Có một bài hát nổi tiếng của Đài Loan tên là Who Knows What's on My Mind, bắt đầu bằng câu: “Nếu tôi không nói ra suy nghĩ của mình, thì ai sẽ biết?” Đây có lẽ là cảm giác mà nhiều người đã từng trải qua hiện nay.

Ảnh minh họa: Internet

Mặc dù giao tiếp hiện nay rất tiên tiến nhưng nhiều người vẫn có xu hướng cảm thấy cô đơn, không có ai để tâm sự hoặc không biết cách bày tỏ những nỗi niềm trong lòng. Điều quan trọng là phải thay đổi điều này trước khi quá muộn. Khi chúng ta già đi, bộ não sẽ trải qua quá trình lão hóa hoặc có thể trải qua những thay đổi về thần kinh như bệnh Alzheimer. Có ai đó lắng nghe và hỗ trợ tinh thần có thể làm giảm thiệt hại do những thay đổi này gây ra trong não.