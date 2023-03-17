Tá hỏa phát hiện bé trai nuốt phải đầu bút bi, nguy kịch: Chuyên gia cảnh báo gì?

Tin y tế 17/03/2023 11:33

Người nhà đưa bé đến trong tình trạng ho sặc sụa, khó thở, dị vật chiều dài 3 cm tại vị trí carina và phế quản gốc phải là một đầu bút bi.

Theo thông tin từ Zing, thời điểm nhập viện, nồng độ oxy máu (SpO2) của bé P.K.N. (7 tuổi, sống ở TP Hạ Long) giảm chỉ còn 93%. Trên phim chụp cắt lớp vi tính lồng ngực, các bác sĩ phát hiện dị vật chiều dài 3 cm tại vị trí carina và phế quản gốc phải.

Sau khi hội chẩn chuyên khoa, các bác sĩ quyết định nội soi để gắp vỏ đầu bút bi ra khỏi cơ thể trẻ.

Dị vật kích thước lớn nằm sâu trong khí phế quản, khiến đường thở bị chèn ép. Điều này khiến trẻ có nguy cơ gây suy hô hấp, các bác sĩ phải gắp rất nhanh và thận trọng.

Tá hỏa phát hiện bé trai nuốt phải đầu bút bi, nguy kịch: Chuyên gia cảnh báo gì? - Ảnh 1
Các bác sĩ đang hội chẩn tình trạng của bệnh nhi. Ảnh: Zing

Các bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh cho biết dị vật đường thở là tình trạng cấp cứu khẩn cấp, có thể gây suy hô hấp, thậm chí tử vong nếu không được phát hiện và xử trí kịp thời.

Theo thông tin từ Báo VietNamNet thời gian gần đây, hàng loạt bệnh nhi nguy kịch vì hóc phải xương lợn khi vừa ăn vừa chơi, nuốt đầu bút bi, đạn nhựa…

Theo Báo An Ninh Thủ Đô, trong tháng 1-2023, Khoa Khám và Thăm dò Hô hấp – Trung tâm Hô hấp, Bệnh viện Nhi Trung ương tiếp nhận một chuỗi 5 ca bệnh là các bé trong độ tuổi nhỏ (1-3 tuổi) hóc dị vật: Bé Q.A (14 tháng, Quảng Ninh) hóc xương lợn vào phế quản gốc phải do trẻ vừa ăn vừa chơi, chạy nhảy; Bé K.A (3 tuổi) hóc vỏ hạt bí do bố mẹ không chú ý để con tự ý ăn hạt bí trên bàn; Bé T.L (2,5 tuổi) hóc hạt hướng dương; Bé M.L (2 tuổi) nuốt phải viên đạn nhựa, Bé H.N 17 tháng tuổi đã bị dị vật mảnh nhựa của đồ chơi trong đường thở.

Ở tháng 2-2023, Bệnh viện Nhi Trung ương tiếp tục tiếp nhận cấp cứu nhiều trẻ hóc dị vật. Điển hình là trường hợp cháu N.Đ.T (7 tuổi) ở Thái Bình, bố mẹ đi làm xa, ở nhà với ông bà ngoại. Ngày 24-2, trong lúc chơi với các bạn ở lớp, không may nuốt phải đầu bút bi. Ngày hôm sau, cháu có biểu hiện thở rít lặp lại gần nhau, kèm theo ho, cháu khám ở bệnh viện tuyến huyện, được chẩn đoán là có dị vật trong đường thở nên chuyển Bệnh viện tuyến tỉnh rồi chuyển đến Bệnh viện Nhi Trung ương.

Cháu Đ.V (9 tuổi, Hà Nam) nhập viện trong tình trạng nguy kịch, phải đặt nội khí quản để chuyển từ Bệnh viện tuyến tỉnh lên Bệnh viện Nhi Trung ương. Nguyên nhân do trong lúc chơi đùa với bạn, Đ.V bất cẩn nuốt đầu bút gây bít kín đường thở khiến tình trạng suy hô hấp nặng nề. Do dị vật có kích thước lớn 1,0 x 1,0cm, khẩu kính phế quản của trẻ lại nhỏ nên rất khó khăn để lấy dị vật.

Thạc sĩ Phùng Đăng Việt, Trưởng Khoa Khám và Thăm dò hô hấp, Trung tâm Hô hấp, Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết, nếu dị vật bít kín đường thở nhưng không xử trí kịp thời sẽ gây nhiều nguy cơ cho trẻ. Có trẻ viêm phế quản, viêm phổi, xẹp phổi, áp xe phổi, nặng hơn là suy hô hấp, di chứng não do thiếu oxy hoặc thậm chí phải trả giá bằng cả tính mạng.

Tá hỏa phát hiện bé trai nuốt phải đầu bút bi, nguy kịch: Chuyên gia cảnh báo gì? - Ảnh 2
Nhiều ca cấp cứu vì hóc xương lợn, đầu bút bi. Ảnh: VietNamNet

Nhiều người cũng cho rằng dị vật đường thở thường gặp ở trẻ dưới 3 tuổi (lứa tuổi thích khám phá, đưa các vật thể vào miệng), trong khi tai nạn này vẫn xảy ra với nhóm trẻ lớn từ 7-10 tuổi.Bác sĩ Việt khuyến cáo khi nghi ngờ trẻ hóc sặc dị vật, gia đình nên đưa trẻ đi khám ngay tại cơ sở y tế gần nhất; tránh những thao tác sơ cứu không đúng có thể vô tình đẩy dị vật sâu hơn, khiến tình trạng của trẻ nguy hiểm hơn.

Bị chó dại cắn vào ngón tay, một người tử vong

Bị chó dại cắn vào ngón tay, một người tử vong

Ngày 16/3, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Phú Yên xác nhận có một trường hợp tử vong do bị chó dại cắn.

Xem thêm
Từ khóa:   trẻ nuốt đầu bút bi trẻ hóc dị vật trẻ nuốt dị vật

TIN MỚI NHẤT

Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Tâm linh - Tử vi 55 phút trước
Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 0 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 55 phút trước
Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Sao quốc tế 4 giờ 31 phút trước
2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Xã hội 4 giờ 42 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 45 phút trước
Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Sao quốc tế 4 giờ 53 phút trước
Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Sao quốc tế 4 giờ 57 phút trước
Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 45 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 11 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Bác sĩ chạy đua cứu sản phụ bị xoắn tử cung 180 độ

Bác sĩ chạy đua cứu sản phụ bị xoắn tử cung 180 độ

Cứu người đàn ông điện giật, ngã từ độ cao gần 4m, chấn thương cột sống nặng

Cứu người đàn ông điện giật, ngã từ độ cao gần 4m, chấn thương cột sống nặng

Một năm đùi phình to không đau, người đàn ông phát hiện căn bệnh hiếm

Một năm đùi phình to không đau, người đàn ông phát hiện căn bệnh hiếm

Thường xuyên ôm ấp, ngủ cùng mèo, bé gái 4 tuổi tử vong vì bệnh dại

Thường xuyên ôm ấp, ngủ cùng mèo, bé gái 4 tuổi tử vong vì bệnh dại

Bé trai 6 tuổi viêm phổi kéo dài, phát hiện dị vật bất ngờ mắc trong phế quản

Bé trai 6 tuổi viêm phổi kéo dài, phát hiện dị vật bất ngờ mắc trong phế quản

Nữ bệnh nhân mắc động kinh mang khối u ổ bụng nặng 1,5kg

Nữ bệnh nhân mắc động kinh mang khối u ổ bụng nặng 1,5kg