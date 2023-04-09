5 lợi ích "quý hơn vàng" khi mẹ bầu uống nước chanh, nhất là điều thứ 2 còn hơn thuốc bổ tiền triệu

Mẹ bầu 09/04/2023 05:46

Chanh là loại thực phẩm chứa nhiều Vitamin C và khoáng chất có lợi cho sức khỏe, nhất là đối với phụ nữ đang mang thai. Hãy cùng tìm hiểu công dụng của nước chanh nhé!

Giúp làm giảm tình trạng ốm nghén

Theo Hiệp hội Mang thai Hoa Kỳ, dù không có bằng chứng khoa học, nhưng chanh được biết là giúp giảm buồn nôn do ốm nghén trong tam cá nguyệt đầu tiên của mẹ bầu. Không những vậy, nước chanh cũng giúp làm giảm lưu lượng mật dư thừa và đờm tích tụ bên trong đường tiêu hóa. Đồ uống này cũng hoạt động như chất làm mát miệng, giúp giảm buồn nôn. Nếu chanh không giúp giảm buồn nôn thì nên đến gặp bác sĩ để kiểm tra.

Kiểm soát áp lực máu

Hàm lượng vitamin trong chanh củng cố các mạch máu bằng cách giữ cho chúng mềm và linh hoạt. Do đó, nó ngăn ngừa chảy máu bên trong và đóng một vai trò hiệu quả trong việc giảm huyết áp cao. Nó cũng được biết là làm giảm mức cholesterol.

Nếu huyết áp cao, bạn phải khám thai định kỳ và tuân theo kế hoạch điều trị của bác sĩ.

Uống nước chanh cung cấp dưỡng chất

Bổ sung thêm chanh vào chế độ ăn uống hàng ngày giúp cung cấp thêm các dưỡng chất cần thiết cho cả mẹ và bé, giúp thai nhi thêm khỏe mạnh.

Đối với bà bầu, nước chanh cung cấp một nguồn dinh dưỡng cần thiết, góp phần giảm thiểu các triệu chứng như buồn nôn, ốm nghén trong quá trình mang thai.

Một ly nước chanh có pha thêm chút muối được xem là an toàn và lành mạnh cho sức khỏe của bà bầu.

5 lợi ích 'quý hơn vàng' khi mẹ bầu uống nước chanh, nhất là điều thứ 2 còn hơn thuốc bổ tiền triệu - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Giúp phát triển xương

Nước chanh là nguồn giàu magiê và canxi, giúp cải thiện tình trạng sức khỏe và sự phát triển của xương. Và cũng sẽ cung cấp các khoáng chất này cho thai nhi. Chanh chứa kali giúp nuôi dưỡng não và các tế bào thần kinh; đồng thời được biết đến là chất giúp phát triển xương cho thai nhi.

Hỗ trợ tiêu hoá

Gặp phải vấn đề khó tiêu khi mang thai là điều khá bình thường. Nước chanh là một phương thuốc cổ truyền tốt để giữ cho đường tiêu hóa của bạn được cung cấp dầu tốt và hỗ trợ tiêu hóa tốt.

5 lợi ích 'quý hơn vàng' khi mẹ bầu uống nước chanh, nhất là điều thứ 2 còn hơn thuốc bổ tiền triệu - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet
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