Bạn bè và gia đình của bạn có sẵn sàng lắng nghe khi bạn nói về những vấn đề của mình không? Hay bạn cảm thấy mình sẽ trông thật ngớ ngẩn nếu cố gắng nói về cảm xúc của mình với người khác? Nghiên cứu đã phát hiện ra rằng có sự hỗ trợ về mặt tinh thần và một người lắng nghe có thể giúp ngăn ngừa sự suy giảm nhận thức.

Mặc dù giao tiếp hiện nay rất tiên tiến nhưng nhiều người vẫn có xu hướng cảm thấy cô đơn, không có ai để tâm sự hoặc không biết cách bày tỏ những nỗi niềm trong lòng. Điều quan trọng là phải thay đổi điều này trước khi quá muộn. Khi chúng ta già đi, bộ não sẽ trải qua quá trình lão hóa hoặc có thể trải qua những thay đổi về thần kinh như bệnh Alzheimer. Có ai đó lắng nghe và hỗ trợ tinh thần có thể làm giảm thiệt hại do những thay đổi này gây ra trong não.

Có một bài hát nổi tiếng của Đài Loan tên là Who Knows What's on My Mind, bắt đầu bằng câu: “Nếu tôi không nói ra suy nghĩ của mình, thì ai sẽ biết?” Đây có lẽ là cảm giác mà nhiều người đã từng trải qua hiện nay.

Điều này đã được chứng minh trong các nghiên cứu. Nghiên cứu được công bố năm nay trên JAMA Network Open, một tạp chí y khoa quốc tế hàng đầu, cho thấy rằng việc có bạn bè và gia đình sẵn sàng lắng nghe bạn có thể giúp bạn phát triển khả năng phục hồi nhận thức và làm chậm quá trình suy giảm trí não do lão hóa hoặc các bệnh như Alzheimer.

Nghiên cứu đã theo dõi 2.171 tình nguyện viên từ 45 tuổi trở lên, những người không mắc chứng mất trí nhớ hoặc đột quỵ. Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng mỗi đơn vị thể tích não bị mất ở những người thiếu người nghe sẽ làm giảm chức năng nhận thức 0,17 đơn vị, tương đương với khoảng 4,25 năm suy giảm nhận thức.

Ảnh minh họa: Internet

Không thể đánh giá thấp tầm quan trọng của chức năng nhận thức, bao gồm khả năng học hỏi, suy nghĩ, suy luận, giải quyết vấn đề, đưa ra quyết định, ghi nhớ và chú ý. Ngay cả khi thể tích não giảm đi một đơn vị, một người càng có nhiều hỗ trợ về mặt cảm xúc thì chức năng nhận thức càng ít bị ảnh hưởng và sự suy giảm não bộ càng ít rõ rệt.

Phát hiện này cho thấy rằng khi chúng ta sẵn sàng nói về những lo lắng của mình và thậm chí chủ động duy trì các tương tác tốt giữa con người với nhau và kết bạn nhiều hơn, sẽ có những lợi ích to lớn đối với sức khỏe não bộ.

Theo nhà tâm lý học lâm sàng Ke Junming thuộc Viện Phục hồi chức năng Cao Hùng thuộc Bộ Tư pháp Đài Loan, việc tìm được ai đó sẵn sàng lắng nghe khi chúng ta nói về những lo lắng của mình có mối tương quan cao với việc ngăn ngừa chứng mất trí nhớ. Tránh trầm cảm cũng có thể ngăn ngừa chứng sa sút trí tuệ và đây là điều liên quan mật thiết đến việc có những người nghe hỗ trợ trong cuộc sống của chúng ta.

Lợi ích của việc có một người nghe cho chức năng nhận thức

Joel Salinas, nhà thần kinh học tại Trung tâm Y tế NYU Langone và là nhà nghiên cứu chính của nghiên cứu về khả năng phục hồi nhận thức, đã chỉ ra rằng có một người lắng nghe không chỉ tốt cho việc duy trì chức năng nhận thức mà còn giúp giảm bất kỳ tổn hại nào liên quan đến sức khỏe hoặc lão hóa, bao gồm cả tổn thương gây ra bởi kích thích tố căng thẳng hoặc bệnh mạch máu.

Cuộc sống hiện đại thường gặp rất nhiều căng thẳng, và nếu không có ai lắng nghe những rắc rối của họ hoặc họ không muốn tâm sự với ai đó, điều đó có thể khiến chúng ta trở nên quá tải, lâu dài dẫn đến mất cân bằng cả về thể chất và tinh thần.

Ảnh minh họa: Internet

Theo Ke Junming, ngày càng có nhiều người mắc chứng rối loạn hệ thần kinh tự chủ, có liên quan mật thiết đến căng thẳng. Nếu ai đó sẵn sàng lắng nghe và thậm chí đưa ra lời khuyên hoặc hỗ trợ, quá trình thanh lọc cảm xúc có thể có tác dụng giảm căng thẳng, vì tâm trí có thể ảnh hưởng đến cơ thể.

