Tiến sĩ Shashikant Nigam, Cố vấn cấp cao, Nội khoa, Bệnh viện Apollo, Ahmedabad cho biết: "Khi bạn chuẩn bị cho bất kỳ cuộc kiểm tra sức khỏe nào, trọng tâm của bạn chủ yếu là về các bệnh thầm lặng".

Chúng ta trải qua một số xét nghiệm máu trong một năm. Vì các báo cáo về máu là cách chính xác nhất để xác định tình trạng sức khỏe sinh học của một người, nên chúng ta nên biết một vài điều về những điều nên làm và không nên làm khi xét nghiệm máu.

Đồng quan điểm, Tiến sĩ Dilip Gude, Bác sĩ tư vấn cấp cao, bệnh viện Yashoda ở Hyderabad cho biết: "Một số xét nghiệm như đường huyết lúc đói, hồ sơ lipid, GGT (Gamma glutamyl Transferase), hồ sơ sắt, v.v. và nội soi dạ dày trên cần được thực hiện trong phòng khám ở trạng thái nhịn ăn. Mặc dù không bắt buộc, một số xét nghiệm khác như LFT (Kiểm tra chức năng gan), chất điện giải trong huyết thanh, creatinine huyết thanh, vitamin B12 được khuyến nghị thực hiện lúc đói."

Bổ sung thêm thông tin về vấn đề này và tách biệt bản chất của các xét nghiệm, Tiến sĩ Anubhav Pandey, Trưởng Phòng thí nghiệm lâm sàng, Khoa Vi sinh, Bệnh viện Amrita, Faridabad cho biết mặc dù việc nhịn ăn là cần thiết đối với nhiều xét nghiệm máu, nhưng điều đó chỉ phụ thuộc vào loại xét nghiệm mà bạn sẽ thực hiện. "Điều kiện tiên quyết cho mỗi xét nghiệm là duy nhất và nó hoàn toàn phụ thuộc vào loại xét nghiệm máu được thực hiện. Ví dụ, để kiểm tra lượng đường trong máu lúc đói và chức năng gan, mẫu phải được lấy trong tình trạng đói," ông nói.

​"Nhịn ăn 8-12 tiếng là đủ"

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Các chuyên gia cho biết nhịn ăn trong khoảng 8-12 giờ là đủ tốt. Tiến sĩ Nigam cho biết, đối với Glucose, cần nhịn ăn 10-12 giờ và 12-14 giờ đối với thành phần Lipid (Cholesterol).

Nhấn mạnh thêm về tầm quan trọng của thời gian nhịn ăn, bác sĩ Pandey khuyến cáo: Nếu trong 8-12 giờ trước đó có ăn chất béo thì nên đi xét nghiệm vào ngày khác.

​Việc không nhịn ăn ảnh hưởng đến kết quả xét nghiệm máu như thế nào?

"Khi ăn vào trong vòng 8-12 giờ trước đó, có một số quá trình sinh hóa đang diễn ra và dẫn đến hiểu sai về mức độ của chúng trong máu. Các chất phân tích như Triglyceride và LDL Cholesterol có thể tăng cao sau bữa ăn nhiều chất béo trong 72 giờ trước khi lấy mẫu và có thể dẫn đến hiểu sai về mặt lâm sàng," Tiến sĩ Pandey giải thích.

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"Trong quá trình nội soi nếu bệnh nhân không nhịn ăn, có thể có các mảnh thức ăn che khuất tầm nhìn rõ ràng của dạ dày và thực quản", bác sĩ Gude giải thích và cho biết thêm rằng trong những trường hợp như vậy, kết quả đọc sai hoặc bất thường sẽ được báo cáo.

Bạn có thể uống trà hoặc cà phê trước khi xét nghiệm máu không?

Không, bạn không thể.

"Các loại thực phẩm dùng cùng hoặc không cùng sữa sẽ làm thay đổi mức độ glucose và lipid vì Huyết thanh (chất lỏng nổi trên bề mặt thu được từ máu sau khi ly tâm), được sử dụng để ước tính, trở nên đục và cuối cùng chúng ta sẽ nhận được báo cáo sai. Do đó, việc nhịn ăn là bắt buộc , "Tiến sĩ Nigam giải thích.

Về vấn đề này, bác sĩ Pandey giải thích về chứng lợi tiểu hoặc tiểu nhiều. Ông nói, "lợi tiểu sau khi uống Cà phê và trà có thể dẫn đến mất nước và có thể cần phải cố gắng nhiều lần để tìm ra tĩnh mạch phù hợp, khiến quá trình lấy máu trở nên đau đớn."

Bạn có thể uống nước không?

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Vâng, các chuyên gia nói.

Tiến sĩ Pandey cho biết nước không ảnh hưởng đến chất lượng của huyết thanh đối với các xét nghiệm này.

​Thời gian ngủ có được tính khi xét nghiệm máu được thực hiện vào sáng sớm không?

"Thông thường nên ngủ khoảng 6 tiếng rưỡi đến 7 tiếng. Nên tránh lo lắng nhiều, mất ngủ, uống rượu vào đêm hôm trước, hút thuốc, nhai kẹo cao su, tập thể dục gắng sức trước khi xét nghiệm máu, v.v. vì các chỉ số có thể tăng hoặc giảm một cách sai lệch." Tiến sĩ Gude nói.

Tiến sĩ Pandey cho biết: Một số xét nghiệm như nồng độ cortisol có thể tăng cao do căng thẳng và thiếu ngủ.

Tiến sĩ Nigam cho biết ngủ không đủ giấc có thể làm thay đổi các báo cáo của bệnh nhân tiểu đường. "Số lượng giấc ngủ đôi khi có thể đưa ra các báo cáo thay đổi trong trường hợp bệnh nhân tiểu đường đang điều trị thường xuyên", ông nói và khuyến nghị nên ngủ đủ giấc trước khi xét nghiệm máu.

Việc làm trống ruột cũng cần thiết?

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Không.

Điều đó hoàn toàn không cần thiết, vì máu báo không bị ảnh hưởng bởi việc đi cầu rỗng mà liên quan trực tiếp đến việc bụng đói.

Theo Times of India