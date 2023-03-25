10 biến chứng sức khỏe tấn công mạnh mẽ, phụ nữ sau 40 nên cẩn trọng

Sức khỏe 25/03/2023 06:13

Cơ thể phụ nữ dễ gặp một số biến chứng về sức khỏe sau tuổi 40 nhưng nhiều người lại khá chủ quan nên càng dễ hao hụt cả sức lẫn sắc.

Tác động của quá trình lão hóa, thói quen sinh hoạt không đúng cách và một số yếu tố khác khiến cơ thể dễ gặp các vấn đề nghiêm trọng. Ở độ tuổi 40, một phụ nữ sắp mãn kinh và có khả năng gặp một số biến chứng do sự thay đổi nội tiết tố.

10 biến chứng sức khỏe tấn công mạnh mẽ, phụ nữ sau 40 nên cẩn trọng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ muốn sỏe đẹp cần cẩn thận hơn khi bước vào độ tuổi 40. Dưới đây là một số biến chứng mà phụ nữ có khả năng phải đối mặt. 

Sỏi thận

Sỏi thận không hẳn là sỏi mà là sự lắng đọng khoáng chất trong đường tiết niệu. Những vết này rất đau và khả năng xảy ra tăng lên khi một người già đi mặc dù các yếu tố khác cũng thúc đẩy hình thành sỏi thận.

10 biến chứng sức khỏe tấn công mạnh mẽ, phụ nữ sau 40 nên cẩn trọng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Nhiều người thường tin rằng sỏi thận phổ biến ở nam giới, nhưng nó cũng xảy ra ở phụ nữ. Đau dữ dội ở lưng, tiểu ra máu, sốt và ớn lạnh, nôn mửa, nước tiểu có mùi hôi và cảm giác nóng rát khi đi tiểu là một số dấu hiệu cảnh báo sỏi thận.

Viêm khớp

10 biến chứng sức khỏe tấn công mạnh mẽ, phụ nữ sau 40 nên cẩn trọng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Một tác hại khác của mật độ xương thấp là chứng viêm khớp mà hầu hết phụ nữ ở độ tuổi 40 đều mắc phải. Khi mật độ xương suy yếu sẽ dễ cảm thấy đau, cứng và biến dạng ở các vùng khớp.

Bệnh tiểu đường

Mặc dù ngày nay bệnh tiểu đường cũng xuất hiện ở những người trẻ tuổi, nhưng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường tăng lên ở phụ nữ sau giữa độ tuổi 40.

10 biến chứng sức khỏe tấn công mạnh mẽ, phụ nữ sau 40 nên cẩn trọng - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Mệt mỏi, khát nước, đi tiểu nhiều, mờ mắt, sụt cân, nướu mềm là một số triệu chứng của bệnh tiểu đường ở phụ nữ.

Loãng xương

Mật độ xương giảm trong và sau 40 tuổi khiến nhiều phụ nữ lo lắng. Do nội tiết tố thay đổi nên thành phần cơ thể cũng bị ảnh hưởng nhiều.

10 biến chứng sức khỏe tấn công mạnh mẽ, phụ nữ sau 40 nên cẩn trọng - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ luôn được khuyên nên chăm sóc lượng canxi và lượng vitamin D để sức khỏe của xương không bị ảnh hưởng. Đau khớp mãn tính, xương giòn là một số dấu hiệu cho thấy sức khỏe của xương kém.

Tiểu không tự chủ

Bàng quang được kiểm soát kém là một vấn đề sức khỏe lớn. Do lão hóa, các dây thần kinh giúp bàng quang hoạt động yếu đi. Ngoài ra, với sự lão hóa, các cơ của bàng quang dày lên và mất tính đàn hồi. Điều này nới lỏng bàng quang và người đó không kiểm soát được chúng. Tiểu không tự chủ là một vấn đề khi không thể giữ được nước tiểu ngay cả khi ho và hắt hơi.

Huyết áp cao

10 biến chứng sức khỏe tấn công mạnh mẽ, phụ nữ sau 40 nên cẩn trọng - Ảnh 6
Ảnh minh họa: Internet

Đây là một biến chứng sức khỏe nghiêm trọng có tác động đe dọa tính mạng đối với cơ thể như đau tim, suy tim, suy thận hoặc đột quỵ. Trong khi lối sống không lành mạnh là yếu tố chính gây ra bệnh cao huyết áp, thì tuổi tác cũng là một yếu tố nguy cơ quan trọng.

Béo phì

Cho đến một vài năm trước, béo phì chỉ được coi là tác dụng phụ của tuổi tác, nhưng hiện nay với rất nhiều nghiên cứu chỉ ra các bệnh làm thay đổi cuộc sống xảy ra do béo phì, bắt buộc nhiều người phải tập trung vào chỉ số khối cơ thể khi có tuổi.

Ở độ tuổi 40, phụ nữ có khả năng tăng cân và các hormone tiền mãn kinh quá ''cứng đầu'' nên khó  để cho phép cơ thể giảm cân.

Theo Times of India

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