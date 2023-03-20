Tai ù, liên tục nghe âm thanh lạ, xem chừng thiếu máu và xơ vữa động mạch đang phát triển

Sức khỏe 20/03/2023 06:07

Lâu lâu một vài người thường có cảm giác bị ù tai và không hiểu nguyên nhân là gì. Có thể có một căn bệnh tiềm ẩn đang phát sinh chứ không đơn giản là hiện tượng thoáng qua.

Ù tai hoặc cảm giác có tiếng chuông oang oang bên trong có thể là một triệu chứng hay dấu hiệu của một tình trạng bệnh lýnghiêm trọng hơn. Do đó, cần phải loại trừ hoặc chẩn đoán bệnh sớm nhất để tránh các biến chứng về sau.

Tai ù, liên tục nghe âm thanh lạ, xem chừng thiếu máu và xơ vữa động mạch đang phát triển - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Một số bệnh cơ bản nghiêm trọng có thể xảy ra khi bạn cảm giác bị ù tai:

Phát triển khối u

Một trong những nguyên nhân chính khiến bạn nghe thấy tiếng chuông trong tai có thể là sự phát triển của khối u sọ.

Tai ù, liên tục nghe âm thanh lạ, xem chừng thiếu máu và xơ vữa động mạch đang phát triển - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

U thần kinh thính giác là một thuật ngữ y học chỉ các khối u lành tính phát triển trong các dây thần kinh nối tai với não. Do tín hiệu và lưu lượng máu bị gián đoạn, bạn có thể nghe thấy tiếng chuông hoặc ù ù trong tai, khó giữ thăng bằng hoặc mất thính lực.

Sự phát triển xương bất thường ở tai giữa

Tiến sĩ Anish Gupta, Chuyên gia tư vấn chính khoa Tai mũi họng, Bệnh viện CK Birla, Gurugram cho biết: “Đôi khi sự phát triển bất thường của xương ở tai giữa dẫn đến mất thính lực và ù tai có thể là triệu chứng sớm nhất cần chú ý.”

Rối loạn động mạch hoặc tĩnh mạch

Tai ù, liên tục nghe âm thanh lạ, xem chừng thiếu máu và xơ vữa động mạch đang phát triển - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Nếu một người thường xuyên nghe thấy tiếng chuông trong tai, điều này cũng có thể là do máu gây áp lực quá mức lên thành mạch, có thể kết luận rằng người đó mắc các bệnh như tăng huyết áp, xơ cứng mạch máu / mảng bám tích tụ (xơ vữa động mạch), phồng mạch máu, dị tật động mạch-tĩnh mạch hoặc phình động mạch.

Rối loạn tuyến giáp (suy giáp)

Mặc dù cường giáp rất hiếm và khả năng ảnh hưởng đến hệ thống thính giác cũng ít hơn. Nhưng thyroxine hỗ trợ sự phát triển bình thường của hệ thống thính giác và khi cơ thể sản xuất ít hơn lượng thyroxine cần thiết, nó cũng ảnh hưởng đến khả năng nghe.

Tai ù, liên tục nghe âm thanh lạ, xem chừng thiếu máu và xơ vữa động mạch đang phát triển - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng ít nhất 50% những người bị suy giáp bị ù tai và có thể mất khả năng nghe nếu không có biện pháp xử lý kịp thời.

Nồng độ Hemoglobin thấp hoặc thiếu máu

Vì sắt giúp vận chuyển máu đã được oxy hóa khắp cơ thể nên sự thiếu hụt sắt sẽ khiến các động mạch bơm máu khó khăn hơn. Trong những trường hợp như vậy, tim hoạt động khó khăn hơn và những người bị ảnh hưởng có thể nghe thấy nhịp tim hoặc nhịp đập của họ.

Hiện tượng này được gọi là ù tai dạng mạch đập. Các chuyên gia sức khỏe cho rằng những người như vậy cũng dễ mắc các bệnh liên quan đến tim.

Theo Times of India

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