Vụ ‘con đang cấp cứu tại bệnh viện’ mất hàng trăm triệu: Sở Y tế TP.HCM lên tiếng

Tin y tế 12/03/2023 16:01

Sở Y tế TP.HCM phát đi thông báo yêu cầu các cơ sở y tế trên địa bàn tăng cường việc bảo mật thông tin người bệnh, đồng thời khuyến cáo người dân, nhất là các bậc phụ huynh cẩn trọng.

Thông tin từ Báo Công Lý cho hay, theo Sở Y tế, với chiêu trò tung thông tin giả "con đang cấp cứu tại bệnh viện" để lừa đảo, có thể thấy thủ đoạn lừa gạt của kẻ gian ngày càng tinh vi, nhắm trực tiếp vào đối tượng phụ huynh học sinh.

Bên cạnh đó, còn có hiện tượng làm giả giấy tờ bệnh viện chứng nhận tình trạng sức khỏe của người bệnh tại các cơ sở y tế nhằm mục đích thu lợi bất chính như xảy ra tại Bệnh viện Nhi đồng 1 vừa qua.

Sở Y tế khuyến cáo người dân, nhất là các bậc phụ huynh cẩn trọng trước những thông tin giả mạo này.

Khi tiếp nhận thông tin liên quan đến các vấn đề điều trị tại bệnh viện, nghi ngờ có dấu hiệu giả mạo, lừa gạt, người dân có thể báo tin đến cơ quan Công an hoặc đường dây nóng của Sở Y tế qua số 0967.77.10.10 hoặc số 028.3930.7916. Đường dây nóng của các bệnh viện cũng sẽ hỗ trợ phụ huynh xác nhận thông tin.

Vụ ‘con đang cấp cứu tại bệnh viện’ mất hàng trăm triệu: Sở Y tế TP.HCM lên tiếng - Ảnh 1
 Đường dây nóng của các bệnh viện cũng sẽ hỗ trợ phụ huynh xác nhận thông tin. Ảnh: Công Lý

Trước đó, Thượng tá Lê Mạnh Hà - Phó trưởng Phòng Tham mưu Công an TP.HCM cho biết, cơ quan này đã tiếp nhận 4 tin báo từ báo đài, cơ quan và 3 thông tin tố giác của người dân liên quan đến thủ đoạn lừa đảo "con đang cấp cứu ở bệnh viện".

Về việc vì sao đối tượng lừa đảo có được thông tin của học sinh, theo ông Hà, có thể học sinh tham gia các lớp học bên ngoài nhà trường, có khai báo thông tin, dữ liệu nên khả năng bị lọt rất cao. Các cơ quan Nhà nước, trong đó có Sở Giáo dục và Đào tạo hay các trường học luôn tuân thủ chặt quy định bảo mật thông tin cá nhân học sinh và phụ huynh.

Theo Báo Tuổi Trẻ, hôm 3-3, một phụ huynh ở Trường Việt Úc bị lừa chuyển khoản 70 triệu đồng vì đối tượng lừa đảo xưng là thầy giáo và con phụ huynh này bị chấn thương sọ não.

Vụ ‘con đang cấp cứu tại bệnh viện’ mất hàng trăm triệu: Sở Y tế TP.HCM lên tiếng - Ảnh 2

 

Vụ ‘con đang cấp cứu tại bệnh viện’ mất hàng trăm triệu: Sở Y tế TP.HCM lên tiếng - Ảnh 3

Tin nhắn mà phụ huynh nhận được từ đối tượng lừa chuyển tiền. Một kịch bản mất nhân tính khi đưa tính mạng của học sinh ra để lừa đảo - Ảnh: Tuổi Trẻ

Sáng 6-3, Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết có thêm 5 phụ huynh tìm đến bệnh viện cũng với kịch bản con bị chấn thương sọ não và yêu cầu chuyển tiền.

Trong đó, có 2 phụ huynh bị lừa chuyển 250 triệu đồng cho đối tượng lừa đảo tự xưng là giáo viên.

Một phụ huynh Trường THCS Trần Văn Ơn (quận 1, TP.HCM) vừa bị lừa 100 triệu đồng vào sáng 6-3, sau khi nghe tin con bị chấn thương nguy kịch đang chuyển vào bệnh viện cấp cứu, yêu cầu chuyển khoản gấp.

Theo Công an TP HCM, tội phạm lừa đảo qua mạng hiện rất tinh vi, có khoảng 20 loại thủ đoạn khác nhau. Phòng An ninh mạng và Phòng chống Tội phạm Công nghệ cao đã lập trang thông tin trên Facebook liên tục cảnh báo người dân. Trong các vụ lừa đảo "học sinh cấp cứu", nhóm này còn chia vai thầy cô, bác sĩ nói chuyện với phụ huynh để tăng độ tin cậy.

Hiện, Giám đốc Công an TP HCM đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ phối hợp công an các quận huyện, TP Thủ Đức khẩn trương điều tra.

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