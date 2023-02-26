Thấy cơ thể bị những dấu hiệu này, lo khám thận ngay kẻo độc tố dồn ứ trong cơ thể

Sức khỏe 26/02/2023 11:34

Mỗi cơ quan trong cơ thể chúng ta đều có một vai trò quan trọng. Cũng giống như tim, não và phổi, thận của chúng ta hoạt động nhằm duy trì sức khỏe tổng thể và sức khỏe của chúng ta.

Dịch vụ Y tế Quốc gia Vương quốc Anh (NHS) giải thích rằng vai trò chính của thận là làm sạch máu khỏi các chất độc và chuyển hóa chất thải thành nước tiểu.

Thấy cơ thể bị những dấu hiệu này, lo khám thận ngay kẻo độc tố dồn ứ trong cơ thể - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, nó điều chỉnh huyết áp của chúng ta, tạo ra các tế bào hồng cầu và cũng kiểm soát mức độ pH trong cơ thể. Thận đảm nhận một số trách nhiệm quan trọng, đó là lý do tại sao bất kỳ sự bất thường nào với cơ quan này đều có thể gây ra nhiều biến chứng khác nhau. Dưới đây là một số tín hiệu cảnh báo trong cơ thể cần lưu ý.

Sưng mặt và bàn chân, bọng quanh mắt

Thấy cơ thể bị những dấu hiệu này, lo khám thận ngay kẻo độc tố dồn ứ trong cơ thể - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Chức năng chính của thận là loại bỏ các độc tố và chất thải. Tuy nhiên, khi cơ quan này ngừng hoạt động hiệu quả, nó có thể cản trở quá trình này, dẫn đến sự tích tụ chất độc và tạp chất, cùng với sự tích tụ nước và muối dư thừa trong các mô cơ thể. Điều này có thể dẫn đến sưng mặt, bàn chân và bọng quanh mắt.

Thiếu máu

Thấy cơ thể bị những dấu hiệu này, lo khám thận ngay kẻo độc tố dồn ứ trong cơ thể - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Thận cũng tạo ra các tế bào hồng cầu, thiếu chúng có thể gây thiếu máu. Nó có thể làm gián đoạn việc cung cấp oxy và chất dinh dưỡng trong cơ thể đến não và cơ bắp, khiến bạn cảm thấy vô cùng mệt mỏi và uể oải.

Thay đổi khi đi tiểu

Thận không khỏe mạnh có thể thay đổi một số mô hình nhất định hoặc gây ra những thay đổi khi đi tiểu. Thông thường, thận giúp lọc máu để tạo ra nước tiểu, qua đó các chất thải từ cơ thể được thải ra ngoài.

Tuy nhiên, khi thận không hoạt động bình thường, nó có thể gây ra những bất thường trong đường tiết niệu. Một số người có thể bị đi tiểu thường xuyên, trong khi những người khác có thể thấy có máu trong nước tiểu. Nước tiểu có bọt và đầy bong bóng cũng có thể chỉ ra vấn đề về thận.

Khó thở

Thấy cơ thể bị những dấu hiệu này, lo khám thận ngay kẻo độc tố dồn ứ trong cơ thể - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Thận của chúng ta chịu trách nhiệm cân bằng chất lỏng trong cơ thể. Các vấn đề về thận có thể dẫn đến tích tụ chất lỏng trong phổi, gây khó thở. Điều này còn được gọi là quá tải chất lỏng hoặc tăng thể tích máu. Một số người cũng bị đau ngực, có thể bị nhầm lẫn với các tình trạng sức khỏe khác.

Da khô, ngứa

Thấy cơ thể bị những dấu hiệu này, lo khám thận ngay kẻo độc tố dồn ứ trong cơ thể - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Da khô, ngứa có thể là dấu hiệu của bệnh thận. Đó là biểu hiện của sự mất cân bằng khoáng chất và chất dinh dưỡng trong máu. Nó cũng có thể là do nồng độ phốt pho trong máu tăng đột ngột.

Theo Times of India

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