Người Ấn Độ vừa trẻ vừa khỏe cứ ngỡ do thảo dược thượng hạng nào, ai dè bí quyết chỉ gói gọn ở 7 điều này

Sức khỏe 22/03/2023 07:19

Người Ấn Độ có lối sống vui vẻ, hoạt bắt đáng học hỏi và được nhiều quốc gia trên thế giới ngưỡng mộ cũng như luôn tìm hiểu về bí quyết sống khỏe, sống thọ năng động của họ.

Ngày nay, có rất nhiều cách để chăm sóc sắc đẹp và sức khỏe của bạn, nhưng người Ấn Độ cố gắng tìm ra nguồn gốc cốt lõi của tất cả, trong đó bao gồm các vấn đề về tiêu hóa. Theo họ, các vấn đề về dạ dày có thể dẫn đến nhiều bệnh khác nhau, bao gồm cả các vấn đề về da và lão hóa nhanh. 

Sau đây là7 lời khuyên của người Ấn Độ có thể giúp bạn trẻ lâu hơn và duy trì sức khỏe tốt hơn. Vui lòng tham khảo ý kiến ​​​​bác sĩ nếu bạn có bất kỳ chống chỉ định nào không phù hợp với thể trạng cơ thể nhé.

1. Tránh uống quá nhiều nước ngay sau khi ăn

Y học cổ truền Ấn Độ Ayurveda đề nghị không uống nước ngay trước và ngay sau bữa ăn. Khi bạn uống nước ngay trước khi ăn, bạn có thể làm loãng dịch dạ dày chịu trách nhiệm tiêu hóa. Nếu bạn uống nước ngay sau bữa ăn, nó có thể ảnh hưởng trực tiếp đến trạng thái của thức ăn trong dạ dày.

Người Ấn Độ vừa trẻ vừa khỏe cứ ngỡ do thảo dược thượng hạng nào, ai dè bí quyết chỉ gói gọn ở 7 điều này - Ảnh 1

Nếu tiêu hóa không tốt, nó có thể dẫn đến chất lượng da xấu và thậm chí là béo phì. Các chuyên gia nói rằng phải mất một thời gian và đề xuất khoảng thời gian 30 phút cả trước và sau bữa ăn của bạn.

2. 6 vị nên có trong chế độ ăn kiêng

Người Ấn Độ vừa trẻ vừa khỏe cứ ngỡ do thảo dược thượng hạng nào, ai dè bí quyết chỉ gói gọn ở 7 điều này - Ảnh 2

Người Ấn Độ khuyến nghị một bữa ăn cân bằng đủ 6 vị là ngọt, mặn, chua, đắng, cay và chát. Nó có thể cải thiện khả năng miễn dịch của bạn.

3. Ăn một thìa ghee mỗi ngày

Người Ấn Độ vừa trẻ vừa khỏe cứ ngỡ do thảo dược thượng hạng nào, ai dè bí quyết chỉ gói gọn ở 7 điều này - Ảnh 3

Độc tố là nguyên nhân gây dị ứng. Người Ấn Độ đề nghị tiêu thụ ghee để trung hòa hầu hết các chất độc. Vì vậy, hãy thêm một thìa ghee vào bữa ăn của bạn. Ghee không chứa cùng hàm lượng protein sữa như bơ, vì vậy những người không dung nạp các sản phẩm từ sữa có thể dùng thử sản phẩm này.

4. Dùng gừng, thìa là và hạt tiêu đen để chống dị ứng

Người Ấn Độ vừa trẻ vừa khỏe cứ ngỡ do thảo dược thượng hạng nào, ai dè bí quyết chỉ gói gọn ở 7 điều này - Ảnh 4

Theo y học Ayurveda, gia vị làm ấm cải thiện tiêu hóa. Ngoài ra, chúng giúp loại bỏ dị ứng bằng cách cải thiện hệ thống miễn dịch của bạn. Bạn có thể thêm gừng vào trà và uống hàng ngày để hỗ trợ hiệu quả.

5. Tránh ăn đồ lạnh

Người Ấn Độ vừa trẻ vừa khỏe cứ ngỡ do thảo dược thượng hạng nào, ai dè bí quyết chỉ gói gọn ở 7 điều này - Ảnh 5

Các bác sĩ Ấn Độ khuyên bạn nên tránh thực phẩm ôi thiu, lạnh và chế biến sẵn. Chúng khó tiêu hóa hơn nhiều và có thể dẫn đến hình thành độc tố.

6. Tránh ăn sữa đông vào ban đêm

Người Ấn Độ vừa trẻ vừa khỏe cứ ngỡ do thảo dược thượng hạng nào, ai dè bí quyết chỉ gói gọn ở 7 điều này - Ảnh 6

Những người bị axit dạ dày, trào ngược axit hoặc khó tiêu nên tránh ăn sữa chua hoặc sữa đông vào ban đêm. Lý do là nó có thể gây táo bón khi hệ thống sẵn sàng đi ngủ. Nhưng nếu bạn ăn sữa đông trong ngày thì đa phần sẽ vẫn ổn cho sức khỏe.

7. Thức dậy trước khi mặt trời mọc 2 tiếng

Người Ấn Độ vừa trẻ vừa khỏe cứ ngỡ do thảo dược thượng hạng nào, ai dè bí quyết chỉ gói gọn ở 7 điều này - Ảnh 7

Cách đơn giản nhất để có một cuộc sống lành mạnh, theo các bác sĩ Ấn Độ là sắp xếp đúng thói quen hàng ngày. Điều này đề cập đến việc thức dậy 2 giờ trước khi mặt trời mọc. Ngoài ra, bạn cũng cần ăn đúng bữa và ngủ đúng giờ.

Theo Brightside

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