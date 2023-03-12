Hy hữu: Mang thai đôi nhưng chỉ sinh 1, phát hiện não bé có bào thai bên trong

Các hình ảnh cho thấy một khối u lạ xuất hiện trong não đứa trẻ, được xác định là một bào thai vô cùng hiếm gặp: Có cột sống và hai chương chân, cũng như thai nhi bị dị tật nứt đốt sống. Thai nhi cũng đã phát triển một chồi chi trên và cấu trúc giống ngón tay.

Theo Người Lao Động, các bác sĩ thần kinh học Zongze Li từ Phòng thí nghiệm Peng Cheng cho biết bệnh nhi được chụp bằng CT scan khi có những dấu hiệu chậm phát triển thần kinh vận động, đầu to lên bất thường, ứ dịch.

Theo Live Science, trường hợp cực hiếm được xác định là một ca thai trong thai , xảy ra ở một cặp song sinh cùng trứng đã không thể tách rời nhau hoàn toàn từ phôi ban đầu.

Phát hiện thai trong não em bé 1 tuổi. Ảnh: Người Lao Động

Cũng theo Thể Thao Văn Hóa, sau khi chuyên gia chẩn đoán và chụp CT các bác sĩ cho hay đây là trường hợp cực kỳ hiếm, với ít hơn 200 trường hợp được ghi nhận trong tài liệu y khoa và chỉ có 18 trường hợp được phát hiện ký sinh trong hộp sọ của anh chị em còn lại.

Các bác sĩ cho biết bào thai trong não này vẫn tiếp tục sống sót vài tháng đến một năm kể từ khi bé gái sinh ra vì được chia sẻ nguồn cung cấp máu với chị mình. Trước đó, vào thời kỳ đầu của thai kỳ, người mẹ đi siêu âm và bác sĩ cho biết trong bụng chị có 2 bào thai. Tuy nhiên các lần siêu âm sau rõ ràng hơn cho thấy chị chỉ sinh một nên không ai nghi ngờ gì.

Các bác sĩ đã phẫu thuật để lấy bào thai ký sinh ra. Ảnh: Thể Thao Văn Hóa

Hiện bác sĩ đã lấy khối bào thai ra khỏi đầu bé gái nhưng vẫn chưa biết liệu nó có ảnh hưởng gì khác đến sức khỏe của đứa trẻ hay không.

Trước đó, Thái Lan từng phát hiện trường hợp tương tự vào năm 2017. Ba bào thai khác đã được tìm thấy trong hộp sọ của một bé gái chưa chào đời và cả ba bào thai đều có các cơ quan phát triển tốt, bao gồm hệ thần kinh, hệ tiêu hóa và hệ hô hấp. Ba bào thai được kết nối với bé gái thông qua động mạch và tĩnh mạch để hấp thụ chất dinh dưỡng từ bé gái.

Tình trạng “thai nhi trong thai nhi” này là do sự phân tách không hoàn toàn của các cặp song sinh cùng trứng. Các bác sĩ đến nay vẫn không biết chính xác hiện tượng này xảy ra như thế nào. Một số người đưa ra giả thuyết rằng cặp song sinh khỏe mạnh kết nối với mẹ thông qua nhau thai, trong khi người kia bám vào mạch máu của cặp song sinh. Khi đứa trẻ sinh đôi lớn hơn phát triển, đứa trẻ nhỏ hơn sẽ bị hút vào bên trong anh chị em. Các nhà khoa học khác lại cho rằng nó xảy ra do quá trình phân chia tế bào muộn.

Với trường hợp cực hiếm này, "lỗi tạo hóa" có thể phát sinh từ rất sớm trong quá trình phát triển đầu tiên sau khi trứng được thụ tinh thành phôi nang, nên thai nhi kia mới nằm gọn trong đầu của đứa bé đã ra đời.

Hiện tượng thai trong thai xảy ra với tỉ lệ 1/500.000 ca sinh sống. Thông thường thai nhi bị dị dạng và hấp thu sẽ xuất hiện dưới dạng một khối ở bụng của thai nhi chủ, nằm sau mô lót thành bụng.