Quả bưởi có tác dụng gì đối với sức khỏe?

Quả bưởi là loại trái cây quen thuộc, được nhiều người ưa chuộng nhờ hương vị dễ ăn và giá trị dinh dưỡng cao. Từ múi bưởi, vỏ bưởi cho đến hạt bưởi đều chứa đựng những hợp chất sinh học mạnh mẽ, mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe lẫn sắc đẹp.

Sau đây là những lợi ích của quả bưởi đối với sức khỏe:

Axit citric có trong bưởi giúp ngăn ngừa hình thành sỏi thận bằng cách làm tăng lượng citrate trong nước tiểu, từ đó làm giảm nguy cơ kết tinh khoáng chất. Dù hiệu quả này yêu cầu lượng tiêu thụ lớn, bưởi vẫn được xem là một trong những thực phẩm hỗ trợ phòng ngừa sỏi thận tự nhiên.

Có thể hỗ trợ phòng ngừa ung thư

Bưởi chứa nhiều vitamin C, beta-carotene và các hợp chất chống oxy hóa tự nhiên giúp ngăn chặn sự hình thành và phát triển của tế bào ung thư. Dù cần thêm nghiên cứu, nhưng việc đưa bưởi vào chế độ ăn uống hằng ngày được xem là một lựa chọn có lợi cho sức khỏe lâu dài.

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Cải thiện chức năng tiêu hóa

Chất xơ trong bưởi giúp duy trì hoạt động ổn định của hệ tiêu hóa, ngăn ngừa táo bón và hỗ trợ nhu động ruột. Ngoài ra, bưởi còn cung cấp nhiều khoáng chất như kali, magie và canxi, đây là những yếu tố cần thiết cho chức năng chuyển hóa của cơ thể.

Tốt cho tim mạch

Pectin trong bưởi là một loại chất xơ hòa tan có khả năng làm giảm cholesterol xấu LDL trong máu. Đồng thời, các dưỡng chất trong bưởi còn giúp nâng cao mức cholesterol tốt HDL, góp phần cải thiện sức khỏe tim mạch và hạn chế nguy cơ mắc bệnh tim.

Đốt cháy mỡ thừa và hỗ trợ giảm cân

Quả bưởi là "vũ khí vàng" cho vóc dáng nhờ chứa nhiều chất xơ, nước và enzyme có khả năng làm giảm nồng độ insulin. Cơ chế này giúp cơ thể hạn chế tích tụ mỡ thừa, tăng cường trao đổi chất, tạo cảm giác no lâu và thúc đẩy quá trình tiêu hao năng lượng hiệu quả.

Ảnh minh họa: Internet

Hỗ trợ làn da

Vitamin C giúp bảo vệ da khỏi tác hại của ánh nắng mặt trời, lão hóa và viêm nhiễm. Vitamin này còn thúc đẩy cơ thể sản xuất nhiều collagen hơn, có lợi cho việc dưỡng ẩm, làm mờ nếp nhăn.

Bưởi cũng chứa axit citric, axit malic và axit tartaric. Đây đều là các loại axit alpha-hydroxy (AHA) khác nhau. AHA thường được sử dụng trong các sản phẩm chăm sóc da do nhiều lợi ích của chúng, bao gồm cải thiện kết cấu và độ đàn hồi của da.

Cách ăn bưởi tốt nhất cho sức khỏe

Ăn bưởi có tốt không có lẽ không cần bàn cãi. Nhưng không phải ai cũng biết cách ăn bưởi chuẩn. Và đây là những điều cần nhớ khi ăn bưởi bạn nhé!

Nếu có thể ăn uống bình thường, tốt nhất bạn nên ăn bưởi nguyên miếng thay vì uống nước ép bưởi. Nếu chỉ ép lấy nước uống, chúng ta đang lãng phí một lượng chất xơ dồi dào quý giá rất tốt cho đường ruột.

Bưởi tốt nhất nên ăn ngay sau khi tách múi. Để lâu ngoài môi trường, bưởi sẽ giảm tác dụng, giảm hương vị và có thể bị thiu, không tốt cho sức khỏe.

Ảnh minh họa: Internet

Hãy chọn 3 thời điểm ăn bưởi tốt nhất cho sức khỏe của bạn là: Sau bữa sáng khoảng 2 tiếng đồng hồ để đẩy nhanh quá trình chuyển hóa các chất hiệu quả. Ăn sau bữa trưa kết hợp với việc ăn giảm tinh bột và chất béo sẽ giúp bạn đánh tán mỡ thừa. Ăn bưởi vào buổi tối giúp hạn chế tích mỡ bụng vào ban đêm.

Bưởi tốt như vậy nhưng không có nghĩa là chúng ta nên ăn thoải mái. Một người trưởng thành mỗi ngày không nên ăn quá 1 trái bưởi. Bưởi là loại trái cây có tính hàn nên rất dễ gây tiêu chảy nếu bạn ăn quá nhiều. Người già và trẻ em cần điều chỉnh lượng ăn cho hợp lý.