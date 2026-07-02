Giá vàng hôm nay, ngày 7/2/2026: Bật tăng 2 triệu đồng/lượng

Hôm nay, ngày 7/2/2026, giá vàng thế giới bật tăng trở lại khi nhà đầu tư bớt lo lắng về lạm phát sau nhiều thông tin tích cực.

Theo thông tin báo Thanh Niên, sáng 2/7, giá vàng trong nước bật tăng trở lại. Cụ thể, vàng miếng tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn-SJC được mua vào ở mức 145,4 triệu đồng, bán ra 148,4 triệu đồng, tăng 2 triệu đồng một lượng so với hôm qua. Công ty Mi Hồng mua vào lên 146 triệu đồng, tăng 1,3 triệu đồng so với cuối ngày hôm qua và chiều bán ra tăng 1,1 triệu đồng, lên 147,5 triệu đồng…

Tương tự, giá vàng nhẫn tại Công ty SJC tăng 2 triệu đồng khi mua vào lên 145,3 triệu đồng, bán ra 148,3 triệu đồng; Công ty Phú Quý cũng tăng 2 triệu đồng, đưa chiều mua vào lên 145 triệu đồng, bán ra 148 triệu đồng...

Giá vàng SJC trong nước bật tăng. Ảnh: Báo Thanh Niên.

Theo thông tin VietNamNet, tính tới 20h30 ngày 1/7 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế ở mức 4.045 USD/ounce. Vàng giao tháng 8/2026 trên sàn Comex New York ghi nhận ở mức 4.063 USD/ounce. Đến 22h, vàng có lúc bật lên sát 4.100 USD/ounce.

So với cuối năm 2025, giá vàng thế giới đêm 1/7 giảm 6,8% (tương đương 295 USD). Vàng thế giới quy đổi theo tỷ giá USD ngân hàng ở mức 128,6 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 17,8 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước tính tới cuối phiên 1/7.

Giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế tăng 38 USD (+0,9%) lên 4.045 USD/ounce vào lúc 20h30 ngày 1/7 dù đồng USD vẫn tăng 0,3% lên 101,5 điểm.

Vàng quay đầu tăng giá trở lại sau khi sụt giảm trên thị trường châu Âu và châu Á trước đó. Giới đầu tư bắt đáy mặt hàng kim loại quý trong bối cảnh giá dầu suy giảm và các nhà giao dịch đóng các lệnh bán khống gần mức hỗ trợ quan trọng.

Mỹ công bố số lượng việc làm khu vực tư nhân tăng thêm 98.000 việc làm trong tháng 6, vượt mức dự báo tăng 92.500 việc làm. Tuy nhiên, con số này vẫn thấp hơn mức tăng 122.000 việc làm trong tháng 5.

Dù vậy, đà tăng của vàng bị kìm lại do đồng USD và lợi suất trái phiếu Mỹ tăng. Giới đầu tư vẫn tin Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ có 2 đợt tăng lãi suất trong phần còn lại của năm 2026.

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