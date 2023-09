Thông tin từ Báo Công an TP. Đà Nẵng cho hay, liên quan đến vụ ngộ độc khiến 1 người chết, 3 người nhập viện điều trị xảy ra tại xã Phước Đức (H.Phước Sơn, Quảng Nam) như Chuyên đề Công an TP Đà Nẵng đã thông tin, chiều 15-3, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm (ATVSTP) Quảng Nam đã có báo cáo kết quả sơ bộ ban đầu.

Theo đó, nguyên nhân ban đầu được xác định có khả năng vụ ngộ độc trên do các nạn nhân ăn phải món cá chua – món truyền thống của người đồng bào.