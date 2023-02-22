Kiểu uống cà phê này đã bị bác sĩ đưa vào 'danh sách đen', vừa hại da lại gây nguy cơ trào ngược axit dạ dày

Kim Barrett, giáo sư sinh lý học và sinh học màng tại Đại học California, Trường Y khoa Davis, cho biết các nhà nghiên cứu đã điều tra những lợi ích và tác hại của việc uống cà phê, đặc biệt là khi chúng liên quan đến đường ruột, từ những năm 1970. hội đồng quản trị của Hiệp hội Tiêu hóa Hoa Kỳ.

Nhưng ý tưởng rằng uống một ngụm cà phê mà không có thức ăn trong bụng có thể gây hại cho đường ruột của bạn hoặc góp phần gây ra các bệnh khác như đầy hơi, mụn trứng cá, rụng tóc, lo lắng, các vấn đề về tuyến giáp.

Chuyên gia Barrett nói rằng : ''Dạ dày có rất nhiều cách để tự bảo vệ. Ví dụ, nó tiết ra một lớp chất nhầy dày tạo ra một lá chắn mạnh mẽ giữa niêm mạc dạ dày và bất cứ thứ gì bạn ăn vào.''

Cô ấy giải thích rằng lá chắn đó cũng bảo vệ dạ dày khỏi môi trường axit tự nhiên cần thiết để phân hủy thức ăn.

Cô ấy nói: “Bạn phải tiêu thụ một chất rất khắc nghiệt để hệ thống phòng thủ của dạ dày bị phá vỡ vì nó liên tục ở trong một môi trường rất bất lợi và gây hại. Đó chỉ là cách dạ dày làm công việc của nó.”

Cà phê ảnh hưởng đến đường ruột như thế nào?

Tiến sĩ Byron Cryer, trưởng khoa nội tại Trung tâm Y tế Đại học Baylor ở Dallas, cho biết các chất kích thích như rượu, khói thuốc lá và thuốc chống viêm không steroid, chẳng hạn như ibuprofen hoặc naproxen được biết là làm thay đổi cơ chế bảo vệ tự nhiên của dạ dày và làm tổn thương lớp lót của nó.

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Phòng thí nghiệm nghiên cứu của ông chuyên tìm hiểu các loại thuốc khác nhau và các hóa chất khác có thể gây hại cho dạ dày và ruột non như thế nào. Mặc dù một số chất kích thích có thể khiến dạ dày dễ bị axit và hình thành vết loét hơn, nhưng nhiều nghiên cứu lớn đã phát hiện ra rằng đây không phải là trường hợp của cà phê.

Ví dụ, một nghiên cứu năm 2013 với hơn 8000 người sống ở Nhật Bản không tìm thấy mối liên hệ đáng kể nào giữa việc tiêu thụ cà phê và sự hình thành vết loét trong dạ dày hoặc ruột ngay cả trong số những người uống ba cốc trở lên mỗi ngày.

Cryer cho biết: “Cà phê, ngay cả ở dạng đậm đặc, không có khả năng gây tổn thương khách quan cho dạ dày. Và ít hơn nhiều ở liều lượng thông thường trong đồ uống thông thường.”

Tuy nhiên, cà phê có ảnh hưởng đến đường ruột, nó có thể đẩy nhanh quá trình đại tràng và kích thích nhu động ruột, đồng thời cà phê làm tăng sản xuất axit trong dạ dày.

Bên ngoài ruột, caffein từ cà phê được biết là làm tăng nhịp tim và huyết áp. Và nếu bạn uống nó quá gần giờ đi ngủ, nó có thể làm gián đoạn giấc ngủ của bạn. Nhưng những thay đổi này chỉ là tạm thời.

Tăng axit dạ dày có gây ra vấn đề gì không?

Chuyên gia Barrett cho biết uống cà phê khi bụng đói không có khả năng gây ra bất kỳ tổn thương nào cho dạ dày của bạn, nhưng về mặt lý thuyết, nó có thể gây ra chứng ợ nóng.

