ quán xác nhận, có bán sản phẩm Weird Dj show nêu trên. Tại thời điểm xác minh, cơ sở có kinh doanh thêm nhiều sản phẩm thực phẩm bao gói sẵn màu sắc sặc sỡ, mùi thơm mạnh, có gắn các đồ chơi kèm theo sản phẩm (bánh, kẹo, thạch dừa…), trong đó có một số sản phẩm có nhãn mác bằng chữ nước ngoài không có nhãn phụ, thông tin ghi trên nhãn không đầy đủ (thiếu ngày sản xuất, hạn sử dụng,…).

Từ cơ sở điều tra trên, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Quảng Trị kết luận, triệu chứng đau bụng, buồn nôn, nôn, đau đầu xảy ra ở 10 học sinh lớp 4A nghi ngờ do thổi, ngậm đồ chơi có tên Weird Dj show.

Theo PhunuOnline, theo Chi Cục An toàn vệ sinh thực phẩm Quảng Trị, để đảm bảo an toàn sức khỏe cho các em học sinh, cần tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát các quầy thức ăn đường phố, bán rong tại các khu vực xung quanh trường học trên địa bàn toàn tỉnh.

Các em học sinh tại TP Đông Hà nghi bị ngộ độc do sử dụng kẹo đồ chơi không rõ nguồn gốc. Ảnh: PhunuOnline

Qua sự việc này, Sở Y tế khuyến cáo các trường học cần tăng cường công tác đảm bảo an toàn thực phẩm ở bếp ăn tại nhà trường. Tuyên truyền, hướng dẫn các em học sinh không mua và sử dụng các loại thực phẩm, đồ chơi không rõ nguồn gốc xuất xứ bán tại các quầy hàng xung quanh trường học...