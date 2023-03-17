Bộ Y tế: Phát hiện nhiều loại men vi sinh, thực phẩm chức năng quảng cáo sai sự thật, vi phạm nội dung quảng cáo

Cụ thể, website https://trungtamthuoc.com/medispores-biota và một số địa chỉ khác quảng cáo sản phẩm Medispores Biota có tác dụng bổ sung lợi khuẩn, cải thiện tình trạng rối loạn hệ khuẩn đường ruột, tăng khả năng hấp thu chất dinh dưỡng cho cơ thể; khắc phục các phản ứng có hại do dùng kháng sinh... Nội dung này chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận nội dung, vi phạm quy định của pháp luật về quảng cáo thực phẩm.

Đây chủ yếu là các sản phẩm men vi sinh được quảng cáo duy trì sức khỏe hệ miễn dịch, hỗ trợ hệ vi sinh vật đường ruột...

Cục An toàn thực phẩm cũng thông báo tại các địa chỉ: https://www.hangucplaza.com/ ; https://ausmart.vn/ đang quảng cáo sai quy định 9 loại thực phẩm bảo vệ sức khỏe gồm các sản phẩm: Life-Space Broad Spectrum Probiotic, Life-Space Probiotic Powder For Baby, Life-Space Probiotic Powder For Children, Life-Space Shape B420 Probiotic, Life-Space Bowel Biotic, Life-Space Immune Support Probiotic, Life-Space Triple Strength Probiotic, Life-Space Children IBS Support Probiotic, Life-Space IBS Support Probiotic.

9 sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe khác cũng được nhiều trang web bán hàng online như https://nhathuocminhchau.com; lazada; https://parapharmacy.vn/product... và một số website đang quảng cáo vi phạm quy định của pháp luật.

Đó là sản phẩm được quảng cáo bổ sung canxi, tăng cường chức năng gan, bù điện giải, bổ sung vitamin, viên uống tăng cường sinh lý nữ... như: Calcium active Denk; Denk Electrolyte; Libido Lady Denk; Ostesan Junior Denk; Digest Active Denk; Arthro Active Denk; Brain Active Denk; Recharge Active Denk; Vitactive B12 Denk.

Nhiều sản phẩm vi phạm quy định về quảng cáo. Ảnh: Người Lao Động

Cũng theo Zing, Cục An toàn thực phẩm xác định các link tại các website, trang thương mại điện tử vi phạm quy định pháp luật về quảng cáo khi chưa được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xác nhận nội dung.

Cục khuyến cáo người tiêu dùng không căn cứ vào các nội dung quảng cáo sai sự thật về các sản phẩm tại các link trên để mua và sử dụng, nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe, kinh tế. Cục An toàn thực phẩm đang phối hợp với các cơ quan chức năng xác minh, xử lý theo quy định.

PGS TS Nguyễn Thanh Phong, Cục trưởng An toàn Thực phẩm khẳng định trong thời gian qua, tình trạng quảng cáo thực phẩm chức năng không đúng sự thật, nội dung chưa được thẩm định hay thậm chí sử dụng hình ảnh y bác sĩ, người nổi tiếng diễn ra rất phức tạp, nhất là trên môi trường mạng xã hội.

Theo ông, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật trong quản lý quảng cáo thực phẩm chức năng hiện khá đầy đủ và chặt chẽ. “Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân khách quan như ý thức chấp hành của doanh nghiệp, hiểu biết của người tiêu dùng, tốc độ phát triển của công nghệ… vấn đề quảng cáo sai phạm vẫn xảy ra”, vị lãnh đạo thừa nhận.