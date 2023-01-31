Nguy cơ hại xương đau khớp vì thường xuyên ăn món này mà người Việt lại rất thích tiêu thụ

Trong bài đăng trên Instagram của mình, chuyên gia dinh dưỡng Anjali Mukerjee đã chia sẻ rằng chế độ ăn giàu protein có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của xương và dẫn đến mất canxi. Cô chia sẻ: "Protein rất quan trọng đối với sức khỏe của xương, nhưng quá nhiều protein động vật, đặc biệt là thịt đỏ, thực sự có thể gây hại cho xương của bạn."

Khi nói đến việc tiêu thụ protein động vật, nó có liên quan đến thành phần xương. Protein rất cần thiết cho sức khỏe của xương nhưng số lượng của nó có thể có tác dụng vừa có lợi vừa có hại.

Cô ấy nói thêm rằng protein nên được cân bằng với nhiều trái cây, rau và ngũ cốc. Chuyên gia dinh dưỡng cho biết: "Thịt có tỷ lệ phốt pho và canxi cao làm tăng bài tiết canxi và có thể gây khử khoáng cho xương."

Chuyên gia dinh dưỡng nói thêm rằng người ta không chỉ dựa vào thịt đỏ để cung cấp lượng protein mà còn kết hợp nó với sữa, cá, thịt gà và thậm chí cả các nguồn protein từ thực vật trong chế độ ăn uống của họ.

Bên cạnh đó, tiêu thụ protein động vật, đặc biệt là thịt đỏ, có thể làm cho máu có tính axit và dẫn đến canxi bị loại bỏ khỏi xương.

Một nghiên cứu năm 2014, được công bố trên Thư viện Y khoa Quốc gia, cho rằng tác dụng tích cực của protein đối với sức khỏe của xương được tăng cường bằng cách tăng lượng canxi.

Ảnh minh họa: Internet

Trong khi các nghiên cứu khác đã phát hiện ra rằng việc tăng thực phẩm có nguồn gốc thực vật và giảm tiêu thụ thực phẩm có nguồn gốc động vật có thể làm giảm nguy cơ mắc các bệnh mãn tính như bệnh tim mạch, bệnh tiểu đường loại 2 và một số loại ung thư, chế độ ăn dựa trên thực vật cũng có thể dẫn đến lượng ăn vào thấp canxi cũng như vitamin D, rất quan trọng đối với sức khỏe của xương.

Một nghiên cứu khác, được công bố trên Tạp chí Dinh dưỡng cho thấy rằng việc thay thế một phần protein động vật bằng protein từ thực vật làm tăng các dấu hiệu liên quan đến quá trình luân chuyển xương. Chu chuyển xương có nghĩa là quá trình tái hấp thu và thay thế bằng xương mới với sự thay đổi nhỏ về hình dạng. Quá trình này xảy ra trong suốt cuộc đời của một người.

Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, thành phần của các axit amin trong cả protein từ động vật và thực vật đều khác nhau và do đó, có thể không được thay thế bằng loại khác. Tuy nhiên, tiêu thụ quá nhiều thịt đỏ có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường, bệnh tim mạch và một số bệnh ung thư. Tốt hơn là nên tham khảo ý kiến ​​của chuyên gia trước khi thực hiện bất kỳ điều chỉnh lớn nào đối với chế độ ăn uống của bạn.

Theo Indiatoday