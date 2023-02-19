Gặp dấu hiệu này chứng tỏ tuyến tụy đang bị viêm mà nhiều người vẫn bỏ qua, coi chừng dẫn đến ung thư

Sức khỏe 19/02/2023 07:57

Viêm tụy là một tình trạng y tế trong đó tuyến tụy, một cơ quan nằm trong ổ bụng, bị viêm.

Có hai loại viêm tụy chính và cả hai loại viêm tụy đều có thể gây khó chịu đáng kể và có thể dẫn đến các biến chứng nghiêm trọng nếu không được điều trị đúng cách. 

Gặp dấu hiệu này chứng tỏ tuyến tụy đang bị viêm mà nhiều người vẫn bỏ qua, coi chừng dẫn đến ung thư - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Các loại viêm tụy

Tiến sĩ Debasis Dutta, giám đốc Khoa Tiêu hóa/Khoa học Gan mật, Bệnh viện Fortis Anandapur, Kolkata liệt kê 2 loại Viêm tụy:

  • Viêm tụy cấp: Đây là tình trạng viêm tụy khởi phát đột ngột, thường khỏi trong vòng vài ngày đến một tuần nếu được điều trị thích hợp.
  • Viêm tụy mãn tính: Đây là tình trạng viêm tụy lâu dài dẫn đến tổn thương vĩnh viễn cho cơ quan theo thời gian. Viêm tụy mãn tính có thể phát triển từ các đợt viêm tụy cấp tính lặp đi lặp lại hoặc từ các tình trạng cơ bản khác như xơ nang hoặc viêm tụy di truyền.

Các dấu hiệu và triệu chứng của viêm tụy cấp tính

Gặp dấu hiệu này chứng tỏ tuyến tụy đang bị viêm mà nhiều người vẫn bỏ qua, coi chừng dẫn đến ung thư - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

• Đau bụng trên

• Đau bụng lan ra sau lưng

• Cảm thấy đau khi chạm vào bụng

• Nôn mửa

• Sốt

• Buồn nôn

• Nhịp tim nhanh

Các dấu hiệu và triệu chứng của viêm tụy mãn tính

• Đau bụng trên

• Khó tiêu và đau sau khi ăn

• Sụt cân

• Phân nhờn và có mùi (phân mỡ)

• Đặc điểm của chứng kém hấp thu

• Bệnh tiểu đường

Quá trình điều trị là gì?

Theo Tiến sĩ Dutta, việc điều trị tuyến tụy bị viêm phụ thuộc vào mức độ nghiêm trọng của tình trạng và nguyên nhân cơ bản. Tuy nhiên, một số lựa chọn và quy trình điều trị phổ biến bao gồm:

Gặp dấu hiệu này chứng tỏ tuyến tụy đang bị viêm mà nhiều người vẫn bỏ qua, coi chừng dẫn đến ung thư - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet
  • Xét nghiệm máu để kiểm tra bạch cầu, chức năng thận, men gan và nồng độ men tụy và CRP tăng cao
  • Chụp cắt lớp vi tính (CT) để đánh giá mức độ viêm tụy
  • Siêu âm nội soi để đánh giá mức độ viêm tụy và nếu cần dẫn lưu
  • Xét nghiệm phân để chẩn đoán viêm tụy mãn tính.

Các biện pháp phòng ngừa cần thực hiện là gì?

Gặp dấu hiệu này chứng tỏ tuyến tụy đang bị viêm mà nhiều người vẫn bỏ qua, coi chừng dẫn đến ung thư - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Có nhiều cách để bảo vệ tuyến tụy của bạn và giảm nguy cơ mắc các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng như viêm tụy. Một số biện pháp bao gồm:

  • Bệnh nhân có tuyến tụy vị viêm nên tuyệt đối tránh uống rượu.
  • Ăn uống lành mạnh và hợp lý: chế độ ăn ít chất béo và nhiều chất xơ có thể giúp giảm căng thẳng cho tuyến tụy và giảm nguy cơ phát triển bệnh viêm tụy.
  • Nghiêm cấm hút thuốc có thể giúp giảm nguy cơ mắc bệnh.
  • Những người bị gan nhiễm mỡ và mỡ máu lúc đói nên hết sức ý thức về lối sống của mình.

Theo Times of India

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