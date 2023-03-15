Quảng Nam: Ngộ độc sau bữa ăn lễ cúng đâm trâu, 3 người nguy kịch, 1 người tử vong

Tin y tế 15/03/2023 10:16

Sau bữa ăn lễ cúng đâm trâu, 4 người phải nhập viện cấp cứu nhưng 1 người đã tử vong.

Cụ thể, thông tin từ Báo Bảo vệ Pháp Luật cho hay, bà Hồ Thị Nhương (55 tuổi, ở xã Phước Đức, huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam) có làm mâm lễ cúng đâm trâu và nấu ăn cùng 10 người khác trong đó có bà Nguyễn Thị Th. (40 tuổi), Hồ Văn Tý (28 tuổi), Trương Thị Thương (41 tuổi) và Hồ Thị Điệp (27 tuổi).

Sau bữa ăn, lần lượt bà Nguyễn Thị Th. cùng Hồ Văn Tý, Trương Thị Thương và Hồ Thị Điệp được đưa đến Trung tâm Y tế huyện Phước Sơn cấp cứu trong tình trạng đau đầu, người mệt mỏi, buồn nôn, tê tay chân, lên cơn khó thở, mắt mờ… Sau quá trình điều trị, 4 bệnh nhân này được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam, đóng tại huyện Đại Lộc để tiếp tục điều trị.

Quảng Nam: Ngộ độc sau bữa ăn lễ cúng đâm trâu, 3 người nguy kịch, 1 người tử vong - Ảnh 1

Mặc dù được điều trị nhưng một người đã tử vong tại bệnh viện. Ảnh: Bảo vệ pháp luật

Tuy nhiên, đến ngày 13/3, bà Nguyễn Thị Th. đã tử vong tại bệnh viện, 3 bệnh nhân còn lại hiện sức khỏe đã ổn định, đang tiếp tục được điều trị. Trong khi đó, 7 người khác cùng dự bữa ăn của gia đình bà Hồ Thị Nhương không có triệu chứng gì sau khi ăn.

Cũng theo Báo Thanh Niên, sau khi sự việc xảy ra, Trạm Y tế xã Phước Đức đã tiến hành lấy mẫu thức ăn còn lại là món cá chua để giao cho Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Quảng Nam.

Quảng Nam: Ngộ độc sau bữa ăn lễ cúng đâm trâu, 3 người nguy kịch, 1 người tử vong - Ảnh 2

Khoa Hồi sức tích cực – chống độc Bệnh viện đa khoa Khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam, nơi đang điều trị bệnh nhân vụ ngộ độc. Ảnh: Thanh Niên

 

Qua xác minh bữa ăn gồm các món như thịt heo kho cá khô (bà Nhương nói cá khô đã bị mốc), món truyền thống cá chua làm từ cá chép, canh cải nấu bí đỏ, mít luộc xào và cơm.

Hiện Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Quảng Nam đang tích cực điều tra, làm rõ nguyên nhân dẫn đến ngộ độc sau tiệc lễ cúng đâm trâu.

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