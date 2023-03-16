Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), ung thư là nguyên nhân gây tử vong đứng thứ hai trên toàn thế giới, ước tính có khoảng 9,6 triệu ca tử vong vào năm 2018. Ung thư phổi, tuyến tiền liệt, đại trực tràng, dạ dày và gan là những loại ung thư phổ biến nhất ở nam giới. Trong khi đó, ung thư vú, đại trực tràng, phổi, cổ tử cung và tuyến giáp là phổ biến nhất ở phụ nữ.

Nó xảy ra khi các tế bào trong cơ thể bắt đầu phân chia và phát triển không kiểm soát, phá hủy các mô khỏe mạnh và dẫn đến một loạt các triệu chứng.

Phát hiện sớm được cho là chìa khóa để điều trị ung thư kịp thời. Khám sức khỏe định kỳ là cách tốt nhất để chẩn đoán bệnh ở giai đoạn đầu. Tuy nhiên, bạn cũng có thể gặp các dấu hiệu và triệu chứng có thể chỉ ra bệnh.

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Bạn có thể bị ho do nhiều lý do. Nhiễm virus, hen suyễn, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính (COPD) và thậm chí là bệnh trào ngược dạ dày thực quản (GERD) có thể gây ho dai dẳng. Tuy nhiên, ho dữ dội, liên tục trầm trọng hơn cũng có thể là dấu hiệu của bệnh ung thư phổi.

Nó có thể được đặc trưng như một cơn ho khan kèm theo co thắt. Bạn có thể cảm thấy cần phải hắng giọng liên tục. Ở giai đoạn muộn hơn, bạn có thể ho ra máu hoặc đờm gỉ.

Thay đổi thói quen đại tiện

Theo Dịch vụ Y tế Quốc gia Vương quốc Anh (NHS), một người được chẩn đoán mắc bệnh ung thư ruột sẽ phát triển một số triệu chứng bao gồm sự thay đổi dai dẳng trong thói quen đại tiện. Nó có thể khiến bệnh nhân đi vệ sinh thường xuyên hơn và đi ngoài phân lỏng hơn, thường kèm theo máu trên hoặc trong phân của họ.

Khối u hoặc sưng ở bất kỳ bộ phận nào của cơ thể

Những vết sưng đột ngột xuất hiện trong cơ thể có thể đáng lo ngại. Mặc dù không phải tất cả các khối u đều là ung thư, nhưng những cục u lớn, cứng, không đau khi chạm vào và sưng đột ngột có thể là dấu hiệu của bệnh.

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Các khối u ung thư dần dần phát triển về kích thước và có thể cảm nhận được từ bên ngoài cơ thể. Chúng có thể xuất hiện ở vú, tinh hoàn hoặc cổ, nhưng cũng có thể xuất hiện ở cánh tay và chân. Tự kiểm tra thường xuyên có thể giúp bạn phát hiện những khối u ung thư như vậy.

Thay đổi ở các nốt ruồi

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Không nên xem nhẹ những thay đổi về kích thước, hình dạng và màu sắc của nốt ruồi. Nó có thể chỉ ra khối u ác tính, là loại ung thư da nghiêm trọng nhất. Theo Mayo Clinic, nó phát triển trong các tế bào sản xuất melanin, đây là sắc tố mang lại màu sắc cho làn da của bạn.

Giảm cân không rõ nguyên nhân

Một người bị ung thư có khả năng bị sụt cân nghiêm trọng mà không có lý do rõ ràng. Theo Cancer.Net, đó có thể là dấu hiệu dễ nhận thấy đầu tiên của bệnh.

Hiệp hội Ung thư Hoa Kỳ (ACS) nói rằng giảm cân đáng kể xảy ra thường xuyên nhất với các bệnh ung thư ảnh hưởng đến dạ dày, tuyến tụy, thực quản và phổi.

Đau và khó chịu

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Không nên bỏ qua cơn đau kéo dài hàng tuần và hàng tháng, đặc biệt nếu bạn không có lý do. Cảm giác khó chịu có thể từ buồn tẻ, đau nhức, buốt hoặc rát. Nó không chỉ dai dẳng mà còn có thể nghiêm trọng.

Khó nuốt thức ăn

Khi một người không thể hoặc cảm thấy khó nuốt thức ăn, người đó có thể mắc chứng khó nuốt. Tình trạng này phổ biến ở những bệnh nhân ung thư có khối u phát triển ở cổ. Điều này có thể gây tắc nghẽn hoặc thu hẹp đường đi của thức ăn, khiến bạn khó nuốt thức ăn.

Máu trong nước tiểu

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NHS cho biết máu trong nước tiểu có thể là triệu chứng phổ biến nhất của ung thư bàng quang. Cơ quan y tế giải thích tình trạng này được gọi là tiểu ra máu và thường không gây đau đớn.

Tuy nhiên, theo Prostate Cancer UK, một số nam giới được chẩn đoán mắc bệnh ung thư tuyến tiền liệt cũng nhận thấy có máu trong nước tiểu. Điều này xảy ra do chảy máu từ tuyến tiền liệt.

Các loại ung thư phổ biến nhất

Theo Viện Ung thư Quốc gia (NCI), các loại ung thư phổ biến nhất là ung thư vú, ung thư phổi và phế quản, ung thư tuyến tiền liệt, ung thư ruột kết và trực tràng, khối u ác tính ở da, ung thư bàng quang, ung thư hạch không Hodgkin, ung thư thận và khung chậu thận, ung thư nội mạc tử cung, bệnh bạch cầu, ung thư tuyến tụy, ung thư tuyến giáp và ung thư gan.

Ước tính rằng vào năm 2020, 43% tổng số ca ung thư ở nam giới là ung thư tuyến tiền liệt, phổi và đại trực tràng. Đối với phụ nữ, ba bệnh ung thư phổ biến nhất là vú, phổi và đại trực tràng.

Theo Times of India