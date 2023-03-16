Thông tin mới vụ 4 người thương vong sau bữa ăn lễ ‘đâm trâu’: Nghi do món cá chua, ngộ độc Botulinum

Tin y tế 16/03/2023 16:37

Kết quả kiểm tra, chẩn đoán cho hay, các bệnh nhân nghi bị ngộ độc thực phẩm Botulinum, nguồn nhiễm từ món ăn cá chua.

Thông tin từ Báo Công an TP. Đà Nẵng cho hay, liên quan đến vụ ngộ độc khiến 1 người chết, 3 người nhập viện điều trị xảy ra tại xã Phước Đức (H.Phước Sơn, Quảng Nam) như Chuyên đề Công an TP Đà Nẵng đã thông tin, chiều 15-3, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm (ATVSTP) Quảng Nam đã có báo cáo kết quả sơ bộ ban đầu.

Theo đó, nguyên nhân ban đầu được xác định có khả năng vụ ngộ độc trên do các nạn nhân ăn phải món cá chua – món truyền thống của người đồng bào.

Theo lời khai của những người cùng ăn, các thức ăn trong bữa ăn chung gồm: Thịt heo kho cá khô, cá chép làm chua (gia đình tự làm), canh cải nấu bí đỏ, mít luộc xào, cơm, canh rau lủi.

Trong đó, 4 người bị ngộ độc thực phẩm trên đều ăn món cá chép làm chua vào trưa ngày 6-3, gồm: Nguyễn Thị Thông (1983, đã tử vong), Hồ Văn Tý (1995), Trương Thị Thương (1982) và Hồ Thị Điệp (1996). Cá chép được bà Hồ Thị Nhương (chủ nhà, người Giẻ Triêng) mua của người bán dạo trên địa bàn rồi về làm món cá chua truyền thống, muối trong thẩu; cá khô được dùng để chế biến thức ăn trong mâm cúng được mua tại một cơ sở tạp hóa, nguồn nước sử dụng để chế biến thức ăn là nước tự chảy. Đến khoảng 10 giờ ngày 7-3 thì xảy ra các triệu chứng ngộ độc.

Thông tin mới vụ 4 người thương vong sau bữa ăn lễ ‘đâm trâu’: Nghi do món cá chua, ngộ độc Botulinum - Ảnh 1
Những bệnh nhân đang điều trị. Ảnh: CAND

Điều đáng nói, trước đó anh Hồ Văn Hát (29 tuổi, con trai bà Nhương) cũng đã ăn món cá chép làm chua gia đình tự làm và đã bị những triệu chứng giống như 4 trường hợp trên. Cụ thể, chiều 1-3, anh Hát ăn món cá chua trên thì đến sáng ngày 2-3 có triệu chứng nóng người, nôn mửa, đi cầu, chóng mặt, người lâng lâng. Bệnh nhân có đến TTYT H.Phước Sơn lúc 18 giờ ngày 2-3. Đến sáng 3-3, bệnh nhân về nhà. Sau đó triệu chứng nặng hơn, như: nghẹn họng, khó thở, nóng sốt, ăn trào ngược, hoa mắt nên ngày 4-3 bệnh nhân tự đến Bệnh viện Đa Khoa Khu vực Miền núi Phía Bắc Quảng Nam để điều trị. Hiện bệnh nhân vẫn còn điều trị tại bệnh viện.

Cũng theo Báo CAND, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Quảng Nam cho hay, theo hồ sơ bệnh án của Bệnh viện đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam thì các bệnh nhân đều được chẩn đoán là ngộ độc Botulinum.

Trong quá trình điều tra, đoàn công tác của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm đã tiến hành lấy mẫu cá chép làm chua (phần còn lại sau khi ăn, khối lượng 50g) đến Viện Pasteur Nha Trang để kiểm nghiệm độc tố Clostridium Botulinum.

Thông tin mới vụ 4 người thương vong sau bữa ăn lễ ‘đâm trâu’: Nghi do món cá chua, ngộ độc Botulinum - Ảnh 2

Khoa Hồi sức tích cực - chống động Bệnh viện Đa khoa Khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam. Ảnh: Dân Trí

Thông tin từ Báo Dân Trí trước đó, trung tâm Y tế huyện Phước Sơn cho hay, vào ngày 7/3, bà Hồ Thị Nhương (SN 1968, trú xã Phước Đức, huyện Phước Sơn) làm mâm cơm cúng lễ đâm trâu.

Qua xác minh, bữa ăn gồm các món thịt heo kho cá khô (bà Nhương khai cá khô đã bị mốc), món cá chua làm từ cá chép do gia đình tự làm, canh cải nấu bí đỏ, mít luộc xào và cơm.

Có 11 người dự bữa cơm cúng, trong đó có bà Nguyễn Thị Thông (SN 1983), Hồ Văn Tý (SN 1995), Trương Thị Thương (SN 1982) và Hồ Thị Điệp (SN 1996).

Đến 13h cùng ngày, lần lượt 4 người nói trên được đưa đến Trung tâm Y tế huyện Phước Sơn cấp cứu trong tình trạng đau đầu, người mệt mỏi, buồn nôn, tê tay chân, lên cơn khó thở, mắt mờ.

Sau đó, 4 bệnh nhân này được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam để tiếp tục điều trị.

Tuy nhiên, đến ngày 13/3, bà Nguyễn Thị Thông đã tử vong tại bệnh viện. Riêng 3 bệnh nhân còn lại hiện tại sức khỏe đã ổn định, ăn uống được, hiện vẫn đang được điều trị tại bệnh viện.

Trong khi đó, 7 người còn lại liên quan đến bữa tiệc chung của gia đình bà Hồ Thị Nhương không có triệu chứng gì sau khi ăn.

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Từ khóa:   Quảng Nam ngộ độc thực phẩm ngộ độc cá chua

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