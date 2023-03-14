Nhiễm trùng nấm men: 'Kẻ tấn công vùng kín' khiến chị em 7 phần lo lắng 3 phần ái ngại, nguyên nhân do chính những thói quen này

Sức khỏe 14/03/2023 06:37

Nhiễm trùng nấm men là một bệnh nhiễm nấm do sự phát triển quá mức của nấm candida albicans.

Thông thường, âm đạo chứa một hỗn hợp nấm men cân bằng, bao gồm nấm candida và vi khuẩn. Tuy nhiên, khi có sự phát triển quá mức của nấm men, nó có thể dẫn đến nhiễm trùng.

Nhiễm trùng nấm men: 'Kẻ tấn công vùng kín' khiến chị em 7 phần lo lắng 3 phần ái ngại, nguyên nhân do chính những thói quen này - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Bị nhiễm trùng nấm men có thể cực kỳ khó chịu. Nó có thể gây ra các triệu chứng như ngứa và kích ứng ở âm đạo và âm hộ, cảm giác nóng rát, sưng âm hộ, đau âm đạo, phát ban và tiết dịch âm đạo đặc, màu trắng, không mùi. Một số yếu tố có thể dẫn đến nhiễm trùng nấm men.

Dưới đây là 5 nguyên nhân phổ biến.

Lượng đường trong máu cao

Nhiễm trùng nấm men: 'Kẻ tấn công vùng kín' khiến chị em 7 phần lo lắng 3 phần ái ngại, nguyên nhân do chính những thói quen này - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Điều quan trọng cần biết là nấm men ăn đường, đó là lý do tại sao những người có lượng đường trong máu cao có thể bị nấm men phát triển quá mức trong âm đạo của họ. Lượng đường trong máu dư thừa trong cơ thể có thể đóng vai trò là nơi sinh sản của nấm. Hơn nữa, lượng đường dư thừa có thể làm mất cân bằng độ pH ở vùng kín, tạo điều kiện cho nấm men phát triển.

Thuốc kháng sinh

Thuốc kháng sinh có thể giúp điều trị một số bệnh nhiễm trùng do vi khuẩn. Nó có thể tiêu diệt hoặc làm chậm sự phát triển của vi khuẩn, điều này có thể dẫn đến các tình trạng phức tạp. Tuy nhiên, việc sử dụng thuốc kháng sinh có thể có một số tác dụng phụ, một trong số đó bao gồm sự khởi đầu của nhiễm trùng nấm men.

Nhiễm trùng nấm men: 'Kẻ tấn công vùng kín' khiến chị em 7 phần lo lắng 3 phần ái ngại, nguyên nhân do chính những thói quen này - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Kháng sinh phổ rộng, tiêu diệt nhiều loại vi khuẩn, cũng có thể tiêu diệt vi khuẩn khỏe mạnh trong âm đạo, điều này có thể gây ra sự phát triển quá mức của nấm men.

Quần lót

Nhiễm trùng nấm men: 'Kẻ tấn công vùng kín' khiến chị em 7 phần lo lắng 3 phần ái ngại, nguyên nhân do chính những thói quen này - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Mặc dù không có bằng chứng chắc chắn nào cho thấy quần lót có thể gây nhiễm trùng nấm men, phụ nữ dễ bị nhiễm trùng nấm men mãn tính được khuyên không nên sử dụng lót quần vì chúng có thể giữ ẩm và ngăn không khí lưu thông, tạo điều kiện ẩm ướt cho nấm men phát triển. 

Sản phẩm vệ sinh vùng kín có mùi thơm

Nhiễm trùng nấm men: 'Kẻ tấn công vùng kín' khiến chị em 7 phần lo lắng 3 phần ái ngại, nguyên nhân do chính những thói quen này - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Theo Medical News Today, nước rửa vùng kín và các loại chất tẩy rửa âm đạo khác có liên quan đến nguy cơ nhiễm vi khuẩn cao gấp 3,5 lần và nguy cơ nhiễm trùng tiểu cao gấp 2,5 lần. Trang web y tế báo cáo rằng chất khử trùng dạng gel có liên quan đến nguy cơ nhiễm trùng nấm men cao gấp 8 lần, cũng như nguy cơ nhiễm vi khuẩn cao hơn gần 20 lần.

Sai lầm về đồ lót

Nhiễm trùng nấm men: 'Kẻ tấn công vùng kín' khiến chị em 7 phần lo lắng 3 phần ái ngại, nguyên nhân do chính những thói quen này - Ảnh 6
Ảnh minh họa: Internet

Đồ lót chật và dùng chất tổng hợp có thể giữ nhiệt và độ ẩm, do đó có thể làm cho nhiễm trùng nấm men phổ biến hơn. Điều đó nói rằng, các chuyên gia khuyên bạn nên mặc đồ lót bằng cotton hoặc lụa, cho phép độ ẩm bay hơi. Ngoài ra, đảm bảo rằng đồ lót của bạn rộng rãi không quá bó.

Theo Times of India

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Từ khóa:   nhiễm trùng nấm men bệnh phụ khoa ngứa âm đạo vệ sinh vùng kín

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