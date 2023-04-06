Bí quyết tăng số lượng lẫn chất lượng tinh trùng cho nam giới, đẩy mạnh khả năng thụ thai

Bác sĩ Sanjay Pandey, Phòng khám Sức khỏe Nam giới, Trưởng khoa Nam khoa & Tiết niệu Tái tạo, Bệnh viện Kokilaben, Mumbai cho biết: Những đấng mày râu có ít hơn 15 triệu tinh trùng trên mỗi ml tinh dịch có số lượng tinh trùng thấp. Số lượng tinh trùng thấp thường được gọi là oligozoospermia. Số lượng tinh trùng thấp và các vấn đề về chất lượng tinh trùng là những yếu tố chính ảnh hưởng đến khả năng sinh sản. Nồng độ tinh trùng bình thường ít nhất là 20 triệu trên mỗi mL và bất cứ điều gì thấp hơn mức đó đều có thể ảnh hưởng đến sức khỏe tình dục của một người đàn ông.

Vì lý do xã hội, tâm lý và kinh tế, nhiều người gặp khó khăn trong việc và con và đã tìm kiếm sự trợ giúp y tế cho vấn đề này. Hiện nay có nhiều trường hợp nam giới có lượng tinh trùng chất lượng thấp và cũng làm khả giảm khả năng thụ thai.

Để ngăn chặn vấn đề này, điều quan trọng là phải hiểu nguyên nhân của nó.

Giãn tĩnh mạch thừng tinh

Giãn tĩnh mạch thừng tinh là hiện tượng sưng các tĩnh mạch dẫn lưu tinh hoàn, ảnh hưởng đến chất lượng tinh trùng.

Nhiễm trùng

Một số bệnh nhiễm trùng có thể ảnh hưởng đến sức khỏe hoặc sản xuất tinh trùng, hoặc chúng có thể dẫn đến sẹo ngăn không cho tinh trùng đi qua. Chúng bao gồm một số bệnh lây truyền qua đường tình dục, chẳng hạn như HIV, cũng như viêm tinh hoàn hoặc mào tinh hoàn.

Các vấn đề về nội tiết tố

Sự mất cân bằng và thay đổi nội tiết tố ở tuyến giáp và tuyến thượng thận có thể ảnh hưởng đến việc sản xuất tinh trùng.

Vấn đề xuất tinh

Các vấn đề sức khỏe khác nhau như xuất tinh ngược hoặc không xuất tinh và rối loạn cương dương có thể cản trở số lượng tinh trùng.

Các yếu tố về lối sống

Những thói quen như hút thuốc hoặc uống rượu hay dùng ma túy có thể ảnh hưởng tiêu cực đến chất lượng và số lượng tinh trùng. Ngoài ra, các điều kiện lối sống khác như béo phì, căng thẳng hoặc chấn thương cũng có thể liên quan đến lý do giảm sản xuất tinh trùng.

​Làm thế nào để tăng số lượng tinh trùng và tăng cường khả năng sinh sản của nam giới?

Thói quen tập thể dục

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Tập thể dục thường xuyên có nhiều lợi ích cho sức khỏe, bao gồm nâng cao mức testosterone và tăng cường khả năng sinh sản.

Điều chỉnh lối sống

Những điều chỉnh lối sống khác, như giảm uống rượu, bỏ thuốc lá và kiểm soát cân nặng có thể tăng số lượng tinh trùng và khả năng sinh sản.

Bổ sung đủ vitamin D

Khả năng sinh sản ở cả nam và nữ đều có thể được hưởng lợi từ vitamin D. Một loại vitamin khác có thể làm tăng mức testosterone là loại này. Theo một nghiên cứu quan sát, những người đàn ông bị thiếu vitamin D có nhiều khả năng có mức testosterone thấp. Những kết luận này đã được chứng thực bằng một cuộc điều tra có kiểm soát bao gồm 65 người đàn ông thiếu hụt testosterone và vitamin D.

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Mức testosterone của họ tăng khoảng 25% sau khi uống 3.000 IU vitamin D3 mỗi ngày trong một năm. Mức vitamin D cao hơn có thể thúc đẩy khả năng vận động của tinh trùng cao hơn, tuy nhiên bằng chứng cho điều này còn mâu thuẫn.

Vitamin C và chất chống oxy hóa

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Các chất chống oxy hóa như vitamin C là một trong những thực phẩm đã được khoa học chứng minh là có tác động đến sức khỏe của tinh trùng. Nếu bạn ăn thực phẩm giàu chất chống oxy hóa đã được chứng minh trong nghiên cứu lâm sàng để tăng cường sức khỏe tinh trùng, đặc biệt là nồng độ và khả năng vận động của tinh trùng.

Phương pháp phẫu thuật

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Ngoài ra còn có các thủ tục phẫu thuật có thể hữu ích cho nam giới, chẳng hạn như cấy ghép dương vật, trong đó một cặp xi lanh silicon dẻo được phẫu thuật đặt bên trong các khoang cương cứng của dương vật. Đây có thể là các thanh rắn dễ uốn hoặc cấy ghép bơm hơi 3 mảnh mang lại cảm giác và trải nghiệm tự nhiên hơn cho bệnh nhân.

Các thủ tục này cải thiện khả năng cương cứng của một người đàn ông, giúp đời sống tình dục lành mạnh.

Theo Times of India