Tài xế bất ngờ lên cơn động kinh, xe buýt mất kiểm soát đâm trúng 9 phương tiện trên đường và cái kết

Vụ tai nạn xảy ra vào ngày 11/10 khi tài xế đang lái xe thì bất ngờ lên cơn động kinh và vô tình nhấn ga. Chiếc xe buýt lao về phía trước một cách mất kiểm soát, va chạm với nhiều phương tiện bao gồm 3 xe lam, 3 ô tô và một số xe máy. Hậu quả 1 tài xế xe lam và một hành khách nữ trên xe SUV đã bị thương
Video 2 giờ 44 phút trước

Vân Anh | Theo Phụ nữ sức khỏe

