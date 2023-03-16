Tình hình sức khỏe mới nhất của 13 người nằm viện trong vụ tai nạn giao thông ở Bình Định

Tin y tế 16/03/2023 20:11

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định đã tiếp nhận cấp cứu 13 trường hợp trong vụ xe khách bị xe tải lật ngang trước đó.

Thông tin từ Báo Sức khỏe đời sống cho hay, vào khoảng 20h30 tối 15/3, xe tải BKS 77H - 036.40 lưu thông trên đường ĐT638 hướng về đường Hùng Vương (TP. Quy Nhơn) đến đoạn vòng xuyến Long Vân thì xảy ra va chạm mạnh với ô tô khách BKS 77F - 001.32.

Cú va chạm khiến đầu xe tải hư hỏng còn xe khách bị lật nằm giữa đường, nhiều tấm kính xe vỡ vụn, văng ra đường. Vụ tai nạn giao thông khiến nhiều hành khách trên xe hoảng loạn và có 13 người bị thương (trong đó có 1 lái xe) phải vào Bệnh viện Đa khoa Bình Định điều trị.

Cập nhật tình hình sức khỏe 13 bệnh nhân trên, chiều ngày 16/3, BS. Võ Bảo Dũng - Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Bình Định cho biết: "Có 13 ca được đưa vào bệnh viện để sơ cấp cứu trong khoảng thời gian từ 21h10 đến 21h45 ngày 15/3. Cụ thể, có 5 ca vào Khoa Ngoại - Chấn thương, 6 ca vào Khoa Ngoại Tổng quát, còn 2 ca nhẹ sau khi sơ cứu đã cho về. Hiện chỉ có 11 ca đang nằm viện.

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Hiện trường vụ việc. Ảnh: Tiền Phong

Cũng theo Báo Tiền Phong, trong số 13 trường hợp này, có 2 ca chụp nhẹ xin xuất viện; 5 ca đang điều trị tại Khoa Ngoại chấn thương, 6 ca vào Khoa Ngoại thần kinh. Hiện, không có ca nặng nguy kịch.

Vào thời điểm trên, xe tải do T.V.L (SN 1973, huyện Vân Canh, Bình Định) điều khiển đi trên đường ĐT638 hướng từ Vân Canh về TP Quy Nhơn, khi đến ngã tư Long Vân thì xảy va chạm với xe khách đang di chuyển hướng từ ngã ba Phú Tài về Bến xe Quy Nhơn.

Tình hình sức khỏe mới nhất của 13 người nằm viện trong vụ tai nạn giao thông ở Bình Định - Ảnh 2

Hiện trường vụ tai nạn khiến nhiều người phải nhập viện. Ảnh: Sức khỏe và đời sống

Sau va chạm, đầu xe tải biến dạng, xe khách bị lật nghiêng và đầu xe hư hỏng nặng. Tại hiện trường còn những mảnh kính vỡ. Đại tá Nguyễn Đức Nam, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Định cho biết, qua kiểm tra ban đầu, không có lái xe nào vi phạm nồng độ cồn, ma túy. Hiện lực lượng chức năng tỉnh Bình Định đang trích xuất camera, hộp đen của phương tiện để xác định tốc độ, hướng di chuyển… để sớm làm rõ nguyên nhân.

Thông tin mới vụ xe khách bị đâm lật ngang ở Bình Định: Xe không truyền dữ liệu giám sát an toàn giao thông

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Qua hệ thống giám sát, kiểm tra cho thấy, xe khách xảy ra tai nạn bốc cháy không truyền dữ liệu từ thiết bị giám sát hành về Cục Đường bộ Việt Nam.

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