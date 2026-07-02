Áp thấp nhiệt đới đi nhanh sắp mạnh lên thành bão số 1, hướng vào Bắc vịnh Bắc Bộ

Vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới, sức gió mạnh nhất đạt cấp 7, tương đương từ 50 - 61 km/giờ, giật cấp 9; di chuyển theo hướng tây bắc với tốc độ khoảng 25 km/giờ. Như vậy, so với ngày hôm qua 1.7, tốc độ chỉ 15 - 20 km/giờ, áp thấp nhiệt đới đang di chuyển nhanh hơn.

Theo thông tin báo Thanh Niên , cập nhật mới nhất về áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông đang có xu hướng mạnh lên bão số 1 , Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, lúc 1 giờ sáng nay 2.7, tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 16,8 độ vĩ bắc và 115,2 độ kinh đông, trên khu vực bắc Biển Đông và cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 400 km về phía đông.

Theo thông tin báo Lao Động , dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 10-15 km/giờ, có khả năng mạnh lên thành bão.

Dự báo trong đêm nay 2.7 và rạng sáng ngày mai 3.7, áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão số 1. Dự báo đến 1 giờ sáng ngày 3.7, vùng tâm áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão số 1 ở vào khoảng 17,5 độ vĩ bắc và 111,9 độ kinh đông, trên vùng biển phía bắc đặc khu Trường Sa.

Đến 7 giờ ngày 3.7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,1 độ Vĩ Bắc - 110,9 độ Kinh Đông; trên vùng biển phía Đông Nam đảo Hải Nam (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9, giật cấp 11-12.

Vùng nguy hiểm ở vào khoảng 16,5 độ Vĩ Bắc - 19 độ Vĩ Bắc; 109,5 độ Kinh Đông - 115 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai là cấp 3 đối với khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa).

Dự báo trong 48 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, tốc độ khoảng 10-15 km/giờ. Đến 7 giờ ngày 4.7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,1 độ Vĩ Bắc - 108,7 độ Kinh Đông; trên khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10.

Vùng nguy hiểm ở vào khoảng 17 độ Vĩ Bắc - 21 độ Vĩ Bắc; 107,5 độ Kinh Đông - 112 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai là cấp 3 đối với vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa), khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ.

Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 km và suy yếu dần.

Về tác động của áp thấp nhiệt đới (sau đó là bão), khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9, sóng biển cao 2-4m, biển động mạnh; từ chiều ngày 2.7 vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, sau tăng lên cấp 9, giật cấp 11-12, sóng biển cao 3-5m, biển động rất mạnh.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Ngày 1.7, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp đã ký công điện yêu cầu các tỉnh ven biển từ Quảng Ninh đến Khánh Hòa và các bộ, ngành chủ động ứng phó áp thấp nhiệt đới, bão.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị các bộ, ngành, địa phương tổ chức kiểm đếm, thông báo cho chủ các phương tiện, thuyền trưởng các tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của áp thấp nhiệt đới, bão để chủ động phòng tránh, thoát ra hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm.

Đặc biệt, các địa phương chủ động hướng dẫn chủ phương tiện, thuyền trưởng các tàu, thuyền triển khai các biện pháp phòng ngừa, ứng phó với giông, lốc, gió mạnh có thể xảy ra trước, trong và sau áp thấp nhiệt đới, bão .

Ngoài ra, các địa phương chủ động triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho người dân, khách du lịch tại các điểm du lịch ven biển, trên các đảo và các hoạt động kinh tế ven biển, trên biển.