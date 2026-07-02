Tiêu Chiến tái xuất màn ảnh, phim đóng cùng Châu Vũ Đồng ấn định ngày lên sóng

Sao quốc tế 02/07/2026 17:15

Sau thời gian dài chờ đợi, bộ phim gián điệp 'Điệp Báo Thượng Bất Phong Đỉnh' do Tiêu Chiến và Châu Vũ Đồng đóng chính đã chính thức ấn định lịch lên sóng trên kênh CCTV-8 trong khung giờ vàng. Tác phẩm cũng được phát đồng thời trên CCTV-1 và nền tảng Youku, trở thành một trong những dự án truyền hình Hoa ngữ được mong đợi nhất năm 2026.

Sức hút của bộ phim đến từ nhiều yếu tố, trong đó đáng chú ý nhất là sự trở lại của hãng sản xuất Chính Ngọ Dương Quang với dòng phim gián điệp sau 10 năm kể từ thành công của "Kẻ Ngụy Trang". Chính vì vậy, ngay từ khi công bố lịch phát sóng, tác phẩm đã nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả. Theo thống kê từ các nền tảng trực tuyến, lượng người đặt xem trước trên Youku và Weibo đã vượt mốc 2 triệu trước ngày ra mắt.

Dự án quy tụ ê-kíp giàu kinh nghiệm với Hầu Hồng Lượng giữ vai trò nhà sản xuất, Trương Khai Trụ làm đạo diễn, còn phần kịch bản được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Tang Chi Chi. Đội ngũ biên kịch đã dành nhiều thời gian nghiên cứu tư liệu lịch sử, đồng thời phối hợp với các đơn vị chuyên môn để đảm bảo tính xác thực của bối cảnh.

Để tái hiện Nam Kinh năm 1948, đoàn phim đầu tư phục dựng nhiều tuyến phố và công trình theo tỷ lệ gần như nguyên bản. Hàng trăm tài liệu lịch sử được tham khảo, từ kiến trúc, trang phục đến các vật dụng như máy điện báo, bút máy, bàn tính hay hệ thống mật mã đều được thiết kế dựa trên tư liệu thực tế nhằm mang đến không khí chân thực cho tác phẩm.

Tiêu Chiến tái xuất màn ảnh, phim đóng cùng Châu Vũ Đồng ấn định ngày lên sóng - Ảnh 1

Bộ phim lấy bối cảnh trước Chiến dịch Hoài Hải, xoay quanh Nhậm Thiếu Bạch do Tiêu Chiến thủ vai. Bề ngoài, anh là một công tử làm việc tại Bộ Quốc phòng, nhưng thực chất là điệp viên hoạt động bí mật với mật danh 1207. Sau nhiều năm nằm vùng, Nhậm Thiếu Bạch buộc phải tái xuất khi tổ chức gặp biến cố, từ đó từng bước thâm nhập sâu vào mạng lưới tình báo của đối phương thông qua các cuộc điều tra liên quan đến tài chính và quân lương.

Đồng hành cùng anh là Lan Ấu Nhân, nhân vật do Châu Vũ Đồng đảm nhận. Là chuyên gia giải mã mật mã và cũng là góa phụ của một thành viên Quân thống, Lan Ấu Nhân mang trên mình nhiều bí mật. Ban đầu đứng ở hai chiến tuyến đầy nghi ngờ, cô và Nhậm Thiếu Bạch dần trở thành những cộng sự tin cậy khi cùng theo đuổi một mục tiêu chung.

Đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến thử sức với dòng phim gián điệp. Để chuẩn bị cho vai diễn, nam diễn viên giảm cân, học sử dụng mã Morse và nghiên cứu phong thái của tầng lớp trí thức thời Dân Quốc nhằm khắc họa hình ảnh một điệp viên có vẻ ngoài lịch lãm nhưng luôn phải che giấu thân phận thật.

Trong khi đó, Châu Vũ Đồng cũng có lần đầu đảm nhận vai nữ chính ở thể loại này. Nhân vật của cô được xây dựng theo hình tượng người phụ nữ thông minh, lý trí và độc lập. Thay vì tập trung vào yếu tố tình cảm, mối quan hệ giữa hai nhân vật chính chủ yếu được khai thác qua những màn đấu trí, sự phối hợp trong các nhiệm vụ và niềm tin dành cho lý tưởng chung.

Tiêu Chiến tái xuất màn ảnh, phim đóng cùng Châu Vũ Đồng ấn định ngày lên sóng - Ảnh 2

Ngoài cặp diễn viên chính, phim còn có sự góp mặt của nhiều gương mặt thực lực như Cốc Trí Hâm, Phùng Huy và Lâm Bác Dương, hứa hẹn tạo nên những màn đối đầu căng thẳng.

Khác với nhiều tác phẩm cùng đề tài thiên về hành động, "Điệp Báo Thượng Bất Phong Đỉnh" lựa chọn khai thác cuộc chiến tình báo thông qua tài chính, mật mã và các phương thức truyền tin bí mật. Những cuốn sổ kế toán, bàn tính, ám hiệu dân gian hay các làn điệu truyền thống được biến thành "vũ khí" trong cuộc đấu trí, mang đến màu sắc mới cho dòng phim gián điệp.

Với kịch bản được đầu tư, bối cảnh công phu cùng màn kết hợp lần đầu giữa Tiêu Chiến và Châu Vũ Đồng, "Điệp Báo Thượng Bất Phong Đỉnh" được kỳ vọng sẽ trở thành một trong những tác phẩm nổi bật của màn ảnh Hoa ngữ khi chính thức lên sóng.

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