''Chúng tôi biết rằng cà phê kích thích sản xuất axit trong dạ dày, nhưng nếu bạn có thức ăn trong dạ dày hoặc nếu bạn uống cà phê với sữa hoặc kem, điều đó sẽ hỗ trợ tạo ra một chất đệm giúp trung hòa axit đó.''

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Vì vậy, uống cà phê, đặc biệt là cà phê đen khi chưa ăn có thể làm giảm độ pH của dạ dày nhiều hơn so với khi bạn uống cà phê với sữa hoặc trong bữa ă.

Mặc dù độ pH thấp hơn một chút không phải là vấn đề đối với niêm mạc dạ dày của bạn, nhưng nó có thể gây ra vấn đề cho niêm mạc thực quản của bạn vì nó dễ bị tổn thương do axit hơn rất nhiều.

Hơn nữa, một số nghiên cứu đã chỉ ra rằng cà phê có thể thư giãn và mở cơ vòng nối thực quản với dạ dày, theo giả thuyết có thể cho phép axit từ dạ dày dễ dàng trào lên thực quản hơn và gây ra các triệu chứng ợ nóng khó chịu.

Một đánh giá năm 2014 về 15 nghiên cứu trên khắp Châu Âu, Châu Á và Hoa Kỳ không tìm thấy mối liên hệ nào giữa việc uống cà phê và các triệu chứng ợ nóng, trong khi ngược lại, một nghiên cứu năm 2020 sử dụng dữ liệu từ hơn 48.000 nữ y tá cho thấy những người uống cà phê có nguy cơ mắc các triệu chứng ợ nóng cao hơn.

Để hiểu cà phê có thể ảnh hưởng đến thực quản như thế nào, các nhà khoa học cũng nghiên cứu một tình trạng gọi là thực quản Barrett, xảy ra khi thực quản bị tổn thương do tiếp xúc lâu dài với axit dạ dày, chẳng hạn như ở những người bị trào ngược axit lâu ngày.

Với tình trạng này, các tế bào lót thực quản biến thành các tế bào cứng hơn, giống như dạ dày để bảo vệ chúng khỏi axit. Những thay đổi này có thể làm tăng nguy cơ ung thư thực quản, đặc biệt nếu bạn có tiền sử gia đình mắc bệnh này hoặc nếu bạn hút thuốc.

Nhưng yên tâm là một nghiên cứu năm 2016 về các cựu chiến binh ở Hoa Kỳ không tìm thấy mối quan hệ tương tự nào với việc tiêu thụ cà phê. Các tác giả kết luận rằng đối với thực quản của Barrett, tránh cà phê có lẽ sẽ không hữu ích.

Vậy chúng ta nên làm gì?

Chuyên gia Barrett khuyên : ''Nói một cách thực tế, với tư cách là một bác sĩ chuyên khoa tiêu hóa, tôi thường bảo bệnh nhân của mình lưu ý các triệu chứng của họ. Nếu họ liên tục nhận thấy cảm giác đau rát ở ngực hoặc có vị chua trong miệng sau khi uống cà phê, họ có thể muốn cắt giảm hoặc cân nhắc dùng thuốc kháng axit.''

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Thêm một chút sữa hoặc kem hoặc một miếng thức ăn nhỏ vào cốc buổi sáng của bạn cũng có thể hữu ích. Nhưng nếu bạn không nhận thấy bất kỳ triệu chứng nào, có lẽ bạn là người không bị trào ngược đáng kể sau khi uống cà phê và có thể yên tâm uống cà phê.

Đối với chuyên gia Cryer thường thưởng thức cà phê của mình dưới dạng latte hoặc cappuccino, thêm sữa làm giảm bớt vị đắng. Và nói chung,uống cà phê có nhiều lợi ích cho sức khỏe, bao gồm cả việc kéo dài tuổi thọ, giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch và bảo vệ chống lại nhiều bệnh ung thư, bao gồm ung thư gan, tuyến tiền liệt, vú và đại trực tràng.

Theo Stuff