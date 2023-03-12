Bình Thuận: Người phụ nữ bị tăm chọc thủng bụng suốt 3 ngày nhưng không biết

Tin y tế 12/03/2023 15:55

Người phụ nữ bị đau quặn thắt bụng, âm ỉ đến 3 ngày liền và đến bệnh viện phát hiện có dị vật tăm đang ở trong người.

Thông tin được báo Người Lao Động cho hay, bệnh viện Gia An 115 TP HCM thông tin ê kíp phẫu thuật của bệnh viện vừa cứu chữa một trường hợp bị tăm tre nhọn đâm thủng bụng.

Bệnh nhân là bà V.T.L (68 tuổi, ngụ tỉnh Bình Thuận), nhập viện trong tình trạng mệt mỏi, 3 ngày liền bị đau bụng quặn liên tục. Lúc đầu đau âm ỉ vùng thượng vị, sau đó cơn đau lan khắp bụng, không thể ăn được.

Bệnh nhân được thăm khám kỹ và chỉ định nội soi dạ dày. Khi nội soi dạ dày, các bác sĩ đã phát hiện một dị vật và lấy ra là cây tăm dài 6cm xuyên thủng tá tràng. Sau lấy dị vật, sức khỏe bà L. dần hồi phục. Cây tăm này nằm trong từ 3 ngày trước nhưng bệnh nhân không hề hay biết mình đã nuốt phải.

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Ngậm tăm là thói quen của nhiều người nhưng nếu bất cẩn có thể gây hậu quả khôn lường. Ảnh: Tuổi Trẻ

Theo Thanh Niên, thời gian trước đó cũng có những trường hợp tương tự. Vào ngày 19.1, tin từ Bệnh viện đa khoa (BVĐK) Trung ương Cần Thơ cho biết, các bác sĩ khoa Ngoại Lồng ngực - Mạch máu của bệnh viện vừa phẫu thuật thành công, cứu sống bệnh nhân bị tăm tre nhọn đâm thủng thành ruột non xuyên qua tĩnh mạch chủ dưới gây biến chứng áp xe cơ thắt lưng chậu phải và nhiễm trùng toàn thân rất nặng.

Trước đó, ông L.Q.M (59 tuổi, ngụ TP.Cần Thơ) nhập viện cấp cứu tại BVĐK Trung ương Cần Thơ trong tình trạng sốt cao, đau vùng bụng bên phải khoảng nửa tháng, kèm theo ho nhiều. Bệnh nhân được thăm khám và làm các xét nghiệm để chẩn đoán.

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Các bệnh nhân nuốt phải tăm. Ảnh: Thanh Niên

Hình ảnh chụp cắt lớp vi tính ngực - bụng ghi nhận dị vật cản quang dài khoảng 6,5 cm đâm xuyên tĩnh mạch chủ dưới và cơ thắt lưng chậu phải, một khối choáng chỗ dạng dịch nghi áp xe cơ thắt lưng chậu phải và huyết khối trong tĩnh mạch chủ dưới; viêm phổi, tràn dịch màng phổi hai bên.

Qua khai thác bệnh sử, bệnh nhân cho biết, hằng ngày ông có thói quen ngậm tăm sau khi ăn và thỉnh thoảng ngậm tăm cả khi ngủ. Cách đây khoảng 20 ngày, tình trạng đau bụng xuất hiện và kéo dài khiến bệnh nhân ăn uống kém. Sau khi đi khám ghi nhận tình trạng suy kiệt, nhiễm trùng toàn thân nguy kịch, bệnh nhân đã được hồi sức tích cực, nâng đỡ thể trạng.

Bà N.T.H. (56 tuổi, Quảng Ninh) bị đau bụng âm ỉ, đau nhiều khi vận động từ 30 Tết nhưng đang trong dịp Tết nên không đi khám ngay. Càng ngày bà thấy đau càng tăng, ăn uống kém, được đưa đến khám tại trung tâm y tế với chẩn đoán dị vật đường tiêu hóa và được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh.

Trên phim chụp cắt lớp vi tính cho thấy hình ảnh dị vật hình que dài khoảng 3cm nằm ở đoạn D2 tá tràng. Bệnh nhân được chỉ định nội soi dạ dày tá tràng gây mê lấy dị vật.

Kíp bác sĩ khoa thăm dò chức năng của Bệnh viện Đa khoa tỉnh tiến hành nội soi kiểm tra và phát hiện một dị vật là tăm tre nhọn, một đầu cắm xuyên niêm mạc ruột, một đầu tự do, xung quanh có dịch mủ chảy.

Bình Thuận: Người phụ nữ bị tăm chọc thủng bụng suốt 3 ngày nhưng không biết - Ảnh 3
Bác sĩ phẫu thuật cho bệnh nhân. Ảnh: Thanh Niên

Quá trình nội soi lấy dị vật gặp khó khăn do nhu động ruột bị kích thích, co thắt liên tục khiến đầu tăm di động và có xu hướng cắm hết qua thành ruột vào ổ bụng.

Sau gần một tiếng nỗ lực, tăm nhọn dài hơn 3cm đã được lấy ra thành công trong niềm vui của cả ê kíp. Hiện sức khỏe bệnh nhân ổn định, đỡ đau bụng, được chuyển về khoa ngoại tiếp tục theo dõi, điều trị kháng sinh chống viêm.

Bác sĩ Lê Bá Sinh, khoa thăm dò chức năng, người trực tiếp thực hiện nội soi, cho biết: "Trường hợp bị tăm nhọn cắm thủng ruột như của bà H. không phải hiếm gặp, tuy nhiên đây là ca khó, bởi bệnh nhân đau bụng gần một tuần mới vào viện khám, khi đó dị vật đã xuyên sâu vào niêm mạc ruột, gây viêm và sắp lọt vào ổ bụng, đầu tăm phía trong chỉ còn chừng 2-3mm. Tăm đâm vào nội tạng cũng được coi là hóc dị vật nhưng nguy hiểm hơn nhiều so với hóc xương, như xương cá còn có thể bị các dịch vị, đặc biệt là dịch ở dạ dày ăn mòn, phá hủy.

Thực tế đã có không ít bệnh nhân bị tử vong vì vô ý nuốt phải tăm. Vì có những trường hợp khi tăm mắc ở họng đã cố tình lấy ra, tăm có thể từ thực quản tuột ra nguy cơ cắm vào mạch máu vì thực quản nằm sát với mạch máu lớn từ tim ra.

Nếu thủng mạch máu, bệnh nhân rất dễ tử vong. Khi thoát khỏi thực quản, tăm vào dạ dày gây thủng dạ dày, chu du xuống ruột non, ruột già gây thủng phải mổ cấp cứu mới hy vọng cứu được bệnh nhân.

Điều đáng nói là trong nhiều trường hợp, dù đã nội soi nhưng cũng không xác định được bệnh nhân bị thủng ruột do nguyên nhân dị vật nào mà thường được mổ cấp cứu vì tình trạng viêm nhiễm trùng ổ bụng.

Do đó, nếu biết nuốt phải tăm cần ngay lập tức ngưng nuốt, cố gắng nôn ọe ra càng sớm càng tốt. Khi đã bị hóc, không nên ăn bất cứ thứ gì nhằm đẩy xuống mà nhanh chóng đến bệnh viện để giải quyết.

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