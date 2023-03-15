Vĩnh Phúc: Bé trai tử vong sau khi uống dung dịch bù nước oresol pha đậm đặc

Tin y tế 15/03/2023 16:10

Sau khi người nhà cho con uống oresol bù nước, bé bị sốc, co giật vì nguyên nhân không pha đúng tỷ lệ.

Thông tin từ VnExpress cho hay, ngày 14/3, bác sĩ Nguyễn Hữu Thảo, Trưởng khoa Hồi sức tích cực và chống độc, Bệnh viện Sản Nhi Vĩnh Phúc, cho biết bé nhập viện trong tình trạng co giật, não tổn thương. Người nhà cho biết trước khi nhập viện cứ cách 30 phút bé đi tiêu chảy một lần. Lo bé bị mất nước, người nhà cho uống oresol bù nước, sau đó bé xuất hiện triệu chứng bất thường.

Bác sĩ kiểm tra, phát hiện người nhà đã pha dung dịch oresol cho bé uống quá đậm đặc, không đúng tỷ lệ khuyến cáo. "Một gói oresol được hướng dẫn pha với 200 ml nước nhưng người nhà chỉ pha trong 50 ml nước, là nguyên nhân khiến bé bị sốc, co giật", bác sĩ Thảo nói.

Vĩnh Phúc: Bé trai tử vong sau khi uống dung dịch bù nước oresol pha đậm đặc - Ảnh 1
Người nhà đã pha dung dịch oresol cho bé uống quá đậm đặc. Ảnh: Internet

Ê kíp bác sĩ cấp cứu hồi sức tích cực, tuy nhiên não của trẻ bị tổn thương nghiêm trọng và không thể hồi phục. Gia đình xin đưa bé về, mất tại nhà.

Theo bác sĩ Thảo, oresol là dung dịch bù nước rất hiệu quả cho trường hợp sốt cao, tiêu chảy, mất nước. Tuy nhiên, pha không đúng liều lượng được hướng dẫn có thể dẫn đến những hậu quả nguy hiểm như gây rối loạn điện giải nghiêm trọng, co giật, hôn mê, thậm chí ngừng tim.

Theo Báo Người Lao Động, Oresol được dùng rất phổ biến, theo PGS-TS Nguyễn Tiến Dũng, Trưởng Khoa Nhi Bệnh viện Bạch Mai, loại thuốc này gồm thành phần muối, đường…, khi được pha đủ, uống đúng sẽ bù lại lượng nước đã mất, giúp trẻ phục hồi nhanh, nhất là các bé bị mất nước do tiêu chảy. Tuy nhiên, Oresol có vị khó uống nên nhiều bà mẹ hay “sáng tạo” bằng cách pha lẫn với nước đường hoặc pha đặc để dỗ trẻ uống cho nhanh… Cách làm này rất nguy hiểm bởi khi pha đặc hơn so với khuyến cáo, trẻ uống Oresol không khác gì nước muối.

“Nếu uống Oresol với nồng độ quá đặc sẽ khiến hàm lượng muối trong máu tăng lên, gây tình trạng ưu trương, tạo nên áp lực thẩm thấu trong máu cao hơn bình thường. Tình trạng này kéo dài có thể gây biến chứng teo não, nếu không cấp cứu kịp thời, trẻ rất dễ tử vong” - TS Dũng lưu ý.

Bệnh viện Bạch Mai - Hà Nội cũng đã tiếp nhận hàng chục trẻ ngộ độc chì, thậm chí tử vong do dùng thuốc chứa chì với biểu hiện co giật, hôn mê, thiếu máu. Bệnh đều bắt nguồn từ việc cha mẹ cho trẻ sử dụng thuốc cam không rõ nguồn gốc xuất xứ, bán trôi nổi trên thị trường. Trong khi đó, với những trẻ bị ngộ độc, kể cả khi đã được điều trị, vẫn có thể phải chịu những di chứng về thể chất và trí não.

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