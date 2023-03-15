Hy hữu: Người đàn ông uống 2 viên Viagra chung với rượu dẫn đến tử vong

Tin y tế 15/03/2023 13:39

Khi nhận thấy những bất thường trong người, anh vẫn chưa đi khám. Tình trạng trở nên tồi tệ hơn, tại bệnh viện, người đàn ông đã xuất huyết mạch máu não, tử vong.

Cụ thể, thông tin từ Báo VietNamNet mới đây đã tiết lộ, bệnh nhân cảm thấy khó chịu sau khi uống 2 viên thuốc và tử vong ngay thời điểm vừa đến bệnh viện.

"Những viên Viagra có hiệu quả đối với chứng rối loạn cương dương và rất nhiều bằng chứng ghi nhận tính an toàn của loại thuốc này ở mọi đối tượng bệnh nhân", Tiến sĩ người Ấn Độ Tejas Gundewar cho biết.

Người đàn ông đã uống hai viên Sildenafil 50mg được bán với tên gọi Viagra. Anh không có tiền sử bệnh lý nặng, chưa từng trải qua các cuộc phẫu thuật. Sáng hôm sau, người đàn ông cảm thấy khó chịu và nôn mửa. Người bạn gái đã thúc giục anh đi khám. Tuy nhiên, nạn nhân nói rằng anh từng trải qua các triệu chứng tương tự.

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Những viên Viagra có hiệu quả đối với chứng rối loạn cương dương. Ảnh: VietNamNet

Khi tình trạng trở nên tồi tệ hơn, bệnh nhân được đưa đến bệnh viện nhưng đã tử vong khi vừa tới nơi. Kết luận cho biết người đàn ông chết vì xuất huyết mạch máu não, oxy cung cấp cho não giảm.

Khi khám nghiệm tử thi, các bác sĩ tìm thấy một cục máu đông 300g. Họ kết luận, hỗn hợp rượu, thuốc và tiền sử huyết áp cao đã khiến người đàn ông này tử vong.

Sildenafil là thuốc điều trị rối loạn cương dương đầu tiên được quốc tế công nhận. Các tài liệu có ghi nhận về biến chứng gây chết người khi sử dụng kết hợp sildenafil và rượu, bao gồm cả tai biến mạch máu não. Nghiên cứu cũng đề cập đến các tác dụng phụ của sildenafil là nhức đầu, đỏ bừng mặt, nghẹt mũi, khó tiêu và giảm nhẹ huyết áp.

Tiến sĩ Tejas Gundewar, chuyên gia tư vấn, cho biết huyết áp giảm đột ngột có thể khiến lưu lượng máu đến tim giảm dẫn đến thiếu máu cơ tim, đau tim.

“Trong trường hợp hiếm hoi này, có lẽ người đàn ông mắc một số bệnh tim chưa được phát hiện. Viên Viagra có hiệu quả đối với chứng rối loạn cương dương và nhiều bằng chứng đã chứng minh tính an toàn trên mọi đối tượng”, Tiến sĩ Gundewar khẳng định.

Hy hữu: Người đàn ông uống 2 viên Viagra chung với rượu dẫn đến tử vong - Ảnh 2
Liều thuốc quá cao khiến thị lực bị tổn thương không thể hồi phục. Ảnh: Thanh  Niên

 

Thông tin từ Báo Thanh Niên trước đó từng xảy ra trường hợp một người đàn ông Mỹ đã bị suy giảm thị lực sau khi uống một liều Viagra cao gấp 10 lần khuyến cáo. Liều thuốc này là quá cao và khiến thị lực của ông bị tổn thương không thể hồi phục.Viagra là tên của thương hiệu thuốc, trong khi tên thật sự của thuốc là sildenafil, dùng để trị rối loạn cương dương. Thuốc có tác dụng tăng lưu lượng máu đến dương vật bằng cách ức chế một loại enzyme có tên phosphodiesterase 5 (PDE5), nhờ đó mà dương vật có thể phục hồi chức năng cương cứng.

Trường hợp của bệnh nhân được các bác sĩ chia sẻ trên chuyên san JAMA Ophthalmology. Các tác giả không nhắc là liệu bệnh nhân có hồi phục được hay không vì hiện vẫn chưa có cách trị liệu nào cho tình trạng này.

Trên thực tế, chỉ cần uống Viagra với liều gấp đôi cũng có thể gây ra vấn đề với thị giác. Một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Experimental Eye Research cho thấy có đến 50% những người đàn ông khỏe mạnh bị rối loạn thị giác khi uống 200 mg Viagra mỗi lần, theo Daily Mail.

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