Lão hóa khiến trái tim chịu nhiều áp lực, từ xơ cứng đến huyết áp cao, gánh nặng chồng chất

Ví dụ, trái tim là một trong những bộ phận quan trọng nhất của cơ thể, chịu trách nhiệm bơm máu, vận chuyển oxy và chất dinh dưỡng đi khắp cơ thể. Tuy nhiên, một số yếu tố bao gồm lão hóa có thể ảnh hưởng đến tim, khiến một người dễ mắc bệnh tim.

Trao đổi chất là một quá trình hóa học trong cơ thể biến thức ăn thành năng lượng, giúp ích cho quá trình giảm cân. Tuy nhiên, tốc độ trao đổi chất cao hơn khi một người còn trẻ. Khi một người từ 50 tuổi trở lên, quá trình trao đổi chất của họ giảm đi, khiến họ khó duy trì cân nặng khỏe mạnh. Điều này có thể khiến một người dễ bị béo phì, kháng insulin, cholesterol cao và huyết áp cao.

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Khi trái tim của bạn già đi, nguy cơ mắc bệnh cao huyết áp cũng tăng theo. Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ (AHA) giải thích: Huyết áp cao hoặc tăng huyết áp là khi lực máu chảy qua các mạch máu của bạn luôn ở mức quá cao. Theo thời gian, huyết áp cứng lại và làm hỏng lớp lót bên trong trơn láng của thành động mạch, dẫn đến tắc nghẽn và tăng nguy cơ đau tim và đột quỵ.

Xơ cứng và thu hẹp các động mạch

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Theo giải thích của Mayo Clinic, lão hóa làm tăng nguy cơ xơ vữa động mạch của một người, đó là sự tích tụ chất béo, cholesterol và các chất khác trong và trên thành động mạch. Sự tích tụ mảng bám có thể dẫn đến xơ cứng và thu hẹp các động mạch có thể cản trở lưu lượng máu. Đôi khi, mảng bám cũng có thể vỡ ra và dẫn đến cục máu đông.

Thay đổi nhịp tim

Có nguy cơ nhịp tim bất thường ngày càng tăng ở người lớn tuổi. Điều này còn được gọi là rung tâm nhĩ, theo WebMD đây là nguyên nhân hàng đầu gây đột quỵ ở người lớn tuổi. Rung tâm nhĩ luôn có nguy cơ hình thành cục máu đông di chuyển lên não gây đột quỵ.

Cơn đau thắt ngực

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Theo Tạp chí Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ, đau thắt ngực hoặc đau ở ngực trái, phổ biến hơn là "tức ngực", là một triệu chứng rất thường gặp ở người cao tuổi và trở nên thường xuyên hơn khi tuổi cao. Cơn đau thắt ngực mà không có bất kỳ cơn đau nào được gọi là thiếu máu cục bộ thầm lặng. Cơn đau thường được mô tả như bị bóp chặt, áp lực, nặng nề, tức hoặc đau ở ngực.

Theo Times of India