Ăn không ngon lại hay mất ngủ, cơ thể đang báo động thiếu chất quan trọng này, không bổ sung sớm dễ kiệt quệ sức

Giống như magiê làm cho pháo hoa sáng hơn, nó được cơ thể chúng ta sử dụng để kích hoạt một loạt các chức năng. Magie trong cơ thể giúp chuyển hóa thức ăn thành năng lượng, điều hòa hệ thần kinh và tạo ra các protein mới.

Magie được sử dụng để làm cho máy bay nhẹ hơn. Nó được sử dụng để làm pháo hoa. Nó cũng được tìm thấy trong nhiều loại thực phẩm bổ dưỡng mà cơ thể bạn sử dụng để duy trì hoạt động.

Naoki Umeda, một chuyên gia về y học tích hợp, trả lời các câu hỏi về những điều bạn cần biết về khoáng chất quan trọng này.

Đối với nhiều người, ảnh hưởng của lượng magie thấp hoặc thiếu magie là nhẹ và thậm chí có thể không đáng chú ý. Đối với những người khác, nó có thể gây bất lợi nghiêm trọng cho sức khỏe của họ.

Tại sao chúng ta cần magiê?

Bạn có thể đã quen thuộc với khả năng giảm căng thẳng và giảm đau của magie sulfat (còn gọi là muối Epsom) trong bồn tắm. Magiê cũng được khuyên dùng như một loại thuốc để chống lại chứng đau nửa đầu.

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Là một phần trong chế độ ăn uống của bạn, magiê cũng rất quan trọng đối với các chức năng hàng ngày của cơ thể bạn. Viện Y tế Quốc gia (NIH) cho biết cơ thể bạn sử dụng magiê cho nhiều nhiệm vụ giúp bạn khỏe mạnh, như:

Điều hòa huyết áp.

Điều hòa đường huyết.

Tạo protein, xương và DNA.

Chức năng cơ bắp.

Chức năng thần kinh.

Tiến sĩ Umeda nói: ''Cuối cùng, việc đảm bảo cơ thể bạn được cung cấp đủ magie không chỉ giúp bạn duy trì sức khỏe tốt nói chung mà còn có thể giúp bạn kiểm soát căng thẳng, chứng đau nửa đầu hoặc đau nhức cơ bắp.''

Dấu hiệu thiếu magie

Rất nhiều người đang sống với mức magiê thấp hơn mức khuyến nghị. Nhưng Viện Y tế Quốc gia cũng cho biết các triệu chứng liên quan đến mức magiê không đủ không phổ biến. Vì vậy, bạn có thể bị thiếu magiê và thậm chí không nhận ra điều đó.

Tiến sĩ Umeda cho biết: ''Sự thiếu hụt magie có thể khó chẩn đoán, một phần vì nhiều triệu chứng ban đầu có thể chỉ ra nhiều vấn đề sức khỏe khác. Một số người có thể không có bất kỳ triệu chứng nào cả.''

Ảnh minh họa: Internet

Một số dấu hiệu đầu tiên của sự thiếu hụt magiê có thể là:

Mệt mỏi.

Ăn mất ngon.

Co thắt cơ bắp.

Buồn nôn.

Cứng khớp.

Yếu đuối.

Nếu sự thiếu hụt magiê không được điều trị, mọi thứ có thể trở nên tồi tệ hơn. Thiếu magiê nghiêm trọng có thể dẫn đến:

Nhịp tim bất thường.

Tê và ngứa ran.

Tính cách thay đổi.

Động kinh.

Điều quan trọng là nói chuyện với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe nếu bạn nhận thấy dấu hiệu thiếu magiê. Họ có thể tiến hành xét nghiệm máu hoặc kiểm tra mức canxi và kali của bạn để giúp xác định vấn đề.

Ai có nguy cơ cao nhất?

Một số loại thuốc và điều kiện có thể khiến bạn có nguy cơ thiếu magiê cao hơn.

NIH cho biết bạn có nhiều khả năng gặp nguy cơ thiếu magiê nếu bạn đang sống với:

Một bệnh đường tiêu hóa (như bệnh Crohn hoặc bệnh celiac).

Bệnh tiểu đường loại 2.

Rối loạn sử dụng rượu.

Những người trên 60 tuổi cũng có nhiều khả năng bị thiếu magiê. Khi cơ thể chúng ta già đi, chúng trở nên ít có khả năng hấp thụ magiê hơn. Một số loại thuốc cũng có thể ngăn cơ thể bạn hấp thụ magiê.

Làm thế nào để tăng lượng magiê của bạn

Nam giới trưởng thành và những người được chỉ định là nam giới khi sinh (AMAB) cần từ 400 đến 420 miligam (mg) magiê mỗi ngày. Đối với phụ nữ và những người được chỉ định là nữ khi sinh, khuyến nghị là 310 đến 320 mg mỗi ngày. Kiểm tra hàm lượng magiê trong một số loại thực phẩm yêu thích của bạn.

1. Ăn kiêng

Thêm nhiều magiê vào chế độ ăn uống của bạn là bước đầu tiên tốt để khắc phục các triệu chứng thiếu magiê. Thực phẩm chứa nhiều magie bao gồm:

Ảnh minh họa: Internet

Rau xanh.

Đậu khô.

Quả hạch.

Hạt.

Món salad xoài, bơ và đậu đen đơn giản này là một cách ngon miệng để tăng mức magiê của bạn một cách lành mạnh. Cả bơ và đậu đen đều giàu magie.

2. Thực phẩm bổ sung

Việc tăng lượng vitamin và khoáng chất của bạn phải luôn bắt đầu bằng phương pháp “ưu tiên thực phẩm”. Tuy nhiên, nếu chế độ ăn uống của bạn không hiệu quả, thì việc bổ sung magiê có thể giúp ích. Có một loạt các chất bổ sung magiê có sẵn. Magiê citrate là một trong những loại phổ biến nhất. Bạn cũng sẽ tìm thấy magie oxit, magie clorua, magie lactate và nhiều loại khác tại hiệu thuốc địa phương và trên mạng.

3. Bỏ qua các sản phẩn phun, bôi magie vào da

Ảnh minh họa: Internet

Các lựa chọn magiê không kết thúc với vô số chất bổ sung đường uống. Magiê đã tìm thấy một thị trường bùng nổ trong thuốc xịt, dầu và gel. Những người ủng hộ nói rằng chà xát hoặc phun lên da của bạn bằng magiê có thể có lợi (một số người nói thậm chí còn có lợi hơn) khi ăn nó.

Tiến sĩ Umeda nói rằng khoa học vẫn chưa chứng minh điều đó là đúng.

Ông nói thêm: “Không có đủ bằng chứng để nói rằng thuốc xịt tại chỗ cung cấp magiê cho cơ thể một cách hiệu quả. Tốt hơn hết là bạn nên ăn thực phẩm giàu magiê hoặc sử dụng các chất bổ sung không kê đơn.”

Ảnh minh họa: Internet

Thiếu magiê là phổ biến, nhưng nếu không được kiểm soát, nó có thể trở nên nghiêm trọng. Đừng bỏ qua cảm giác mệt mỏi hoặc yếu đuối mà coi thường sức khỏe. Nói chuyện với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe nếu bạn nhận thấy bất kỳ dấu hiệu nào trong số này để tìm hiểu nguyên nhân đằng sau các triệu chứng của bạn.

Theo Cleveland Clinic