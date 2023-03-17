Thiếu niên 14 tuổi phải cắt ‘bộ phận quan trọng’ vì mắc chứng bệnh nguy hiểm: Bác sĩ cảnh báo nhiều người gặp phải hiện nay

Tin y tế 17/03/2023 13:55

Thời gian trước đó, nhiều nam bệnh nhân trẻ tuổi đã phải nhập viện vì chứng xoắn tinh hoàn, tuổi đời còn rất trẻ.

Theo thông tin từ Báo phapluatxahoi.kinhtedothi, nam bệnh nhân N.S.T (14 tuổi, ở Thái Bình) sưng đau tinh hoàn bất thường, sau 13 ngày điều trị kháng sinh truyền dịch các triệu chứng đau đều không thuyên giảm, gia đình đã chuyển bệnh nhân đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức điều trị.

Theo ThS.BS Nguyễn Duy Khánh, Trung tâm Nam học, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức: Bệnh nhân T nhập viện trong tình trạng tinh hoàn phải treo cao, cứng chắc, siêu âm doopler mất hết tín hiệu mạch, hoại tử trung tâm. Bệnh nhân được chỉ định mổ cấp cứu, cắt tinh hoàn phải, cố định tinh hoàn trái. Hiện bệnh nhân đã ổn định và được xuất viện.

Thiếu niên 14 tuổi phải cắt ‘bộ phận quan trọng’ vì mắc chứng bệnh nguy hiểm: Bác sĩ cảnh báo nhiều người gặp phải hiện nay - Ảnh 1
Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân T. Ảnh: phapluatxahoi.kinhtedothi

Thông tin từ Báo Người Lao Động, trong khoảng thời gian đầu tháng 1/2023, Trung tâm Nam học thuộc Bệnh viện Việt Đức (TP Hà Nội) các bác sĩ đã tiếp nhận và điều trị nhiều trường hợp xoắn tinh hoàn. Trong số này, có 6 nam bệnh nhân phải cắt tinh hoàn. Đây đều là bệnh nhân trẻ chưa lập gia đình, có bệnh nhân còn đang điều trị vô sinh.

Theo bác sĩ Nguyễn Duy Khánh, Trung tâm Nam học, thời điểm mùa thu đông, xoắn tinh hoàn xảy ra với tần suất dày đặc. Tỉ lệ xoắn tinh hoàn xảy ra đột ngột ở mọi lứa tuổi ở cả trẻ em, thanh niên, thậm chí người cao tuổi.

Những trường hợp xoắn tinh hoàn thông thường có những dấu hiệu sau: "Đau đột ngột dữ dội vùng bìu, nôn, buồn nôn, tinh hoàn treo lên cao. Tuy nhiên, xoắn tinh hoàn hay bị nhầm lẫn với viêm tinh hoàn làm chậm trễ quá trình điều trị đặc biệt tại các tuyến y tế cơ sở, mất đi "thời gian vàng" để cứu lấy tinh hoàn trong mổ. Đây là một trong những cấp cứu ngoại khoa cần chẩn đoán và xử lý nên các bạn trẻ nên để ý để đến bệnh viện kịp thời"- bác sĩ Khánh lưu ý.

Thiếu niên 14 tuổi phải cắt ‘bộ phận quan trọng’ vì mắc chứng bệnh nguy hiểm: Bác sĩ cảnh báo nhiều người gặp phải hiện nay - Ảnh 2
6 thanh niên phải cắt tinh hoàn, nhiều người chưa lập gia đình. Ảnh: Người Lao Động

PGS-TS Nguyễn Quang, Giám đốc Trung tâm Nam học, Chủ tịch Hội Y học Giới tính Việt Nam, cho biết xoắn tinh hoàn sẽ không chỉ để lại những hậu quả nặng nề về chức năng sinh sản, những rối loạn về nội tiết của bệnh nhân mà còn những rối loạn tâm lý.

Cũng theo Báo VTV, các bác sĩ cho biết, thời gian vàng điều trị xoắn tinh hoàn là 6 giờ đầu tiên tính từ lúc có biểu hiện đau. Nếu bệnh nhân được phát hiện, xử trí trước 6 giờ, bệnh nhân sẽ được cứu tinh hoàn bằng thực hiện thủ thuật mà không phải can thiệp phẫu thuật.

Bệnh nhân đến trong khoảng từ 6-12 giờ thì khả năng cứu được tinh hoàn chỉ còn 50% và trong khoảng 12-24 giờ thì chỉ còn 20% được cứu. Trên 24 giờ thường sẽ không cứu được tinh hoàn. Điều đáng lưu ý là nhiều người bệnh do phát hiện muộn, đến bệnh viện khi tinh hoàn đã bị hoại tử nên buộc phải cắt bỏ. Khi bị cắt bỏ một tinh hoàn sẽ gây ảnh hưởng đến khả năng sản và nội tiết tố nam.

Xoắn tinh hoàn là một cấp cứu ngoại khoa, bệnh nhân cần được phát hiện và xử trí kịp thời, tốt nhất là trong 6 giờ đầu từ khi có dấu hiệu đau. Vì vậy, khi có các dấu hiệu đau đột ngột ở vùng bìu, người bệnh cần nhanh chóng đến cơ sở y tế để được chẩn đoán chính xác, điều trị kịp thời.

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