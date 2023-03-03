6 việc phụ nữ cần làm ngay để ngừa viêm khớp, về già không sợ đau nhức uể oải

Đây là những gì phụ nữ có thể làm để giảm nguy cơ viêm khớp:

Viêm khớp ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày của bạn như thế nào? Viêm khớp thường ảnh hưởng nhất đến đầu gối, hông, cột sống và bàn tay. Một khi sụn khớp bị tổn thương, sự thay đổi là không thể đảo ngược. Do đó, cần thận trọng để bảo vệ các khớp khỏi tổn thương sụn ngay từ khi còn nhỏ.

Số kg tăng thêm có thể khiến các khớp bị mòn nhanh hơn do đặt thêm tải trọng vật lý lên chúng. Mỗi kg trọng lượng cơ thể tăng thêm sẽ đặt thêm từ 4 đến 6 kg lên khớp gối, tùy thuộc vào hoạt động liên quan.

Ngoài ra, các mô mỡ thừa còn gây tổn thương khớp bằng cách tiết ra các chất hóa học đặc hiệu phá hủy sụn khớp. Trọng lượng cơ thể khỏe mạnh là trọng lượng cơ thể có chỉ số khối cơ thể (BMI) nằm trong khoảng từ 18,5 đến 24,9.

Tránh hút thuốc

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Hút thuốc có thể làm tăng nguy cơ tổn thương sụn và làm trầm trọng thêm tình trạng viêm khớp. Nó có thể làm cho việc điều trị một số dạng viêm khớp kém hiệu quả hơn và làm tăng nguy cơ biến chứng trong quá trình phẫu thuật. Bỏ hút thuốc có thể giúp bảo vệ bạn khỏi bệnh viêm khớp theo nhiều cách hơn bạn có thể tưởng tượng.

Tập thể dục thường xuyên

Thực hiện các bài tập lành mạnh thường xuyên có thể giúp duy trì sức mạnh và tính linh hoạt của khớp. Nó cũng có thể giúp bảo vệ sụn. Người ta phải tập thể dục nửa giờ mỗi ngày và 3-4 lần mỗi tuần. Ví dụ về các bài tập lành mạnh bao gồm đi bộ, đạp xe và bơi lội.

Chạy cũng là một bài tập tốt cho phụ nữ trẻ và khỏe mạnh. Tuy nhiên, nếu bạn đã bị đau đầu gối hoặc viêm khớp, bạn nên tránh chạy bộ.

Duy trì một tư thế khỏe mạnh

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''Một tư thế xấu, đặc biệt là trong thời gian dài, sẽ đặt một tải trọng quá mức bất thường lên các khớp khiến chúng bị mòn nhanh hơn''', Tiến sĩ Siddharth M. Shah, Chuyên gia tư vấn chỉnh hình và bác sĩ phẫu thuật thay khớp, Bệnh viện SL Raheja (A Fortis Associate), Mahim chia sẻ.

Ông cho biết thêm : Tất cả các khớp trên cơ thể đều thẳng hàng khỏe mạnh khi đứng, ngồi và đi có thể bảo vệ chúng khỏi bệnh viêm khớp.

Tránh giày cao gót

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Đi giày cao gót dẫn đến tư thế không đúng, gây căng thẳng nhiều hơn cho các khớp ở bàn chân, mắt cá chân, hông và cột sống. Khi mang giày cao gót trong thời gian dài có thể gây đau khớp. Điều cần thiết là phải tuân theo phương pháp điều trị do bác sĩ đề nghị và không ngừng điều trị trước khi hoàn thành khóa điều trị.

Theo một chế độ ăn uống lành mạnh và cân bằng

Kiểm soát lượng calo trong chế độ ăn uống của bạn để duy trì trọng lượng cơ thể khỏe mạnh.

Thêm các loại thực phẩm như gừng, tỏi, cá, các loại hạt, quả mọng, trái cây nhiều màu sắc và rau lá vào chế độ ăn uống của bạn vì chúng rất hữu ích trong việc chống viêm khớp vì chúng có tác dụng chống viêm.

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Tránh ăn quá nhiều muối, đường, thực phẩm đã qua chế biến và tinh chế, cũng như chất béo bão hòa, có thể làm tăng tình trạng viêm nhiễm trong cơ thể.

Kiểm soát lượng đường trong máu của bạn vì bệnh tiểu đường làm tăng nguy cơ viêm xương khớp. Lượng đường trong máu được kiểm soát tốt có thể ngăn ngừa sự phát triển và tiến triển của bệnh viêm khớp.

Theo Times of India