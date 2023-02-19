Có hai loại viêm tụy chính và cả hai loại viêm tụy đều có thể gây khó chịu đáng kể và có thể dẫn đến các biến chứng nghiêm trọng nếu không được điều trị đúng cách.

Các dấu hiệu và triệu chứng của viêm tụy cấp tính

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• Đau bụng trên

• Đau bụng lan ra sau lưng

• Cảm thấy đau khi chạm vào bụng

• Nôn mửa

• Sốt

• Buồn nôn

• Nhịp tim nhanh

Các dấu hiệu và triệu chứng của viêm tụy mãn tính

• Đau bụng trên

• Khó tiêu và đau sau khi ăn

• Sụt cân

• Phân nhờn và có mùi (phân mỡ)

• Đặc điểm của chứng kém hấp thu

• Bệnh tiểu đường

Quá trình điều trị là gì?

Theo Tiến sĩ Dutta, việc điều trị tuyến tụy bị viêm phụ thuộc vào mức độ nghiêm trọng của tình trạng và nguyên nhân cơ bản. Tuy nhiên, một số lựa chọn và quy trình điều trị phổ biến bao gồm:

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Xét nghiệm máu để kiểm tra bạch cầu, chức năng thận, men gan và nồng độ men tụy và CRP tăng cao

Chụp cắt lớp vi tính (CT) để đánh giá mức độ viêm tụy

Siêu âm nội soi để đánh giá mức độ viêm tụy và nếu cần dẫn lưu

Xét nghiệm phân để chẩn đoán viêm tụy mãn tính.

Các biện pháp phòng ngừa cần thực hiện là gì?

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Có nhiều cách để bảo vệ tuyến tụy của bạn và giảm nguy cơ mắc các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng như viêm tụy. Một số biện pháp bao gồm:

Bệnh nhân có tuyến tụy vị viêm nên tuyệt đối tránh uống rượu.

Ăn uống lành mạnh và hợp lý: chế độ ăn ít chất béo và nhiều chất xơ có thể giúp giảm căng thẳng cho tuyến tụy và giảm nguy cơ phát triển bệnh viêm tụy.

Nghiêm cấm hút thuốc có thể giúp giảm nguy cơ mắc bệnh.

Những người bị gan nhiễm mỡ và mỡ máu lúc đói nên hết sức ý thức về lối sống của mình.

Theo Times of India