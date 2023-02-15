Nếu không được điều trị, ung thư thực quản có thể gây tử vong. May mắn thay, phát hiện và điều trị sớm có thể cải thiện đáng kể cơ hội sống sót của người bệnh.

Bác sĩ Sarath Chandra Reddy, Chuyên gia tư vấn - Ung thư bức xạ, Bệnh viện CARE, Thành phố công nghệ cao, Hyderabad, cho biết: "Thật không may, không có quy trình sàng lọc nào cho dân chúng nói chung ngoại trừ những cá nhân có các yếu tố nguy cơ cao có thể làm tăng khả năng phát triển ung thư thực quản, bao gồm cả những điều này: Sử dụng thuốc lá, Tiêu thụ rượu, Trào ngược axit."

Có một số phương pháp để phát hiện ung thư thực quản ở giai đoạn đầu.

Nội soi: Nội soi bao gồm việc đưa một ống dài, linh hoạt có gắn camera và ánh sáng vào miệng và xuống thực quản.

Ảnh minh họa: Internet

Sinh thiết: Sinh thiết liên quan đến việc lấy một mẫu mô nhỏ để kiểm tra dưới kính hiển vi. Đây là cách duy nhất để chẩn đoán ung thư thực quản. Các kỹ thuật mới hơn như Nội soi viên nang và Nội soi xuyên mũi không đặt thuốc đang cho thấy nhiều hứa hẹn.

Đánh giá rủi ro

Điều quan trọng là các cá nhân phải nhận thức được các yếu tố rủi ro này và nói chuyện với bác sĩ về rủi ro cá nhân của họ và các lựa chọn sàng lọc tốt nhất cho họ. Nếu được chẩn đoán, chúng ta nên biết rằng các lựa chọn điều trị đã kết hợp rất nhiều công nghệ để giúp bệnh nhân có cuộc sống thoải mái.

Phương pháp điều trị ung thư thực quản

Ảnh minh họa: Internet

“Đối với ung thư giai đoạn sớm, việc sử dụng phương pháp cắt bỏ niêm mạc qua nội soi hoặc phẫu thuật bằng robot đã rút ngắn thời gian nhập viện xuống còn vài ngày. Đối với những bệnh nhân không thích hợp hoặc không muốn phẫu thuật, việc điều trị bằng phóng xạ bằng các kỹ thuật mới nhất như xạ trị có hướng dẫn bằng hình ảnh (IGRT) đã làm giảm đáng kể các tác dụng phụ,” Tiến sĩ Reddy nói.

Tóm lại, phát hiện sớm là chìa khóa để điều trị thành công ung thư thực quản. Bằng cách khám sàng lọc thường xuyên, thay đổi lối sống để giảm các yếu tố rủi ro, đồng thời nhận thức được các dấu hiệu và triệu chứng, các cá nhân có thể cải thiện đáng kể cơ hội phát hiện và điều trị căn bệnh này. Ngoài ra, việc kết hợp các công nghệ mới nhất như EMR, Robotics hoặc các kỹ thuật bức xạ như IGRT đã giúp việc điều trị tương đối ít căng thẳng hơn cho bệnh nhân.

Theo Times of India