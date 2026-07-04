Đúng 20h hôm nay, ngày 4/7/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, phú quý nhất vùng, rung đùi hốt bạc, làm ăn ngày càng phát triển

Đúng 20h hôm nay, ngày 4/7/2026, công việc của Tỵ gặp Thiên Ấn nên con giáp này khá mạnh dạn trong việc ăn nói, chữ tín của bạn trong mắt đối tác cực cao. Qua được thời điểm éo le này, Tỵ sẽ mau chóng tìm được cho mình chỗ đứng vững chắc hơn tại nơi làm việc.

Dù đang gặp khó khăn về tiền nhưng vì tính tự ái nên ai yêu cầu bạn giúp đỡ đều bị bạn từ chối. Cần cẩn thận trong các quyết định liên quan tới tiền bạc, nên bàn với những người trong gia đình để giảm bớt rắc rối.

Tình duyên là điểm sáng trong ngày nhờ Hỏa sinh Thổ. Con giáp này ngày càng gan lì, chẳng sợ thiên hạ nữa, ai dám nói xấu người nhà là bạn liền bật lại. Bên cạnh đó người có gia đình còn nhận được sự hỗ trợ từ người ấy, khó khăn nào cũng có bạn đồng hàng.

Con giáp tuổi Thân

Đúng 20h hôm nay, ngày 4/7/2026, Thực Thần nâng đỡ, người tuổi Thân có thể kiếm được 1 khoản kha khá nếu làm các công việc tự do. Bạn đã chăm chỉ suốt thời gian vừa qua và đây là lúc bạn được tận hưởng thành quả lao động xứng đáng với công sức bỏ ra.

Ảnh minh họa: Internet

Bạn nên mở rộng các mối quan hệ với mọi người xung quanh, như vậy sẽ giúp bạn tiếp xúc được với nhiều cơ hội làm ăn khác nhau. Đồng thời, bạn cũng sẽ học hỏi được điều hay từ mọi người xung quanh nhiều hơn.

Đáng tiếc, Hỏa khắc Kim là dấu hiệu chứng tỏ mối quan hệ giữa mệnh chủ và nửa kia không quá tốt đẹp. Một vấn đề bất chợt nảy sinh khiến hai người đều cảm thấy buồn bực, khó thông cảm được cho đối phương. Đôi bên dễ rơi vào cảnh chiến tranh lạnh.

Con giáp tuổi Mùi

Đúng 20h hôm nay, ngày 4/7/2026, vận trình công danh sự nghiệp của người tuổi Mùi nhờ Bán Hợp cục nâng đỡ nên thăng tiến rộng mở. Ngày này nếu đang trong quá trình cạnh tranh chức vị hay đảm nhận nhiệm vụ quan trọng, con giáp này sẽ chiếm nhiều ưu thế hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Song, trong quá trình cạnh tranh, bạn nên giữ thái độ khiêm tốn, chớ tỏ ra tự kiêu hay quá tự tin vào mình mà đánh giá thấp đối thủ. Bạn sẽ không thể lường trước hết tiềm năng của người khác tới đâu khi gặp vấn đề liên quan tới lợi ích cá nhân. Hãy luôn thận trọng để bảo vệ mình.

Đối với chuyện tình cảm, khi cả hai xảy ra mâu thuẫn, bạn có thể tham khảo ý kiến của người ngoài để tìm cách hóa giải xung đột nhưng đừng để những quan điểm đó tác động quá nhiều đến mối quan hệ của mình và người ấy kẻo gây phản tác dụng.

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