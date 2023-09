Cục Quản lý Dược mới đây đã có công văn số 159/QĐ-QLD về việc thông báo thu hồi thuốc Prednison 5 mg do cơ sở đăng ký thuốc đề nghị tự nguyện thu hồi.

Thông tin từ Zing cho hay, Cục Quản lý Dược mới đây đã có công văn số 159/QĐ-QLD về việc thông báo thu hồi thuốc Prednison 5 mg do cơ sở đăng ký thuốc đề nghị tự nguyện thu hồi.

Theo Cục Quản lý Dược, viên nén Prednison 5 mg do Công ty cổ phần Dược phẩm Imexpharm (số 4, đường 30/4, phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) đăng ký và được sản xuất tại chi nhánh Công ty cổ phần Dược phẩm Agimexpharm - Nhà máy sản xuất dược phẩm Agimexpharm (đường Vũ Trọng Phụng, khóm Thạnh An, phường Mỹ Thới, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang).

Thu hồi Prednison 5 mg. Ảnh: Zing

Quyết định cũng nêu rõ thuốc được sản xuất trước ngày quyết định này có hiệu lực được phép lưu hành đến hết hạn dùng của thuốc.