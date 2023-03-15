Thu hồi một loại kháng viêm phổ biến ở Việt Nam, trị các bệnh viêm khớp, hô hấp

Tin y tế 15/03/2023 16:00

Thuốc điều trị nhiều bệnh lý như viêm khớp, rối loạn máu, các vấn đề hô hấp, bệnh về da, mắt và rối loạn hệ thống miễn dịch vừa có công văn thu hồi.

Thông tin từ Zing cho hay, Cục Quản lý Dược mới đây đã có công văn số 159/QĐ-QLD về việc thông báo thu hồi thuốc Prednison 5 mg do cơ sở đăng ký thuốc đề nghị tự nguyện thu hồi.

Cục Quản lý Dược mới đây đã có công văn số 159/QĐ-QLD về việc thông báo thu hồi thuốc Prednison 5 mg do cơ sở đăng ký thuốc đề nghị tự nguyện thu hồi.

Theo Cục Quản lý Dược, viên nén Prednison 5 mg do Công ty cổ phần Dược phẩm Imexpharm (số 4, đường 30/4, phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) đăng ký và được sản xuất tại chi nhánh Công ty cổ phần Dược phẩm Agimexpharm - Nhà máy sản xuất dược phẩm Agimexpharm (đường Vũ Trọng Phụng, khóm Thạnh An, phường Mỹ Thới, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang).

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Thu hồi Prednison 5 mg. Ảnh: Zing

Quyết định cũng nêu rõ thuốc được sản xuất trước ngày quyết định này có hiệu lực được phép lưu hành đến hết hạn dùng của thuốc.

Thông tin từ Báo Người Lao Động cũng cho hay, cơ sở đăng ký, sản xuất thuốc có trách nhiệm theo dõi và chịu trách nhiệm về chất lượng, an toàn, hiệu quả của thuốc trong quá trình lưu hành. Thuốc Prednisone 5mg là một loại corticosteroid được sử dụng nhằm thay thế cho steroid tự nhiên ở cơ thể. Thuốc được sử dụng trong điều trị nhiều bệnh lý khác nhau, với các tình trạng như: viêm khớp, rối loạn máu, các vấn đề hô hấp, bệnh về da, mắt và rối loạn hệ thống miễn dịch...

Theo Báo Sức khỏe và đời sống thời gian gần đây, FDA đã đưa ra cảnh báo: Không mua hoặc sử dụng thuốc mỡ mắt nhân tạo của Delsam Pharma phân phối, do khả năng nhiễm vi khuẩn.

Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh (CDC) Hoa Kỳ đã đưa ra cảnh báo về sự bùng phát của một chủng vi khuẩn kháng thuốc - Pseudomonas aeruginosa - có liên quan đến các sản phẩm nước mắt nhân tạo do EzriCare phân phối. Cho đến nay, có 58 bệnh nhân trên 13 tiểu bang của Hoa Kỳ đã bị nhiễm khuẩn và nguyên nhân là do nước mắt nhân tạo của EzriCare. Trong đó, 5 bệnh nhân bị mất thị lực vĩnh viễn và 1 bệnh nhân đã tử vong.

Thu hồi một loại kháng viêm phổ biến ở Việt Nam, trị các bệnh viêm khớp, hô hấp - Ảnh 2
Tháng 12/2022, Sở Y tế Hà Nội yêu cầu thu hồi lô thuốc Rotunda. Ảnh: Sức khỏe và đời sống

Tháng 12/2022, Sở Y tế Hà Nội yêu cầu thu hồi lô thuốc Rotunda sản xuất 10/10/2022 do không đạt tiêu chuẩn chất lượng. Đây là thuốc được kê đơn điều trị cho người mất ngủ, lo âu, căng thẳng.Theo đó, Sở Y tế Hà Nội vừa ban hành công văn gửi các cơ sở y tế trên địa bàn; Phòng Y tế các quận, huyện, thị xã; Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương 2; Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm Gia Hưng về việc thu hồi thuốc Rotunda không đạt tiêu chuẩn chất lượng.

Đây là loại thuốc chứa hoạt chất chính là Rotundin, được chỉ định trong điều trị tình trạng mất ngủ do mọi nguyên nhân, giảm cảm giác lo âu, căng thẳng; hỗ trợ giảm đau trong một số trường hợp. Thuốc thuộc nhóm thuốc kê đơn.

Người đàn ông không ăn tiết canh vẫn nhiễm liên cầu khuẩn lợn, nguy kịch: Bộ Y tế cảnh báo

Người đàn ông không ăn tiết canh vẫn nhiễm liên cầu khuẩn lợn, nguy kịch: Bộ Y tế cảnh báo

Tại bệnh viện, bệnh nhân dương tính với vi khuẩn Streptococcus suis (vi khuẩn gây bệnh liên cầu khuẩn lợn).

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