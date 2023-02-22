Bỏ bữa sáng hoặc ăn trễ có gây tăng cân không kiểm soát như lời đồn không?

Tuy nhiên, đừng đợi cho đến khi bạn đói, nếu không bạn sẽ cần những khẩu phần ăn lớn hơn để thỏa mãn cơn đói của mình, điều này về lâu dài sẽ thúc đẩy tăng cân.

Nhưng không phải tất cả chúng ta đều đói vào bữa sáng. Nếu điều đó đúng với bạn, bạn có thể đợi cho đến khi đủ đói để ăn. Điều này sẽ làm bạn hài lòng hơn và ngăn bạn tăng lượng calo nạp vào.

Đôi khi cơ thể chúng ta tự nhiên đói vào cuối ngày. Nếu bạn không bao giờ đói vào bữa sáng, thì việc bỏ bữa sáng là hoàn toàn ổn.

Mặt khác, nếu bạn không có dấu hiệu đói nhưng cố gắng điều chỉnh bản thân theo khuôn mẫu “luôn ăn sáng”, bạn có thể nạp thêm calo khi tín hiệu đói thực sự bắt đầu.

Ảnh minh họa: Internet

Ví dụ: nếu bạn thường đói lúc 11 giờ sáng nhưng bắt đầu ngày mới lúc 6 giờ sáng và cố gắng ăn khi thức dậy, thì các dấu hiệu đói của bạn rất có thể vẫn xuất hiện vào lúc 11 giờ sáng.

Bạn sẽ thấy chúng khó bỏ qua. Bây giờ bạn đang ăn nhiều gấp đôi và trừ khi bạn giảm khẩu phần ăn vào lúc 11 giờ sáng, lượng calo bổ sung cuối cùng sẽ làm bạn tăng cân.

Các chuyên gia dinh dưỡng muốn khuyên bạn nên ăn sáng để ngăn kích thước khẩu phần tăng lên thường do đói quá mức sau khi bỏ bữa.

Tuy nhiên, lắng nghe tín hiệu đói và chỉ ăn khi đói sẽ giúp bạn cảm thấy hài lòng và no trong 3-5 giờ.

Ở trong giới hạn calo

Bạn cũng có thể đã nghe nói rằng ăn muộn hơn trong ngày hoặc vào buổi tối sẽ gây tăng cân. Tuy nhiên, điều này sẽ không xảy ra trừ khi bạn tiêu thụ nhiều hơn lượng calo giới hạn.

Chúng ta có xu hướng thoải mái hơn vào buổi tối và ít quan tâm hơn đến khẩu phần ăn của mình. Sự gia tăng lượng calo này có thể làm tăng cân nặng của chúng ta, khiến có vẻ như ăn vào ban đêm là tuyệt đối để tăng cân.

Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, nếu việc duy trì một lượng calo nhất định giúp bạn duy trì cân nặng hợp lý, thì sẽ không có gì khác biệt nếu bạn quyết định ăn tất cả chúng vào buổi tối thay vì sớm hơn trong ngày.

Không phải thời gian trong ngày ảnh hưởng đến việc tăng hay giảm cân mà là lượng thức ăn bạn tiêu thụ. Vì vậy, hãy lưu ý về khẩu phần ăn, ngay cả với đồ ăn nhẹ lành mạnh như các loại hạt, để đảm bảo rằng bạn không ăn quá nhiều.

Các loại hạt là một nguồn protein tốt nhưng cũng chứa nhiều calo chất béo, vì vậy một khẩu phần ăn có thể chỉ giới hạn từ 10 đến 12 loại hạt.

Nhớ di chuyển vận động

Cho dù bạn có xu hướng đói sớm hơn hay muộn hơn trong ngày thì việc dành thời gian để tập thể dục luôn là điều quan trọng.

Đó là một cách tuyệt vời để rèn luyện sức khỏe; để tăng endorphin của bạn và do đó nâng cao tâm trạng của bạn; để đốt cháy calo; hạ đường huyết; bình thường hóa huyết áp; để cải thiện sức khỏe tim mạch, và nhiều hơn nữa.

Ảnh minh họa: Internet

Hầu hết mọi người ''rên rỉ'' khi tập thể dục. Tuy nhiên, hành động quan trọng nhất bạn có thể thực hiện là di chuyển nhiều hơn hiện tại.

Tiếp theo, hãy tính nhịp tim mục tiêu của bạn (220 trừ đi tuổi hiện tại của bạn) và đặt mục tiêu duy trì nhịp tim đó trong ít nhất 15 đến 20 phút trong khoảng thời gian vận động của bạn. Khi bạn khỏe hơn, hãy tăng dần cường độ tập luyện.

Hãy làm cho hoạt động của bạn luôn vui vẻ. Đi dạo. Đi khiêu vũ. Tận hưởng thời gian di chuyển của bạn một cách thoải mái nhất nhé.

Theo Clevelandclinic