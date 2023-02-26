Trường hợp như vậy đã được công bố gần đây trên tạp chí khoa học Y học Tự nhiên - một người đàn ông 53 tuổi được biết đến với cái tên "Bệnh nhân Düsseldorf", hiện không còn nhiễm HIV sau khi được ghép tế bào gốc để điều trị ung thư .

Được gọi là 'Bệnh nhân London' từ lâu, Castillejo đã công khai danh tính của mình vào tháng 3 năm 2020 để trở thành "đại sứ của hy vọng". Anh được chẩn đoán nhiễm vi rút gây suy giảm miễn dịch ở người vào đầu những năm 2000, khi căn bệnh này vẫn còn là “bản án tử hình”. Một thập kỷ sau, anh được chẩn đoán mắc bệnh ung thư hạch giai đoạn 4, khiến anh trở thành một trường hợp gần như vô vọng.

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Tờ báo El País lưu ý rằng Castillejo đã được cứu khỏi cả hai căn bệnh cùng lúc nhờ một ca cấy ghép tủy xương phức tạp từ một người hiến tặng tương thích, người cũng có sự thay đổi gen ngăn cản HIV xâm nhập vào các tế bào. Phương pháp điều trị tích cực này trước tiên khiến bệnh ung thư thuyên giảm, sau đó cũng chữa khỏi cho Castillejo bệnh HIV.

Đối phó với kỳ thị HIV

Nói về sự kỳ thị liên quan đến HIV/AIDS, Anh Castillejo chia sẻ với tờ El País, “Thật khó cho những người khác hiểu vì bạn cố gắng nói với mọi người, và có những người không bao giờ nói chuyện với tôi nữa. Bạn gặp phải rất nhiều sự thiếu hiểu biết và điều quan trọng là phải biết điều đó khi bạn định nói với mọi người về chẩn đoán của mình. Và có lúc bạn tự hỏi: tại sao tôi phải nói với mọi người rằng tôi bị nhiễm HIV?”

Ảnh minh họa: Internet

Anh ấy nói thêm, "Đó là một quá trình: lúc đầu, bạn cảm thấy bị nhiều người từ chối, nhưng sau đó bạn thấy lý do của sự từ chối đó là sự thiếu hiểu biết, sợ hãi, điều cấm kỵ ....Đến hiện tại sau khi khỏi bệnh, anh chia sẻ: Nhụy đã ra nhánh. Có những người vẫn không hiểu rằng tôi đã khỏi bệnh và không thể chấp nhận được từ đó, nhưng bây giờ, khi được chữa khỏi, tôi cũng phải đối mặt với rất nhiều sự kỳ thị từ chính cộng đồng của mình."

''Có một bộ phận trong cộng đồng HIV của tôi không chấp nhận tôi bây giờ vì tôi đã khỏi bệnh: Bạn đã khỏi bệnh, bạn không còn là thành viên của nhóm nữa, hãy biến đi. chào. Họ không còn muốn chai sẻ với tôi. Nhưng đó là lý do tại sao tôi nói với mọi người rằng tôi vẫn đang và sẽ vẫn là một phần của cộng đồng đó: Tôi là người sống sót dù là căn bệnh quái ác đi nữa.''

Tiến về phía trước trong cuộc sống

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Castillejo đã ngừng điều trị bằng thuốc kháng vi-rút cách đây 5 năm và HIV đã không quay trở lại. Không có dấu vết của bệnh ung thư. Tuy nhiên, anh ấy vẫn đang hồi phục sau ca cấy ghép và hiện tại anh ấy vẫn chưa trở lại làm việc. Anh ấy chia sẻ rằng ước mơ của anh ấy là có một nhà hàng ẩm thực kết hợp phản ánh nguồn gốc và quá trình sống của anh ấy.

Thêm thông tin về người thứ ba trên thế giới vừa được chữa khỏi

Người thứ ba là bệnh nhân Dusseldorf đã được chữa khỏi HIV với vi rút không thể phát hiện được trong cơ thể anh ta thậm chí bốn năm sau khi ngừng thuốc. Phương pháp điều trị sau đó là cấy ghép tủy xương từ những người mang đột biến gen kháng HIV cụ thể.

Bệnh nhân đầu tiên được coi là chữa khỏi HIV là Timothy Ray Brown. Anh ta được biết đến với cái tên "Bệnh nhân Berlin" vì anh ta đã sống ở Berlin với cả HIV và bệnh bạch cầu khi được điều trị.

Theo Times of India