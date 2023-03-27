Tiết lộ những triệu trứng tiểu đường kỳ lạ phụ nữ dễ mắc phải mà ít ai biết

Nói về các triệu chứng bệnh tiểu đường ở phụ nữ , Tiến sĩ Pramila Kalra, Giáo sư kiêm trưởng khoa Nội tiết, Trường Cao đẳng Y tế và Bệnh viện Ramaiah, Bengaluru có những chia sẻ: “Có một số triệu chứng bệnh tiểu đường chỉ có ở phụ nữ. Phụ nữ mắc bệnh tiểu đường có thể bị nhiễm nấm âm đạo và nhiễm trùng đường tiết niệu thường xuyên. Nguy cơ mắc các vấn đề về tim cao gấp ba đến bốn lần ở phụ nữ so với hai đến ba lần ở nam giới nếu họ mắc bệnh tiểu đường.''

Đối với các bệnh tiềm ẩn như cao huyết áp hay tiểu đường sẽ có một số triệu chứng chỉ có ở nam hoặc nữ. Nếu chúng ta lấy trường hợp của bệnh tiểu đường làm ví dụ, những dấu hiệu kinh điển là đi tiểu thường xuyên, khát nước nhiều hơn và nước tiểu đục hoặc đi tiểu gây đau. Tuy nhiên, phụ nữ có thể gặp các triệu chứng khởi phát khác mà nhiều người không biết.

Tiến sĩ Ashok Kumar Jhingan, Giám đốc cấp cao, Trung tâm Bệnh tiểu đường, Tuyến giáp, Béo phì & Nội tiết, Bệnh viện Chuyên khoa BLK-Max Super cho biết thêm: ''Việc kiểm soát bệnh tiểu đường ở nam giới và phụ nữ có thể khác nhau theo một số cách. Đàn ông có nhiều khả năng được chẩn đoán mắc bệnh tiểu đường và thường ở độ tuổi trẻ hơn so với phụ nữ.''

''Ngoài ra, phụ nữ mắc bệnh tiểu đường không kiểm soát được có thể bị rối loạn kinh nguyệt, các vấn đề vô sinh và rối loạn chức năng tình dục, bao gồm giảm ham muốn tình dục và khô âm đạo.''

''Đối với phụ nữ, những thay đổi nội tiết tố như mang thai có thể ảnh hưởng đến lượng đường trong máu của họ và có thể khiến họ có nguy cơ mắc bệnh tiểu đường cao hơn. Ngoài ra, phụ nữ có thể có nguy cơ cao mắc một số biến chứng liên quan đến bệnh tiểu đường, chẳng hạn như bệnh tim và trầm cảm.''

Bác sĩ chuyên khoa nội tiết & bệnh tiểu đường, Tiến sĩ Piya Ballani Thakkar, Nhà ngoại giao, Hội đồng Nội tiết Hoa Kỳ giải thích: ''Điều quan trọng đối với bệnh nhân tiểu đường là duy trì lượng máu ổn định mức đường trong suốt cả ngày, điều này có thể đạt được bằng cách ăn các bữa ăn thông thường. Tuy nhiên, tần suất và thời gian của các bữa ăn chính và ăn nhẹ có thể thay đổi tùy theo nhu cầu và sở thích của mỗi cá nhân.''

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Tiến sĩ Pramila cho biết thêm: ''Những người mắc bệnh tiểu đường nên tuân theo chế độ ăn nhiều chất xơ, nhiều rau, ít chất béo và không nên ăn thực phẩm có chất béo chuyển hóa. Có thể ăn trái cây từ 100 đến 150 g mỗi ngày, tùy thuộc vào việc kiểm soát lượng đường trong máu. Họ cũng nên hạn chế ăn thực phẩm chế biến sẵn, rượu và đồ uống có đường và tập trung vào việc ăn thực phẩm toàn phần, giàu chất dinh dưỡng.''

Trái cây có đường có an toàn cho bệnh nhân tiểu đường không?

