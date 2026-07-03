Gia đình Quách Phú Thành hiếm hoi lộ diện, nhận nhiều lời khen vì điều này

Sao quốc tế 03/07/2026 11:00

Sự xuất hiện của Quách Phú Thành cùng vợ Phương Viên và ba con tại trường đua ngựa ở Hong Kong (Trung Quốc) mới đây nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội.

Sự xuất hiện của Quách Phú Thành cùng vợ Phương Viên và ba con tại trường đua ngựa ở Hong Kong (Trung Quốc) mới đây nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội. Dù chiến mã do nam nghệ sĩ sở hữu không đạt thành tích như kỳ vọng, hình ảnh gia đình anh xuất hiện bên nhau lại thu hút lượng lớn sự quan tâm từ công chúng.

Theo truyền thông Trung Quốc, nhiều video ghi lại khoảnh khắc Quách Phú Thành cùng bà xã và các con theo dõi cuộc đua đã nhanh chóng lan truyền trên Weibo, lọt nhóm chủ đề được thảo luận nhiều nhất trong ngày. Không ít khán giả dành lời khen cho phong độ của tài tử ở tuổi ngoài 60, đồng thời nhận xét anh và Phương Viên vẫn giữ được sự trẻ trung, xứng đôi dù chênh lệch 22 tuổi.

Gia đình Quách Phú Thành hiếm hoi lộ diện, nhận nhiều lời khen vì điều này - Ảnh 1

Sau khi sinh con gái thứ ba vào năm ngoái, Phương Viên cũng gây ấn tượng khi nhanh chóng lấy lại vóc dáng. Cô cho biết bản thân duy trì việc tập gym và yoga đều đặn để cải thiện sức khỏe và thể lực.

Quách Phú Thành và Phương Viên kết hôn từ năm 2017, hiện có ba con gái. Trong khi Phương Viên dành phần lớn thời gian chăm sóc gia đình, Quách Phú Thành vẫn duy trì lịch trình bận rộn với các dự án điện ảnh và những chuyến lưu diễn ca nhạc. Nam nghệ sĩ nhiều lần bày tỏ sự biết ơn vì vợ luôn quán xuyến cuộc sống gia đình, giúp anh yên tâm theo đuổi sự nghiệp.

Theo Sina, kể từ khi trở thành cha, Quách Phú Thành đã thay đổi đáng kể. Anh tiết lộ bản thân luôn muốn trở về nhà ngay sau khi kết thúc công việc và hầu như từ chối các cuộc tụ tập cùng bạn bè để dành thời gian cho vợ con. "Gia đình mang đến cho tôi động lực lớn nhất. Điều hạnh phúc nhất là được ăn cơm cùng vợ con sau một ngày làm việc. Khi trở về nhà, mọi áp lực đều tan biến", nam diễn viên chia sẻ.

Gia đình Quách Phú Thành hiếm hoi lộ diện, nhận nhiều lời khen vì điều này - Ảnh 2

Về phía Phương Viên, cô từng tiết lộ trong một cuộc phỏng vấn rằng chồng luôn quan tâm không chỉ đến vợ con mà còn cả gia đình bên ngoại. Vì lo cô sống xa quê sẽ nhớ cha mẹ, Quách Phú Thành đã chủ động đón bố mẹ vợ đến Hong Kong để tiện chăm sóc. Theo Phương Viên, điều khiến cô cảm động không nằm ở vật chất mà ở việc chồng luôn dành thời gian trò chuyện, quan tâm và chăm sóc các thành viên trong gia đình.

Hoạt động nghệ thuật gần bốn thập kỷ, Quách Phú Thành vẫn giữ vị trí hàng đầu trong làng giải trí Hoa ngữ với nhiều thành công ở cả lĩnh vực âm nhạc lẫn điện ảnh. Dù lịch trình công việc dày đặc, nam nghệ sĩ cho biết gia đình luôn là ưu tiên lớn nhất và là nguồn động lực giúp anh tiếp tục cống hiến.

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Trong một cuộc trò chuyện tại chương trình "Sound of Life", tài tử Hong Kong cho biết cơ địa rất dễ tăng cân, vì vậy anh kiểm soát calo cực kỳ nghiêm ngặt.

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