Chỉ cần 3 chấn động này có thể làm tăng đột biến nguy cơ mắc chứng mất trí nhớ, não chịu tổn thương nặng nề

Tồi tệ hơn đối với những người đã bị ba cú đập nhẹ hoặc vừa phải vào đầu, hoặc chỉ một cú nặng duy nhất. Những tai nạn có nguy cơ cao này bao gồm va đập vào đầu khi ngã, va chạm thể thao chẳng hạn như trong bóng đá hoặc va chạm xe hơi.

Các chuyên gia tại Đại học Oxford đã nghiên cứu 15.000 người, từ 50 tuổi trở lên. Họ phát hiện ra rằng chấn động có liên quan đến việc giảm năng lực não bộ trong cuộc sống sau này.

Tiến sĩ Vanessa Raymont, tác giả nghiên cứu cho biết: "Bạn càng làm tổn thương não nhiều lần trong đời thì chức năng não của bạn càng có thể kém đi khi bạn già đi."

Bằng chứng cho thấy rằng thậm chí rất nhiều tác động nhỏ cũng có thể gây ra tổn thương não và nguy cơ mất trí nhớ trong cuộc sống sau này.

Về nghiên cứu

Ảnh minh họa: Internet

Nghiên cứu của Oxford đã hỏi 15.000 người (tuổi từ 50 đến 90) về việc họ đã phải chịu bao nhiêu vết thương ở đầu. Sau đó, các nhà nghiên cứu so sánh điểm kiểm tra não bộ của họ.

Kết quả cho thấy điểm số “tồi tệ hơn đáng kể” ở những người báo cáo nhiều tác động hơn. Những phát hiện đã được công bố trên Tạp chí chấn thương thần kinh.

Tác động của chấn động

Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng chấn động có thể dẫn đến khoảng chú ý ngắn hơn và tốc độ phản ứng chậm hơn. Những người bị nhiều chấn thương ở đầu cũng ít có khả năng hoàn thành các nhiệm vụ tư duy phức tạp.

Ảnh minh họa: Internet

Tiến sĩ Helen Brooker, đồng tác giả nghiên cứu từ Đại học Exeter, cho biết: "Chúng tôi đang biết rằng những sự kiện trong cuộc sống tưởng chừng như không đáng kể lại có thể tác động đến não bộ. Phát hiện của chúng tôi chỉ ra rằng phục hồi chức năng nên tập trung vào các chức năng chính như chú ý và hoàn thành các nhiệm vụ phức tạp, dễ bị tổn thương lâu dài."

Chấn thương sọ não (TBI) xảy ra do tác động vào đầu làm gián đoạn chức năng bình thường của não. Một nghiên cứu khác được thực hiện bởi các nhà nghiên cứu tại Đại học Umeå ở Thụy Điển cũng phát hiện ra rằng TBI là một yếu tố nguy cơ dẫn đến chứng mất trí nhớ. Nghiên cứu tiết lộ rằng nguy cơ mắc chứng mất trí nhớ cao nhất trong năm đầu tiên sau chấn thương.

Những gì bạn nên làm

Ảnh minh họa: Internet

Theo NHS Vương quốc Anh, bạn nên đến gặp bác sĩ sau khi bị chấn động, đặc biệt nếu bạn có các triệu chứng như nôn mửa, mất trí nhớ, tâm trạng thất thường hoặc đau đầu không dứt. Các nhà khoa học cảnh báo mọi người nên tránh những sở thích hoặc công việc mang tính rủi ro nếu bị chấn thương đầu.

Theo Times of India