Ví dụ, trong đại dịch COVID-19, một số bệnh nhân mắc bệnh và sau đó truyền bệnh cho những người xung quanh sẽ cảm thấy tội lỗi. Những bệnh nhân này sẽ được tư vấn tâm lý trong thời gian nằm viện, với sự can thiệp của các nhà tâm lý học lâm sàng để giúp giảm bớt lo lắng. Quá trình này làm giảm căng thẳng tâm lý. “Với bất kỳ phương pháp điều trị nào, sức khỏe tinh thần của người đó là rất quan trọng để xem xét. Nếu họ ở trạng thái tâm lý tốt thì việc điều trị thể chất sẽ hiệu quả hơn”, ông Ke nói.

Nuôi dưỡng sự sẵn sàng tìm kiếm sự hỗ trợ

Nghiên cứu này không chỉ chứng minh tầm quan trọng của việc chủ động nói chuyện với ai đó về suy nghĩ của bạn, mà còn cho thấy rằng khi mọi người quan tâm và lắng nghe những lo lắng của bạn bè và gia đình xung quanh họ, điều đó có thể mang lại lợi ích to lớn cho sức khỏe thể chất và sức khỏe tâm thần.

Ví dụ, chúng ta biết rằng khi con cái dành thời gian nói chuyện và lắng nghe cha mẹ già, điều đó có thể làm chậm quá trình lão hóa nhận thức và ngăn ngừa chứng mất trí nhớ. Đồng thời, thiết lập mối quan hệ giao tiếp tốt giữa cha mẹ và con cái và giúp trẻ trau dồi thái độ sẵn sàng nói về các vấn đề của mình khi còn nhỏ sẽ giúp ích cho sức khỏe thể chất và tinh thần của trẻ khi trưởng thành trong tương lai.

Giúp trẻ trau dồi thái độ sẵn sàng nói về những vấn đề của chúng khi chúng còn nhỏ sẽ giúp ích cho sức khỏe thể chất và tinh thần của chúng khi trưởng thành.

Ảnh minh họa: Internet

Chuyên gia Ke nói: “Việc sẵn sàng tìm ai đó để tâm sự về các vấn đề của chúng ta cần phải được trau dồi. Tôi phục vụ trong một nhà tù đầy những người nghiện ma túy, và khi được hỏi tại sao họ lại sử dụng ma túy ngay từ đầu, họ thường nói rằng họ chịu quá nhiều áp lực và không có ai để nói chuyện.”

Những người sử dụng ma túy này bao gồm bác sĩ, y tá, giáo sư, giáo viên và kỹ sư, và hầu hết là những người nghiện ma túy do áp lực công việc, căng thẳng cảm xúc, bắt nạt tại nơi làm việc và các yếu tố khác. Chuyên gia Ke nói: “Họ không biết cách nói chuyện với gia đình vì họ không quen nói về những vấn đề của họ và họ sợ rằng họ sẽ bị coi là kẻ thua cuộc nếu họ nói về chúng. Thay vào đó, họ kìm nén cảm xúc của mình và sau đó nếu tình cờ gặp ai đó khuyến khích họ thử sử dụng ma túy để giải tỏa và thư giãn, họ sẽ làm điều đó. Thật đáng tiếc khi loại chủ đề này không nhận được nhiều sự quan tâm.

Là một người lắng nghe hỗ trợ

Một người lắng nghe hỗ trợ nên tránh một số hành vi nhất định để làm cho cuộc trò chuyện trở nên tốt đẹp. Dưới đây là một số cách để thể hiện sự quan tâm và lắng nghe những lo lắng.

Ảnh minh họa: Internet

Nếu người đó không muốn nói chuyện, đừng cố ép họ làm như vậy, chỉ cần thể hiện sự quan tâm trước. Hãy cho người đó biết rằng bạn sẵn sàng lắng nghe nếu cần.

Chọn một nơi mà bạn có thể thư giãn và nói chuyện thoải mái, tránh những không gian ồn ào, nơi có thể có nhiều người can thiệp. Bạn nên chắc chắn chọn thời điểm trong ngày khi bạn cảm thấy tỉnh táo và không buồn ngủ.

Tập trung lắng nghe và không đặt câu hỏi. Trong quá trình này, bạn có thể giao tiếp bằng mắt hoặc đưa khăn giấy cho chúng nếu chúng khóc, vỗ vai, v.v. Hãy nhớ tránh nghịch điện thoại. Thay vào đó, hãy dành cho người khác sự chú ý hoàn toàn của bạn.

Sau khi nghe, nhắc lại những gì người đó vừa nói. Điều này sẽ cho họ biết bạn hiểu họ. Sau đó đưa ra sự trấn an hoặc hỗ trợ.

Theo dõi bằng cách hỏi người đó cảm thấy thế nào, họ muốn làm gì và có cần giúp đỡ không.

Sau khi lắng nghe, bạn có thể đưa ra phản hồi tích cực nhưng tránh phản hồi tiêu cực. Điều này có thể khiến người khác cảm thấy tồi tệ và căng thẳng hơn. Đôi khi không cần thiết phải đưa ra lời khuyên vì người đó chỉ cần được lắng nghe.

Điều quan trọng là người nghe phải giữ thái độ tách biệt và không để cảm xúc chi phối họ trong khi lắng nghe.

Theo Nspirement