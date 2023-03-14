Tá hỏa bé trai nuốt 20 viên nam châm, phải cắt bỏ đoạn ruột dài 15 cm

Tin y tế 14/03/2023 09:55

Phát hiện con có biểu hiện bất thường, cha mẹ cho con đi khám mới phát hiện rất nhiều dị vật trong người bé.

Thông tin từ Báo Người Lao Động cho hay, ngày 14-3, Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP HCM) đã tiếp nhận điều trị, phẫu thuật lấy dị vật là 20 viên nam cho bệnh nhi 10 tuổi.

Theo đó, bệnh nhi nhập viện trong tình trạng liên tục nôn ói; có dịch màu vàng, xanh kèm đau bụng từng cơn; nhiều ngày chưa đi tiêu. Khai thác bệnh sử, gia đình cho biết bé tiền sử bệnh tâm lý nhưng vẫn sinh hoạt bình thường. Tuy nhiên, vì bé ít nói nên không biết thời điểm bé nuốt dị vật.

Tại bệnh viện, các bác sĩ thăm khám ghi nhận bé tỉnh, sinh hiệu ổn, phần bụng mềm, trướng nhẹ, ấn đau khắp bụng. Kết quả chụp Xquang phát hiện quai ruột chứa nhiều khối nam châm, thành ruột viêm sượng, thủng nhiều lỗ, bờ nham nhở.

Tá hỏa bé trai nuốt 20 viên nam châm, phải cắt bỏ đoạn ruột dài 15 cm - Ảnh 1

 Dị vật là các viên nam châm với nhiều hình thù. Ảnh: Người Lao Động

Thông tin từ Báo Pháp Luật TP.HCM cho hay, nhanh chóng, bệnh nhi được các BS tiến hành phẫu thuật lấy tổng cộng 20 viên nam châm. Phần hồi tràng (đoạn sau của hỗng tràng và tá tràng, chiếm khoảng một nửa chiều dài dưới của ruột non) của bệnh nhi viêm thủng nhiều lỗ nên kíp mổ đã tiến hành cắt bỏ một đoạn khoảng 15cm và làm hậu môn tạm.

Hiện tình trạng sức khỏe của bé trai đã ổn định, đang được theo dõi thêm tại khoa Ngoại Tổng hợp, dự kiến sẽ được xuất viện trong vài ngày tới.

Tá hỏa bé trai nuốt 20 viên nam châm, phải cắt bỏ đoạn ruột dài 15 cm - Ảnh 2

Hình chụp X quang phát hiện có hai khối dị vật bên trong. Ảnh: Pháp Luật TP.HCM

Trước đó, BV Nhi đồng 2 cũng từng tiếp nhận trường hợp một bé gái 4 tuổi nuốt phải các viên bi xếp hình bằng nam châm. Hậu quả, các viên bi hít hai mép ruột lại với nhau dẫn đến thủng ruột.

Bác sĩ khuyên phụ huynh chú ý chọn lựa đồ chơi phù hợp với lứa tuổi của con. Đặc biệt, tránh các loại có kích thước nhỏ hay hình dạng dễ nhầm lẫn với thực phẩm để không tái diễn các sự cố tương tự.

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