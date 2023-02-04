Chúng ta đều biết rằng mỡ bụng có thể là nguyên nhân của nhiều vấn đề sức khỏe khác nhau, bao gồm béo phì, tiểu đường và bệnh tim. Do đó, điều quan trọng là phải giảm mỡ bụng nhưng theo cách lành mạnh.

Giảm cân đã khó, nhưng giảm mỡ bụng luôn là nhiệm vụ bất khả thi. Ngay cả khi chúng ta cố gắng giảm cân ở mọi nơi khác, phần phình ra quanh bụng dường như không mấy giảm bớt.

Một chế độ ăn uống tốt, lành mạnh có thể giúp đẩy nhanh quá trình. Đây sẽ là một số lời khuyên của chuyên gia có thể giúp bạn đạt được mục tiêu giảm cân một cách dễ dàng.

Dưới đây là 4 mẹo ăn kiêng để giảm mỡ bụng:

1. Ăn nhiều chất xơ

Ảnh minh họa: Internet

Chất xơ thúc đẩy cảm giác no và cải thiện tiêu hóa, điều này tiếp tục dẫn đến việc xử lý calo từ thực phẩm. Chuyên gia gợi ý các loại thực phẩm giàu chất xơ như cám yến mạch, cám lúa mì nên được đưa vào chế độ ăn uống của bạn.

2. Tránh tinh bột

Ảnh minh họa: Internet

Carbs tinh chế có thể cản trở sự cân bằng hormone và khiến bạn khó giảm cân. Nếu bạn muốn loại bỏ mỡ bụng, hãy tránh các loại thực phẩm có carbs tinh chế như bánh ngọt, pizza, bánh mì trắng và gạo trắng.

Thay vào đó, hãy lựa chọn các loại carbs lành mạnh hơn có trong ngũ cốc nguyên hạt, yến mạch, bánh mì nâu, v.v.

3. Cắt giảm lượng carb sau tuổi 40

Khả năng đốt cháy carbohydrate làm nhiên liệu của chúng ta giảm đi khi chúng ta già đi, đặc biệt là sau tuổi 40. Chuyên gia dinh dưỡng đề xuất giảm mức tiêu thụ tất cả các loại carbs tốt và xấu xuống 40% ngay khi bạn bước sang tuổi 40.

4. Ăn thành nhiều bữa nhỏ

Ảnh minh họa: Internet

Ăn ít thức ăn hơn sẽ tạo ra sự thâm hụt calo, giúp đốt cháy calo hiệu quả, đặc biệt là xung quanh vùng dạ dày. Hãy ăn các bữa nhỏ cách nhau 4 giờ một lần thay vì ăn ba bữa lớn mỗi ngày.

Với những thay đổi nhỏ trong chế độ ăn uống như vậy, bạn có thể đánh bay lớp mỡ bụng cứng đầu đó và giúp hành trình giảm cân của bạn suôn sẻ hơn. Nhưng hãy nhớ tham khảo ý kiến ​​bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng trước khi thực hiện bất kỳ thay đổi mạnh mẽ nào trong chế độ ăn uống của bạn.

Theo NDTV