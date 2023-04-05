WHO: “Cứ 6 người trưởng thành trên toàn thế giới thì có 1 người bị vô sinh”

Mẹ bầu 05/04/2023 06:54

Một báo cáo từ Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho thấy rằng cứ 6 người trên toàn thế giới thì có 1 người bị vô sinh.

Theo báo cáo 'Thống kê theo dõi vô sinh từ năm 1990 đến năm 2021' do Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) công bố vào ngày 4/4 cho biết, 17,5% dân số trưởng thành trên toàn thế giới đã được xác nhận là đã từng bị vô sinh. Điều này có nghĩa là từ 48,5 triệu đến 72,4 triệu cặp vợ chồng đã hoặc đang trải qua tình trạng vô sinh. Tỷ lệ vô sinh ở các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ dao động từ 12,6 đến 17,5%, với tỷ lệ tương đối cao hơn ở Châu Mỹ, Châu Âu, Tây Thái Bình Dương và Châu Phi.

WHO: “Cứ 6 người trưởng thành trên toàn thế giới thì có 1 người bị vô sinh” - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

WHO định nghĩa vô sinh là “một căn bệnh của hệ thống sinh sản nam hoặc nữ” và mô tả nó là “không thể thụ thai sau khi quan hệ tình dục trong 12 tháng hoặc lâu hơn”.

Theo báo cáo, vô sinh được phát hiện đồng đều, không có sự khác biệt giữa các nước phát triển và đang phát triển. "Tỷ lệ vô sinh ở các nước thu nhập cao là 17,8%, so với 16,5% ở các nước thu nhập thấp".

WHO cho biết: “Hiện nay, hầu hết bệnh nhân hiếm muộn đều phải chịu gánh nặng về sức khỏe và tài chính cá nhân. Vô sinh có thể dẫn đến những khó khăn về tài chính đồng thời khiến mọi người không hạnh phúc về mặt cảm xúc, tâm lý và xã hội."

WHO: “Cứ 6 người trưởng thành trên toàn thế giới thì có 1 người bị vô sinh” - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Đồng thời, WHO cho rằng cần hỗ trợ các phương pháp điều trị vô sinh như thụ tinh trong ống nghiệm. WHO cho biết: “Ở hầu hết các quốc gia, chi phí điều trị vô sinh được lấy từ 'ví riêng'.

Ngoài ra, WHO cho biết thêm rằng họ có kế hoạch xuất bản các hướng dẫn phòng ngừa, chẩn đoán và điều trị vô sinh theo quốc gia vào nửa cuối năm nay.

Theo Daum 

Bà bầu uống nước lá tía tô dễ đẻ: Sự thật thế nào?

Bà bầu uống nước lá tía tô dễ đẻ: Sự thật thế nào?

Nhiều mẹ bầu rỉ tai nhau uống nước lá tía tô khi đau đẻ để chuyển dạ dễ dàng hơn. Tuy nhiên, chuyên gia lại chỉ ra điều bất thường cần cẩn trọng.

Xem thêm
Từ khóa:   vô sinh hiếm muộn thụ tinh trong ống nghiệm

TIN MỚI NHẤT

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tâm linh - Tử vi 27 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 26/9/2026, 3 con giáp vận may phủ lên người, làm gì cũng may mắn, tiền đẻ ra tiền, sự nghiệp thành công, hanh thông thuận lợi

Đúng 20h hôm nay, ngày 26/9/2026, 3 con giáp vận may phủ lên người, làm gì cũng may mắn, tiền đẻ ra tiền, sự nghiệp thành công, hanh thông thuận lợi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 27 phút trước
Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tâm sự 1 giờ 57 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 27 phút trước
Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Tâm sự 2 giờ 57 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 26/9/2026, 3 con giáp Thần Tài độ trì, "hốt bạc" ào ào, chuyện thăng chức tăng lương trong tầm tay

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 26/9/2026, 3 con giáp Thần Tài độ trì, "hốt bạc" ào ào, chuyện thăng chức tăng lương trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 27 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Đúng hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 37 phút trước
Giá trị dinh dưỡng và lợi ích từ loại củ giàu tinh bột quen thuộc

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích từ loại củ giàu tinh bột quen thuộc

Dinh dưỡng 4 giờ 27 phút trước
Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 42 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ khi quà mừng cưới là căn nhà nhưng không được đứng tên sổ đỏ

Nỗi băn khoăn của người vợ khi quà mừng cưới là căn nhà nhưng không được đứng tên sổ đỏ

Tâm sự gia đình 5 giờ 27 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà