Thấy người có biểu hiện này cẩn thận tiểu đường đang tấn công, không ngăn sớm có ngày cạn hết sức

Sức khỏe 05/03/2023 08:42

Tiền đái tháo đường còn được gọi là tiền tiểu đường. Đó là một tình trạng có thể xảy ra trước khi bạn phát triển bệnh tiểu đường loại 2.

Trong trường hợp tiền tiểu đường, lượng đường trong máu của bạn cao hơn bình thường nhưng vẫn chưa đủ cao để được coi là dấu hiệu của bệnh tiểu đường.

Thấy người có biểu hiện này cẩn thận tiểu đường đang tấn công, không ngăn sớm có ngày cạn hết sức - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nếu bạn mắc bệnh tiểu đường ở mức giới hạn, tuyến tụy của bạn vẫn sản xuất đủ insulin để đáp ứng với lượng carbohydrate ăn vào. Tuy nhiên, nó kém hiệu quả hơn trong việc loại bỏ đường khỏi máu và do đó lượng đường trong máu của bạn vẫn ở mức cao.

Tiền tiểu đường là một tình trạng thầm lặng, tuy nhiên, có một số dấu hiệu có thể cảnh báo bạn nên đi kiểm tra và chú ý đến sức khỏe của mình.

Sự đổi màu hoặc các mảng trên da

Thấy người có biểu hiện này cẩn thận tiểu đường đang tấn công, không ngăn sớm có ngày cạn hết sức - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Acanthosis nigricans là một tình trạng da liên quan đến sự phát triển của các mảng da sẫm màu, dày và thường mềm như nhung. Nó có thể là một dấu hiệu của kháng insulin. Sự đổi màu thường xảy ra quanh khuỷu tay, đầu gối, cổ, nách và khớp ngón tay.

Tăng cảm giác khát và đi tiểu

Khát nước quá mức và đi tiểu nhiều có thể là dấu hiệu cho thấy bạn đang bị tiền tiểu đường. Trong tình trạng này, lượng glucose tích tụ quá nhiều trong máu buộc thận của bạn phải làm việc thêm giờ để lọc và hấp thụ lượng glucose dư thừa này.

Thấy người có biểu hiện này cẩn thận tiểu đường đang tấn công, không ngăn sớm có ngày cạn hết sức - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Khi thận của bạn không thể theo kịp, lượng glucose dư thừa sẽ được bài tiết vào nước tiểu của bạn. Việc mất chất lỏng có thể khiến bạn mất nước và khiến bạn cảm thấy khát nước. Điều này sẽ thúc đẩy bạn uống nhiều nước hơn và sau đó đi tiểu nhiều hơn.

Mờ mắt

Nồng độ glucose trong máu cao có thể kéo chất lỏng ra khỏi các mô của bạn, bao gồm cả thủy tinh thể của mắt. Điều này có thể ảnh hưởng đến khả năng tập trung của bạn, dẫn đến mờ mắt.

Thấy người có biểu hiện này cẩn thận tiểu đường đang tấn công, không ngăn sớm có ngày cạn hết sức - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Điều quan trọng cần lưu ý là đối với hầu hết mọi người, giai đoạn đầu không gây ra các vấn đề về thị lực. Tuy nhiên, nếu những thay đổi này tiếp tục tiến triển mà không bị phát hiện, chúng có thể dẫn đến mất thị lực.

Mệt mỏi và uể oải

Nồng độ glucose trong máu cao có thể làm giảm khả năng sử dụng glucose để tạo năng lượng của cơ thể. Mất nước và đi tiểu nhiều do lượng đường trong máu cao cũng có thể khiến bạn cảm thấy mệt mỏi và uể oải.

Làm thế nào để ngăn chặn tiểu đường tiến triển

Điều quan trọng là phải khám sức khỏe định kỳ để phát hiện sớm bệnh tiểu đường, đặc biệt nếu bạn có nguy cơ mắc bệnh này cao hơn.

Một nghiên cứu lớn có tên là Chương trình phòng chống bệnh tiểu đường đã phát hiện ra rằng việc giảm cân vừa phải và tập thể dục giúp giảm 58% nguy cơ mắc bệnh tiểu đường trong 3 năm.

Thấy người có biểu hiện này cẩn thận tiểu đường đang tấn công, không ngăn sớm có ngày cạn hết sức - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Ăn một chế độ ăn uống cân bằng cũng có thể hữu ích. Tập trung vào việc ăn các loại thực phẩm bổ dưỡng như trái cây, rau, protein nạc, chất béo có lợi cho tim và ngũ cốc nguyên hạt. Cũng nên hạn chế lượng đường bổ sung vào cơ thể.

Ai có nguy cơ mắc bệnh tiểu đường loại 2?

Thấy người có biểu hiện này cẩn thận tiểu đường đang tấn công, không ngăn sớm có ngày cạn hết sức - Ảnh 6
Ảnh minh họa: Internet

Những người có nguy cơ cao hơn bao gồm những người trên 45 tuổi, mắc bệnh tiểu đường khi mang thai, thừa cân hoặc béo phì, không hoạt động thể chất, có tiền sử gia đình mắc bệnh tiểu đường và/hoặc có các tình trạng sức khỏe như huyết áp cao, bệnh tim, đột quỵ, hội chứng đa nang buồng trứng (PCOS) hoặc trầm cảm.

Theo Times of India

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