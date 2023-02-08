Trà xanh ngăn cản hấp thụ sắt: Những chất tuyệt đối đừng nên dùng chung kẻo rước họa vào người

Dưới đây là một số kết hợp bổ sung mà người ta nên tránh tiêu thụ cùng nhau:

Tuy nhiên, nên biết rằng có những chất bổ sung phản ứng với nhau và khi những chất bổ sung này được dùng cùng nhau sẽ gây hại cho cơ thể. Không chỉ vậy, các chất bổ sung cũng có hại nếu bạn đang dùng một số loại thuốc.

Bạn có biết rằng trà xanh làm giảm khả năng hấp thụ sắt của cơ thể không?

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Mặc dù tất cả chúng ta đều biết rằng vitamin C giúp tăng cường hấp thụ sắt trong cơ thể, nhưng trà xanh được coi là một trong những thức uống lành mạnh nhất lại thực sự cản trở quá trình hấp thụ sắt. Sắt là một nguyên tố thiết yếu của cơ thể và đóng vai trò trung tâm trong khả năng miễn dịch. Do đó, nếu bạn đang uống trà xanh, hãy chắc chắn rằng bạn không lạm dụng nó.

Magiê và canxi

Đây là một bộ đôi nguy hiểm khác không nên kết hợp với nhau. Magiê hỗ trợ hấp thụ canxi và do đó ngăn ngừa các vấn đề về xương như loãng xương. Tuy nhiên, dùng cả hai chất bổ sung cùng nhau sẽ làm giảm sự hấp thụ magiê.

Điều này dẫn đến sự thiếu hụt magie, một yếu tố thiết yếu cần thiết cho chức năng thần kinh và cơ bắp, kiểm soát lượng đường trong máu và huyết áp. Mức độ magiê thấp được tìm thấy ở những người lớn tuổi, mắc bệnh tiểu đường loại 2 hoặc mắc bệnh đường tiêu hóa.

Vitamin C và đồng

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Vitamin C không cần giới thiệu bạn cũng biết nó rất có lợi cho sức khỏe đúng không. Nó được sử dụng vì nhiều lý do; nổi bật là tăng cường miễn dịch và hạ huyết áp. Tương tự như vậy, đồng cũng là một yếu tố thiết yếu. Nó tạo ra các mô liên kết và cũng góp phần làm giảm nguy cơ liên quan đến các vấn đề về tim.

Tuy nhiên, dù bổ sung hai nguyên tố này rất quan trọng nhưng không nên dùng chung với nhau vì vitamin C cản trở khả năng hấp thụ đồng của cơ thể.

Vitamin D, E và K

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Khi thảo luận riêng, chúng ta biết mỗi loại vitamin này đều cực kỳ cần thiết cho cơ thể. Nhưng các bác sĩ khuyên không nên bổ sung các loại vitamin này vào một thời điểm. Đó là bởi vì khi tiêu thụ cùng nhau, quá trình hấp thụ vitamin K bị rối loạn bởi vitamin D và E. Do đó, nên uống các loại vitamin này cách nhau 2 giờ.

Đồng và kẽm

Một bộ đôi nguy hiểm khác là đồng và kẽm. Kẽm làm giảm khả năng đồng được hấp thụ trong cơ thể. Do đó, bệnh nhân có thể bị mệt mỏi, nhạy cảm với lạnh và xương giòn. Nếu cần, các chất bổ sung đồng và kẽm nên được uống cách nhau hai giờ để tối đa hóa cơ hội hấp thụ của chúng.

Theo Times of India