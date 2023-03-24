Cúm H3N2 lan rộng tấn công mạnh trẻ dưới 5 tuổi, triệu chứng này tuyệt đối đừng xem nhẹ

Sức khỏe 24/03/2023 06:03

Trong bối cảnh lo sợ về COVID do biến thể mới XBB 1.16 đang gia tăng, tình trạng lây nhiễm vi rút H3N2 cũng ngày một nghiêm trọng trên nhiều quốc gia.

Chính quyền các bang và chính quyền của các vùng lãnh thổ liên minh ở Ấn Độ - đất nước có lượng nhiễm H3N2 gia tăng từng ngày đã được yêu cầu duy trì cảnh giác về các trường hợp nhiễm bệnh đang gia tăng. Cho đến nay, căn bệnh này đã cướp đi sinh mạng của 9 người ở quốc gia này và theo báo cáo của các phương tiện truyền thông, số ca mắc bệnh hiện tại đã hơn 450.

Cúm H3N2 lan rộng tấn công mạnh trẻ dưới 5 tuổi, triệu chứng này tuyệt đối đừng xem nhẹ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Mặc dù đây là bệnh cúm theo mùa và các triệu chứng có vẻ nhẹ về bản chất, nhưng các triệu chứng cúm H3N2 kéo dài trong thời gian dài hơn. Tiến sĩ Nidhin Mohan, Chuyên gia tư vấn Nội khoa, Narayana Health City, Bengaluru đã lưu ý về các triệu chứng và thời gian của các triệu chứng cũng như những gì mọi người cần làm để giữ an toàn cho sức khỏe

​Cúm H3N2 khác với các loại cúm trước đây như thế nào?​

Vi-rút H3N2 lần đầu tiên được phát hiện ở người vào tháng 7 năm 2011. Nó được xác định ở lợn một năm trước đó vào năm 2010.

Cúm H3N2 lan rộng tấn công mạnh trẻ dưới 5 tuổi, triệu chứng này tuyệt đối đừng xem nhẹ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

CDC Hoa Kỳ  cho biết "Trong năm 2012, đã có nhiều đợt bùng phát H3N2 dẫn đến 309 trường hợp được báo cáo. Kể từ đó, các ca nhiễm H3N2 lẻ tẻ đã tiếp tục được phát hiện". Về mức độ nghiêm trọng của vi-rút, Tiến sĩ Mohan nói rằng: "H3N2 là một dạng vi-rút cúm đột biến và khả năng miễn dịch đối với vi-rút này trong dân chúng nói chung kém hơn so với cúm thông thường."

Các triệu chứng khác nhau giữa các loại cúm như thế nào?

Tiến sĩ Mohan cho biết các triệu chứng của cúm H3N2 tương tự như bệnh cúm như sốt, cảm lạnh, ho, đau họng và đau nhức cơ thể nhưng chúng nghiêm trọng hơn. Một đứa trẻ bốn tuổi được phát hiện nhiễm virus này gần đây đã bị ho, cảm lạnh, sốt và có dấu hiệu viêm phổi ba ngày trước khi nhập viện.

​Các triệu chứng có tồn tại lâu hơn bình thường không?​

Cúm H3N2 lan rộng tấn công mạnh trẻ dưới 5 tuổi, triệu chứng này tuyệt đối đừng xem nhẹ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

"Các triệu chứng thường kéo dài gần 7 ngày," Tiến sĩ Mohan nói và cho biết thêm rằng ở những người mắc bệnh tiểu đường, hen suyễn và những người lớn tuổi, các triệu chứng có thể kéo dài hàng tuần và những người này có thể phải nhập viện trong khoảng 1% trường hợp. Tiến sĩ Mohan cũng cho biết: “Ho và đau toàn thân có thể kéo dài trong một thời gian dài.

​Các biện pháp phòng ngừa mà bệnh nhân nên tuân theo sau khi hồi phục​

"Các biện pháp phòng ngừa bao gồm tiêm vắc-xin cúm hàng năm, duy trì khoảng cách xã hội, vệ sinh tay và sử dụng khẩu trang ở những nơi đông người, bạn không cần phải hoảng sợ khi nhiễm bệnh mà hãy cố gắng theo dõi các triệu chứng như khó thở hoặc mệt mỏi nghiêm trọng, đặc biệt là ở người già, bệnh nhân tiểu đường, bệnh nhân hen suyễn. Hầu hết bệnh nhân có thể được điều trị khi bệnh còn nhẹ, rất ít người cần nhập viện," bác sĩ Mohan giải thích.

Giữ an toàn cho sức khỏe chính là chìa khóa để tránh phát triển các biến chứng nghiêm trọng do H3N2.

Cúm H3N2 lan rộng tấn công mạnh trẻ dưới 5 tuổi, triệu chứng này tuyệt đối đừng xem nhẹ - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Mặc dù các triệu chứng H3N2 có vẻ nhẹ về bản chất, nhưng chúng có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và cũng gây rủi ro cao hơn cho người già và trẻ em dưới 5 tuổi.

Theo một báo cáo gần đây trên phương tiện truyền thông, các bác sĩ ở Pune, Ấn Độ lo ngại về sự gia tăng đột ngột của số lượng trẻ em dưới 5 tuổi được nhận vào các đơn vị chăm sóc đặc biệt (ICU). Ở Pune, có tổng cộng 428 mẫu dương tính với H3N2.

CDC Hoa Kỳ giải thích "Các nghiên cứu do CDC và các nghiên cứu khác thực hiện đã chỉ ra rằng trẻ em sinh sau năm 2001 (≤9 tuổi vào năm 2010) có ít hoặc không có khả năng miễn dịch chống lại vi-rút H3N2v. Người lớn dường như có nhiều khả năng miễn dịch hơn, có lẽ vì trước đó họ có thể đã tiếp xúc với vi-rút tương tự trong vòng đời của các chủng đó". Nhiễm vi-rút cũng có thể gây ra các biến chứng nghiêm trọng ở người lớn tuổi và những người có vấn đề sức khỏe từ trước.

Theo Times of India

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