Tiến sĩ Jhingan chia sẻ: ''Tất cả chúng ta đều biết trái cây và rau quả rất tốt và nhiều dinh dưỡng. Trên thực tế, trái cây là một lựa chọn ăn nhẹ tuyệt vời. Chọn trái cây làm bữa ăn nhẹ sẽ cung cấp cho bạn vitamin, khoáng chất và chất xơ.''

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''Nếu bạn đang tự hỏi rằng trái cây có đường có cần tránh không thì câu trả lời sẽ là không. Toàn bộ trái cây đều tốt cho tất cả mọi người, ngay cả đối với bệnh nhân tiểu đường. Trái cây có đường tự nhiên, không gây hại cho cơ thể. Bnạ nên chọn ăn toàn bộ trái cây thay vì dùng nước ép trái cây. Ăn khẩu phần nhỏ trong ngày sẽ tốt hơn là ăn khẩu phần lớn mỗi ngày một lần.''

Cách kiểm soát các triệu chứng bệnh tiểu đường

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Để tránh nhiễm trùng nấm men và nhiễm trùng đường tiểu, điều quan trọng là phải giữ lượng đường trong máu càng gần phạm vi mục tiêu càng tốt. Một số cách khác để ngăn ngừa nhiễm trùng đường tiểu UTI là uống nhiều nước, mặc đồ lót bằng vải bông và đi tiểu thường xuyên thay vì đợi cho đến khi bàng quang đầy.

Bệnh tiểu đường ảnh hưởng gì đến tim

Bệnh tiểu đường có thể khiến tim dễ bị tổn thương và tăng nguy cơ phát triển các biến chứng tim mạch.

Theo thời gian, lượng đường trong máu cao có thể làm hỏng các mạch máu và dây thần kinh kiểm soát tim của bạn.

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Tiến sĩ Jhingan chia sẻ: Những người mắc bệnh tiểu đường cũng có nhiều khả năng mắc các bệnh khác làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim như Huyết áp cao làm tăng lực máu qua động mạch của bạn và có thể làm hỏng thành động mạch.

Nồng độ glucose trong máu cao có thể gây tổn thương mạch máu, đẩy nhanh quá trình xơ vữa động mạch và gây rối loạn chức năng nội mô, dẫn đến các biến chứng như nhồi máu cơ tim, tim to và suy. Ngoài ra, bệnh tiểu đường thường liên quan đến tăng nguy cơ huyết áp cao, cholesterol cao và béo phì, tất cả các yếu tố nguy cơ dẫn đến bệnh tim.

Đau ngực và khó thở có thể là dấu hiệu của bệnh tiểu đường không kiểm soát được, nhưng chúng cũng có thể do các tình trạng khác gây ra. Điều cần thiết là tìm kiếm sự chăm sóc y tế và thực hiện đánh giá tim nếu bị đau ngực hoặc khó thở, vì chúng có thể là triệu chứng của cơn đau tim hoặc các tình trạng bệnh nghiêm trọng khác.

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Tiến sĩ Jhingan cũng dành lời khuyên: ''Nếu bạn bị tiền tiểu đường hoặc tiểu đường loại 1 hay loại 2, bạn nên lưu ý các triệu chứng của bệnh tim, bao gồm: Đau ngực khi có cảm giác đau thắt ngực, cảm giác tức ngực hoặc nghẹt thở. Hụt hơi. Ngất xỉu hoặc gần ngất xỉu.''

''Lượng đường trong máu cao, huyết áp cao và các vấn đề về cholesterol làm tăng nguy cơ mắc các bệnh về tim, nhưng tổn thương thần kinh có thể khiến các dấu hiệu cảnh báo về một cuộc tấn công của bệnh tiểu đường không thể cảm nhận được. Những người mắc bệnh tiểu đường có thể bị suy giảm nhận thức và nghĩ cơn đau ngựa là chuyện bình thường. Điều này thực sự nguy hiểm!.''

Theo Times of India