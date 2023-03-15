Khi thời tiết liên tục thay đổi đột ngột từ những đợt lạnh sang nắng rồi mưa, sức khỏe của bạn cũng có thể bị ảnh hưởng. Trước khi kịp nhận ra đã bị ốm, bạn bắt đầu cảm thấy cổ họng ngứa ngáy và nghẹt mũi.

Điều quan trọng là phải rửa tay thường xuyên. Bàn tay của bạn có thể mang rất nhiều vi trùng từ nhiều bề mặt mà bạn tiếp xúc trong ngày. Tránh chạm vào miệng, mắt hoặc tai vì nó sẽ tạo điều kiện cho vi trùng và vi rút xâm nhập vào cơ thể bạn.

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Đặc biệt đảm bảo rửa tay trước khi ăn thức ăn của bạn. Sử dụng chất khử trùng tay trong trường hợp bạn không thể rửa tay bằng xà phòng và nước.

Súc miệng bằng nước

Theo một nghiên cứu, những người súc miệng bằng nước thường ít có khả năng mắc các bệnh về đường hô hấp trên hơn so với những người không súc miệng. Bạn có thể súc miệng nước ấm với một chút muối. Súc miệng là một cách đơn giản để rửa sạch vi khuẩn có thể còn sót lại trong miệng và cổ họng của bạn. Nên súc nước quanh miệng trong 60 giây rồi nhổ ra.

Duy trì hoạt động

Một nghiên cứu cho thấy rằng thường xuyên tập thể dục nhẹ - 45 phút tập thể dục trong 3 đến 5 ngày mỗi tuần có thể làm cho hệ thống miễn dịch của bạn có khả năng chống lại các bệnh về đường hô hấp trên cao hơn.

Một nghiên cứu khác cho thấy những người đi bộ 35-45 phút (5 ngày một tuần) chỉ giảm một nửa số ngày ốm so với những người có lối sống tĩnh tại.

Ngủ đủ giấc

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Thói quen và thời gian ngủ có thể ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần cũng như thể chất của bạn. Một nghiên cứu cho thấy những người ngủ ít hơn 7 tiếng mỗi đêm dễ bị cảm lạnh gấp 3 lần so với những người ngủ hơn 7 tiếng.

Vì vậy, hãy cố gắng tạo một lịch trình ngủ trong 7-9 giờ và tuân thủ nó. Điều lý tưởng là sắp xếp lịch trình giấc ngủ của bạn với thời gian hoàng hôn và bình minh.

Giữ nước cho cơ thể

Ảnh minh họa: Internet

Điều quan trọng là phải giữ đủ nước để duy trì sức khỏe tốt trong thời tiết lạnh cũng như trong thời tiết ấm áp. Giữ nước giúp giữ ẩm cho màng nhầy trong đường mũi của bạn. Điều này sẽ giúp họ bắt những kẻ xâm lược vi-rút xâm nhập vào cơ thể bạn.

Mọi người có xu hướng uống ít nước hơn trong thời gian mùa đông, đó là lý do tại sao bạn nên nhớ có ý thức giữ nước uống suốt cả ngày.

Ăn chế độ ăn uống chống viêm

Thực phẩm đậm đặc chất dinh dưỡng có nhiều chất chống oxy hóa và có đặc tính chống viêm có thể giúp tăng cường khả năng miễn dịch của bạn và bảo vệ bạn khỏi bị ốm khi thời tiết thay đổi. Ăn các loại thực phẩm như rau lá xanh, quả mọng, cá hồi và khoai lang.

Ảnh minh họa: Internet

Các loại hạt như hạnh nhân, quả óc chó và quả hồ trăn cũng có thể tăng cường khả năng miễn dịch của bạn khi chuyển mùa.

Theo Times of India